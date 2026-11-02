Dampak bencana Camavinga: Barcelona mengambil keputusan penuh risiko

Kekacauan suporter yang bersifat katastrofik dalam laga El Clasico terakhir antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Camp Nou telah memunculkan kekhawatiran yang kian meningkat terhadap sanksi yang mungkin mencapai penutupan stadion, dalam sebuah pemandangan yang membangkitkan kembali ingatan akan krisis-krisis sebelumnya yang membuat Blaugrana harus membayar denda dan sanksi terhadap suporter.

Di antara keinginan untuk mengembalikan atmosfer penuh semangat di dalam tribun dan menghindari terulangnya pelanggaran tersebut, klub memilih untuk memberikan kesempatan baru kepada sebagian besar suporternya, dengan menaruh kepercayaan pada komitmen mereka terhadap janji-janji yang telah dibuat, berharap langkah ini tidak berubah menjadi sumber krisis baru.

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