Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Dampak bencana Camavinga: Barcelona mengambil keputusan penuh risiko

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
E. Camavinga
Spanyol
Inggris
Prancis

Blaugrana bersiap hadapi Aston Villa

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL

VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

Kekacauan suporter yang bersifat katastrofik dalam laga El Clasico terakhir antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Camp Nou telah memunculkan kekhawatiran yang kian meningkat terhadap sanksi yang mungkin mencapai penutupan stadion, dalam sebuah pemandangan yang membangkitkan kembali ingatan akan krisis-krisis sebelumnya yang membuat Blaugrana harus membayar denda dan sanksi terhadap suporter.

Di antara keinginan untuk mengembalikan atmosfer penuh semangat di dalam tribun dan menghindari terulangnya pelanggaran tersebut, klub memilih untuk memberikan kesempatan baru kepada sebagian besar suporternya, dengan menaruh kepercayaan pada komitmen mereka terhadap janji-janji yang telah dibuat, berharap langkah ini tidak berubah menjadi sumber krisis baru.

Baca juga: Menempatkan Madrid dalam persamaan, penemu Zabiri: Ketertarikan Barcelona tidak mengejutkan saya

  • Comeback yang penuh risiko

    Dan menurut surat kabar Sport, Barcelona memutuskan untuk membuka kembali "tribun suporter (Gol 1957)" dalam pertandingan melawan Aston Villa pada laga keempat Liga Champions Eropa, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa dalam pekan keempat fase liga.

    Keputusan itu datang setelah para pejabat klub menggelar pertemuan dengan perwakilan kelompok-kelompok suporter yang berjanji akan menjaga perilaku sipil dan santun, sebagai imbalan atas kembalinya aktivitas mereka di bawah pengawasan ketat. Para anggota kelompok ini berkumpul di belakang gawang di sisi selatan Camp Nou, tempat mereka memimpin nyanyian bersama dan mengatur berbagai atraksi dukungan, termasuk mengibarkan bendera-bendera besar dan membentangkan spanduk raksasa "tifo" untuk membakar semangat para pemain.

    Baca juga: Menyamakannya dengan penyihir Brasil, ayah Yamal meluruskan kesalahan umum tentang putranya dan menantang Madrid

  • Rekam jejak yang tak terlupakan

    Barcelona telah membekukan aktivitas tribune pada 29 Oktober lalu, menyusul insiden dalam El Clasico menghadapi Real Madrid, yang menyaksikan pelemparan benda-benda ke lapangan serta gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dipukul dengan bendera Barcelona saat para pemain Los Blancos merayakan gol kedua mereka.

    Baca juga: Celah Mourinho dan indikator Parisi, pintu Real Madrid tak akan tertutup bagi Hakimi

    La Liga sebelumnya telah melimpahkan kasus penyerangan terhadap Camavinga ke komite disiplin, setelah sejumlah video yang beredar memperlihatkan pemain Real Madrid itu dipukul di bagian kepala dengan tiang bendera oleh beberapa suporter Barcelona, seraya menegaskan komitmennya untuk menindak segala bentuk perilaku kekerasan.

    Krisis ini bukanlah yang pertama; sebelumnya Barcelona pernah membekukan aktivitas tribune pada November 2024, saat periode bermain di Stadion Montjuic, setelah kelompok-kelompok suporter menuntut klub menanggung denda yang mencapai 21 ribu euro akibat tindakan sebagian anggota mereka, sehingga klub terancam sanksi penutupan stadion, dengan berulangnya hukuman terkait perilaku suporter, hal yang menempatkan kembalinya tribune pada ujian yang sesungguhnya kali ini.

    Baca juga: Dua gol membalikkan perhitungan Mourinho, jurnalis Spanyol: Bangku cadangan adalah tempat Vinicius

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL

VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA