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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dalam video... Jerman menghancurkan Curaçao dan mengulangi momen bersejarah Brasil

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Germany vs Curacao
Germany
Curacao
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Jerman
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AS

Die Mannschaft meninggalkan jejak yang mendalam

Tim nasional Jerman menghujani gawang tim nasional Curaçao dengan skor 7-1 pada Minggu malam, di Stadion NRG, dalam pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Jerman berhasil meraih tiga poin pertamanya di turnamen ini, sementara Curacao masih belum mengumpulkan poin, dalam Grup 5 yang juga dihuni oleh timnas Ekuador dan Pantai Gading.

Julian Nagelsmann memulai pertandingan dengan susunan pemain: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Sedangkan pelatih tim nasional Curaçao asal Belanda, Dick Advocaat, memulai pertandingan dengan susunan pemain: Eloy Roem, Cheryl Floranus, Armando Obispo, Richelmi Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chong, Levano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lokadia, Sonthe Hansen.

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    Pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, menjadi sorotan sebelum pertandingan dimulai. Setelah lagu kebangsaan Curaçao dan Jerman dikumandangkan, Advocaat pun menangis terisak-isak dalam adegan yang mengharukan beberapa saat sebelum peluit kick-off dibunyikan, sehingga menarik perhatian penonton dan media dalam salah satu momen paling menyentuh di turnamen ini hingga saat ini.

    Dan Dick Advocaat, yang berusia 78 tahun dan 260 hari, menjadi pelatih tertua yang memimpin tim nasional dalam sejarah putaran final Piala Dunia, mencetak rekor baru di turnamen paling bergengsi di dunia.

    Advocaat kini menjadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia, dengan selisih usia antara dirinya dan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang berusia 38 tahun dan 326 hari, mencapai 39 tahun dan 299 hari, yang merupakan selisih usia terbesar antara dua pelatih yang saling berhadapan dalam sejarah turnamen ini.

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  • Nouir memecahkan rekor Matthäus dan menyamai rekor legenda Meksiko

    Manuel Neuer, kiper tim nasional Jerman, mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dengan gemilang saat timnya berhadapan dengan Curaçao.

    Neuer, yang berusia 40 tahun dan 79 hari, kini menjadi pemain Jerman tertua yang berpartisipasi dalam turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lothar Matthäus, ketika ia bermain melawan Portugal di babak penyisihan grup Kejuaraan Eropa 2000 pada usia 39 tahun dan 91 hari.

    Prestasi kiper veteran Jerman ini tidak berhenti sampai di situ, karena akun "Mr. Sheph" yang spesialis statistik mencatat bahwa Neuer mencatatkan penampilannya yang kelima di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor historis milik pemain Meksiko Antonio Carbajal, yang berpartisipasi dalam lima edisi berturut-turut turnamen tersebut antara tahun 1950 dan 1966.

    Dengan pencapaian ini, Neuer menjadi kiper kedua dalam sejarah Piala Dunia yang benar-benar berpartisipasi dalam lima edisi turnamen, sebuah angka yang mencerminkan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi dan kemampuannya untuk mempertahankan posisinya di antara kiper-kiper terbaik dunia selama lebih dari satu setengah dekade.

  • Awal yang gemilang dari Jerman

    Menit-menit awal pertandingan antara Jerman dan Curaçao berlangsung dengan tempo tinggi dan tekanan serangan yang jelas dari tim Jerman, yang sejak awal berusaha menguasai permainan dan mencetak gol cepat untuk mengacaukan strategi lawan, di tengah pertahanan terorganisir dari tim Curaçao yang mengandalkan duel-duel fisik di lini tengah.

    Salah satu serangan terhenti setelah intervensi keras dari Juninho Bacuna terhadap pemain timnas Jerman di tengah lapangan, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk timnas Jerman dan menegaskan intensitas pertarungan fisik sejak menit-menit awal.

    Timnas Jerman tidak menunggu lama untuk membuka skor, di mana mereka berhasil mencetak gol pertama pada menit keenam melalui Felix Nmecha, setelah serangan kolektif terorganisir yang dilancarkan dari sisi kiri, di mana para pemain saling bertukar bola dengan sangat lancar sebelum bola sampai ke Nmecha di dalam kotak penalti, yang kemudian melepaskan tendangan keras yang mendarat di sisi kiri kiper.

    Dengan gol awal ini, Nmecha mencatatkan namanya dalam sejarah timnas Jerman, setelah menjadi pemain tercepat yang mencetak gol untuk Die Mannschaft di Piala Dunia sejak pencapaian Thomas Müller melawan Argentina pada 3 Juli 2010, sebagai tanda awal yang dinamis yang menjadi ciri khas generasi saat ini.

    Upaya Jerman untuk memperbesar keunggulan terus berlanjut, dengan pergerakan yang konsisten di lini depan, di tengah upaya jelas untuk meningkatkan tekanan dan memperlebar selisih skor sejak awal, sementara tim nasional Curaçao berusaha menahan guncangan dan secara bertahap kembali ke ritme pertandingan.

  • Curacao mengikuti jejak Maroko dan Aljazair

    Tim nasional Curaçao berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui Levano Comenensia, yang mencetak gol indah setelah melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, yang melesat ke sisi kanan gawang kiper Manuel Neuer.

    Tim nasional Curaçao menjadi tim pertama yang mencetak gol dalam 21 menit pertama pertandingan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia sejak tim nasional Nigeria melawan Bulgaria di Piala Dunia 1994, yang juga mencetak gol pada menit ke-21.

    Timnas Curaçao juga menjadi tim ke-11 dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) yang berhasil mencetak setidaknya satu gol dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Hanya Afrika, yang memiliki 12 tim yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, dan Eropa, yang memimpin daftar dengan 33 tim, yang melampaui CONCACAF dalam hal ini.

    Tim nasional Curaçao juga menjadi tim ketiga yang berhasil mencetak gol dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Jerman saat tim Jerman masih menjadi juara bertahan. Sebelumnya, timnas Maroko melakukannya pada edisi 1970, saat kalah dengan skor 2-1, kemudian Aljazair pada Piala Dunia 1982 saat meraih kemenangan bersejarah dengan skor 2-1, sebelum Curaçao bergabung dalam daftar ini pada edisi 2026.

  • Upaya-upaya Jerman

    Tim nasional Jerman terus melancarkan tekanan ofensif yang intens dengan menguasai jalannya pertandingan secara beruntun, sementara pertahanan tim nasional Curaçao terlihat mundur dan hanya mengandalkan formasi yang rapat serta serangan balik cepat.

    Salah satu momen menonjol terjadi ketika Jamal Musiala melaju dari sisi kanan ke dalam kotak penalti, sebelum pertahanan lawan melakukan intervensi pada detik-detik terakhir dan menghalau bola menjadi tendangan sudut yang berpotensi mengancam gawang lawan secara langsung.

    Ancaman Jerman tidak berhenti di situ, karena Leroy Sané berhasil berhadapan langsung dengan kiper setelah lolos sendirian, namun ia terhalang oleh intervensi pertahanan yang menentukan yang mencegah peluang tersebut menjadi gol, sehingga momen tersebut berakhir dengan bola dibuang dari area berbahaya.

    Meskipun tekanan terus berlanjut, tim nasional Curaçao menunjukkan upaya serangan terbatas melalui tendangan keras yang dilepaskan Bakona dari luar kotak penalti, namun bola melambung di atas mistar gawang dan tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap gawang.

    Dalam momen lain, Kai Havertz terus bergerak di dalam kotak penalti dari sisi kanan, sebelum pertahanan kembali mengintervensi dan menghalau bola menjadi tendangan sudut untuk Jerman, dalam adegan yang mencerminkan kegigihan pertahanan Curaçao dalam menghentikan gelombang serangan yang terus menerus dari Die Mannschaft.

  • Schlötterbeck meninggalkan jejaknya... dan Ferman Maghribi

    Pada menit ke-38, tim nasional Jerman kembali unggul berkat Nico Schlotterbeck, yang memanfaatkan umpan silang akurat dari tendangan sudut yang dieksekusi dari sisi kanan, lalu menyundul bola dengan keras ke dalam gawang.

    Gol Nico Schlotterbeck menjadikan pertandingan ini sebagai yang kedua dalam sejarah Piala Dunia di mana dua pemain Borussia Dortmund mencetak gol dalam pertandingan yang sama. Satu-satunya kejadian sebelumnya terjadi pada Piala Dunia 2006, ketika Jan Koller dan Tomas Rosicky mencetak gol saat Republik Ceko mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-0.

    Sebelum akhir babak pertama, wasit internasional asal Maroko, Jalal Jaid, memberikan tendangan penalti untuk Jerman, setelah pelanggaran keras yang dilakukan Richidley Bazuor terhadap Felix Nmecha di dalam kotak penalti.

    Kai Havertz maju untuk mengeksekusi tendangan tersebut, dan berhasil mengubahnya menjadi gol ketiga pada menit kelima tambahan waktu, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Jerman 3-1.

  • Tendangan Musiala mengguncang tahta Real Madrid

    Awal babak kedua berlangsung seru, di mana Musiala berhasil mencetak gol keempat untuk tim nasional Jerman di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, setelah menerima umpan brilian dari Joshua Kimmich, sebelum bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti, dan ia menendangnya dengan keras menggunakan kaki kirinya ke dalam gawang, menandai gol baru pada malam yang diwarnai dominasi Jerman yang jelas.

    Pengaruh Musiala tidak hanya terbatas pada memperkuat keunggulan timnas negaranya, tetapi golnya juga memiliki nilai historis, karena gol yang dicetak pemain Bayern Munich ini meningkatkan jumlah gol pemain klub Bavaria tersebut menjadi 80 gol dalam sejarah Piala Dunia.

    Dengan demikian, Bayern Munich menjadi klub dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia melalui para pemainnya, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Real Madrid dengan 79 gol.

  • Serangan gencar... dan serangan mematikan

    Pertandingan ini diwarnai oleh serangkaian momen menegangkan dan benturan keras, di tengah tekanan serangan Jerman yang jelas serta peluang-peluang berbahaya yang nyaris mengubah jalannya pertandingan dalam beberapa kesempatan.

    Serangan dimulai dengan umpan silang akurat dari Joshua Kimmich dari sisi kanan, yang masuk ke dalam kotak penalti, tetapi pertahanan menanganinya dengan kokoh dan berhasil menghalau bola pada saat yang krusial sebelum berubah menjadi peluang yang pasti.

    Di tengah lapangan, ketegangan fisik meningkat setelah tekel keras dari salah satu pemain Curaçao terhadap Jamal Musiala, sehingga wasit menghentikan permainan dan memberikan keuntungan bagi tim Jerman, dalam adegan yang mencerminkan intensitas pertarungan pada fase ini.

    Para pemain Jerman membalas dengan tekel serupa terhadap Tahith Chong, yang membuat wasit memberikan tendangan bebas untuk Curacao dari posisi yang menjanjikan di sisi kiri dekat kotak penalti, memberikan tim tamu peluang tendangan bebas yang mengancam gawang Die Mannschaft.

    Di lini serang, Leroy Sané terus mengganggu pertahanan Curaçao dengan sprint cepat yang diakhiri dengan situasi satu lawan satu melawan kiper, setelah ia masuk ke area penalti dan melepaskan tendangan keras ke sudut kanan, namun bola meleset di samping tiang kiri di tengah kekecewaan yang jelas atas peluang yang seharusnya bisa memperlebar selisih skor.

  • Brown memeriahkan perayaan

    Tim nasional Jerman terus menunjukkan kekuatan serangannya saat menghadapi Curaçao, setelah Nathaniel Brown berhasil mencetak gol kelima untuk Die Mannschaft pada menit ke-64 pertandingan. Gol tersebut tercipta berkat serangan terorganisir yang dimulai dengan umpan akurat dari Deniz Undav, yang sampai ke Nathaniel Braun di dalam kotak penalti tanpa ada penjagaan dari pertahanan lawan. Braun memanfaatkan ruang kosong di depannya dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya ke sisi kiri kiper, yang kemudian masuk ke gawang dan menjadi gol kelima bagi Jerman.

    Gol tersebut bukan sekadar tambahan baru dalam pesta gol Jerman, tetapi juga membawa rekor baru bagi Die Mannschaft di ajang Piala Dunia. Menurut statistik, timnas Jerman memperkuat rekornya sebagai tim yang paling sering mencetak lima gol atau lebih dalam satu pertandingan di sejarah Piala Dunia, setelah mencapai prestasi ini untuk kali kesepuluh, unggul jauh dari pesaing terdekatnya.

    Timnas Jerman memimpin daftar historis ini dengan 10 pertandingan di mana mereka mencetak lima gol atau lebih, diikuti oleh timnas Brasil dengan 7 pertandingan, lalu Hongaria dengan 6 pertandingan, sementara timnas Argentina menempati posisi keempat dengan 5 pertandingan.

  • Ondaf memperluas jangkauan

    Tim nasional Jerman terus mencetak gol demi gol saat menghadapi Curaçao, setelah Deniz Undav menambah gol keenam pada menit ke-78, yang menegaskan keunggulan telak Die Mannschaft dalam pertandingan tersebut.

    Gol tersebut tercipta berkat umpan akurat dari Joshua Kimmich di dalam kotak penalti, yang diterima oleh Ondav. Ia tak ragu melepaskan tendangan keras dari posisi yang sempurna, hingga bola meluncur ke sisi kanan kiper dan masuk ke gawang, menandai gol keenam Jerman.

    Ondav tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mencatatkan kontribusi ganda setelah memberikan umpan kunci dan berhasil mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti, melanjutkan penampilannya yang memukau dalam pertandingan tersebut.

    Menurut statistik, Deniz Undav menjadi pemain pengganti Jerman ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mampu mencetak gol dan memberikan assist dalam satu pertandingan, bergabung dengan daftar terbatas yang mencakup nama-nama terkemuka dalam sejarah Piala Dunia, yaitu: "Rudi Völler – Argentina 3-2 Jerman (Final 1986), Niklas Füllkrug – Kosta Rika 2-4 Jerman (Fase Grup 2022), Deniz Undav – Jerman 6-1 Curaçao (Fase Grup 2026)".

  • Havertz mencetak gol penentu... dan Brasil tergeser dari puncak klasemen

    Pada menit ke-88, tim nasional Jerman melanjutkan pesta golnya melawan Curaçao, setelah Kai Havertz mencetak gol ketujuh dalam pertandingan tersebut, sekaligus menegaskan keunggulan telak Die Mannschaft hingga detik-detik terakhir pertandingan.

    Gol tersebut tercipta setelah Havertz melakukan serangan solo dan berhadapan satu lawan satu dengan gawang lawan, di mana ia memasuki area penalti tanpa tekanan pertahanan, sebelum mengangkat bola dengan sentuhan teknis yang luar biasa berupa "lob" di atas kiper, sehingga bola mendarat di dalam gawang dengan elegan, menandai gol ketujuh bagi Jerman.

    Dengan gol ini, timnas Jerman mencetak tujuh gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 8 Juli 2014, saat menghadapi Brasil di semifinal legendaris yang berakhir dengan skor 7-1.

    Jerman juga memperkuat rekor historisnya di Piala Dunia, menjadi pemegang rekor sebagai tim dengan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini, unggul satu gol dari Brasil.

    Peringkat historisnya adalah sebagai berikut: "Jerman: 239 gol, Brasil: 238 gol", yang menegaskan kembali posisi Die Mannschaft sebagai salah satu tim terhebat dalam sejarah turnamen ini.

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