Goal.com
Live
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Daftar pemain timnas wanita Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027: Siapa yang akan masuk dalam skuad Sarina Wiegman untuk The Lionesses musim panas mendatang?

Kampanye kualifikasi Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027 secara resmi telah dimulai. Tim Lionesses memulai kampanye ini dengan kemenangan 6-1 atas Ukraina pada Selasa dan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk memastikan tempat di Brasil saat menjamu Islandia pada Sabtu. Sebagai runner-up pada 2023, sedikit yang meragukan tim asuhan Sarina Wiegman akan meraih prestasi serupa, namun siapa yang akan dipilih manajer untuk mewakili juara Eropa di Amerika Selatan masih belum pasti.

Tentu saja, ada banyak nama yang bisa diandalkan untuk masuk ke skuad final pada Juni mendatang. Wiegman, bagaimanapun, telah memimpin tim Inggris selama lebih dari empat tahun, jadi kita tahu pemain-pemain yang dia percayai, formasi awal yang biasanya dia gunakan dalam turnamen, dan jenis pemain yang dia inginkan untuk melengkapi skuadnya di luar pemain-pemain yang sudah pasti masuk.

Namun, itu tidak berarti mudah untuk memprediksi skuad lengkap Lionesses untuk Piala Dunia Wanita 2027. Banyak nama baru yang muncul sejak kampanye Kejuaraan Eropa yang sukses pada 2025, dan sayangnya, ada beberapa pemain yang saat ini absen karena cedera jangka panjang.

Jadi, dengan Inggris telah memulai kampanye kualifikasi mereka, siapa yang tampaknya pasti masuk skuad Wiegman? Siapa yang harus membuktikan diri selama proses ini? Dan siapa yang berisiko terlewatkan? Biarkan GOAL membawa Anda melalui kondisi pool pemain Lionesses menjelang turnamen musim panas mendatang...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Gembok yang tak terbantahkan

    Karena stabilitas di sekitar tim Lionesses dan masa jabatan yang panjang dari Wiegman, ditambah informasi yang kita miliki dari turnamen besar sebelumnya, ada banyak pemain yang dapat dengan percaya diri dimasukkan ke dalam daftar pemain yang akan berangkat ke Brasil musim panas mendatang - asalkan tidak ada yang mengalami cedera.

    Kapten Leah Williamson tentu saja termasuk di antaranya, begitu pula kiper utama Hannah Hampton. Pemain lain yang telah mengukuhkan posisinya dalam skuad utama Wiegman selama masa jabatannya termasuk Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, dan Alessia Russo. Akan sangat mengejutkan jika salah satu dari keenam pemain tersebut tidak ikut serta dalam turnamen di Brasil.

    Lauren Hemp dan Lauren James juga termasuk dalam kategori ini. Keduanya mengalami cedera musim ini dan oleh karena itu tidak langsung terlintas di pikiran seperti yang lain, tetapi mereka adalah pemain yang hampir pasti selalu dimasukkan Wiegman dalam starting XI-nya dan, karenanya, mereka adalah pilihan pasti untuk skuad keseluruhan.

    Jumlah pemain: 8

    • Iklan
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Pemimpin-pemimpin lain Wiegman

    Mudah untuk mengargumenkan bahwa beberapa pemain dalam kelompok berikutnya layak masuk dalam daftar pemain inti di atas, tetapi mereka hanya masuk ke kategori yang lebih rendah karena mereka belum sepenuhnya menjadi pemain inti yang pasti seperti yang lain. Akan menjadi kejutan besar jika salah satu dari pemain ini tidak dipilih oleh Wiegman untuk mewakili Lionesses di Brasil, karena mereka telah membuktikan diri sebagai pemain top dan pemimpin penting selama masa kepemimpinannya.

    Di antara mereka adalah Jess Carter, Esme Morgan, dan Alex Greenwood, yang hampir selalu dipastikan masuk dalam skuad Inggris saat ini, meskipun bisa diganti masuk atau keluar dari susunan pemain tergantung bagaimana Wiegman mengatur pertahanannya. Ketiganya menawarkan fleksibilitas yang berharga bersama dengan kualitas dan pengalaman mereka, dan tampaknya akan menjadi anggota vital skuad 2027.

    Ella Toone selalu menghadapi persaingan ketat untuk posisinya sebagai No.10, namun ia sering kali menjadi pilihan utama Wiegman. Sementara itu, Beth Mead dan Chloe Kelly telah membuktikan diri sebagai anggota tim yang sangat penting, meskipun tidak selalu menjadi starter di setiap pertandingan. Ketiganya telah memberikan momen-momen krusial dalam kesuksesan Inggris sebelumnya dan diharapkan akan ikut serta dalam perjalanan ke Brasil.

    Jumlah pemain: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tren positif

    Mulai dari titik ini, tingkat kepastian mulai menurun. Namun demikian, pemain-pemain dalam kategori ini menunjukkan tren positif dalam skuad Inggris dan sangat mungkin akan terlibat pada musim panas mendatang sebagai akibatnya.

    Aggie Beever-Jones adalah salah satu anggota lama dalam kelompok ini, yang telah menghabiskan sebagian besar 18 bulan terakhir sebagai cadangan Russo di posisi penyerang tengah. Situasi ini sedikit berubah belakangan ini karena munculnya Michelle Agyemang, yang beberapa kali tampil di lapangan sebelum Beever-Jones di Euro 2025. Namun, Beever-Jones tetap berada di posisi atas dalam hierarki tim Inggris dan kembali menjadi cadangan pasti Russo sementara Agyemang cedera.

    Jess Park, Maya Le Tissier, dan Lucia Kendall, di sisi lain, adalah pemain yang baru-baru ini masuk ke dalam kelompok ini karena penampilan impresif mereka di level klub telah membuka peluang bagi Lionesses.

    Park menjadi salah satu penyerang paling konsisten di Eropa pada musim 2025-26 dan kini dianggap sebagai pilihan utama, Le Tissier mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan sebagai bek tengah setelah sebelumnya hampir selalu dimainkan sebagai bek kanan, sementara Kendall menjadi salah satu bintang baru dalam pertandingan persahabatan Inggris pasca Euro 2025.

    Yang terakhir dalam kelompok ini adalah Anna Moorhouse. Pemain berusia 30 tahun ini melakukan debutnya untuk Inggris pada November lalu dan telah menjadi kehadiran yang konsisten di grup penjaga gawang selama 18 bulan terakhir. Berbeda dengan penjaga gawang lain dalam skuad yang dipanggil untuk menjadi cadangan Hampton, ia selalu mendapatkan waktu bermain reguler di level klub, sehingga menjadikannya opsi paling tidak mungkin untuk keluar dari skuad di belakang Hampton.

    Jika kelima pemain dalam kategori ini dapat terus bermain dengan cara ini, mereka seharusnya akan berangkat ke Piala Dunia Wanita 2027 sebagai anggota skuad yang penting, baik sebagai cadangan yang andal maupun pengganti yang berguna.

    Jumlah pemain: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Sisa beberapa tempat

    Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas seberapa besar skuad yang akan diizinkan Wiegman untuk dipilih untuk Piala Dunia. Skuad pria diperluas menjadi 26 pemain untuk edisi 2022 dan hal itu tetap berlaku untuk 2026, dengan jumlah pemain yang lebih besar juga diizinkan dalam sebagian besar turnamen kontinental sejak saat itu. Hal yang sama tidak terjadi di sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hingga 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini pasti akan muncul seiring mendekatnya turnamen.

    Wiegman masih perlu memilih satu kiper lagi, hal itu sudah pasti. Tidak ada opsi lain dalam pool pemain yang mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan akan menjadi perbedaan pada akhirnya. Sepertinya akan menjadi pilihan antara Khiara Keating dan Ellie Roebuck, tetapi Sophie Baggaley juga telah dipanggil baru-baru ini saat cedera melanda.

    Dalam hal bek, karena begitu banyak anggota tim yang diproyeksikan untuk Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas, selalu sulit untuk memprediksi kelompok mana yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua posisi di barisan belakang sudah tercakup dengan enam pemain yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas tambahan atau kedalaman posisi apa yang ingin dia miliki.

    Niamh Charles, Anouk Denton, dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di sisi kanan atau kiri, dengan Poppy Pattinson baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk posisi bek kiri yang problematis. Bek tengah Lotte Wubben-Moy, sementara itu, menjadi bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan hal itu bisa menjadi keuntungan besar baginya.

    Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak pindah ke Manchester City pada musim panas, dan hal itu berdampak negatif pada ambisinya bersama Timnas Inggris. Sementara itu, rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil gemilang untuk pemimpin Liga Super Wanita, namun belum mendapatkan lebih banyak kesempatan bersama Lionesses.

    Ada juga Freya Godfrey, penyerang berusia 20 tahun yang terlibat dalam dua pemusatan latihan terakhir Inggris akibat cedera para penyerang lainnya. Area serangan tim ini sangat padat, jadi mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuatnya masuk skuad musim panas mendatang, namun banyak hal bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

    Jumlah pemain: 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Orang luar

    Apakah ada orang lain yang bisa masuk dalam pertimbangan? Itu bukan hal yang mustahil. Wiegman bukanlah orang yang asing dengan memanggil kembali pemain dari luar skuad, bagaimanapun juga. Dia membawa Laura Coombs ke Piala Dunia Wanita 2023, mengakhiri absennya bintang Man City selama delapan tahun dari skuad Inggris, dan dia juga membawa Nikita Parris kembali tahun lalu setelah penyerang tersebut menghabiskan lebih dari dua tahun di luar skuad, meskipun dia tidak masuk dalam skuad untuk Euro 2025 pada akhirnya.

    Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka dan masuk ke skuad Inggris secara tiba-tiba jika dibutuhkan?

    Millie Turner dan Lucy Parker adalah pemain reguler di WSL yang telah berada di pinggiran skuad Lionesses di bawah Wiegman, dan mereka kemungkinan akan menjadi pilihan berikutnya jika cedera menimpa kelompok bek tengah.

    Di lini tengah, Ruby Mace dan Maisie Symonds adalah dua talenta muda yang telah dipanggil ke tim senior dan bermain secara reguler di level klub serta untuk tim U-23 Inggris. Wiegman sering kali mengandalkan tim U-23 untuk melengkapi skuadnya ketika pemain lain absen, serta ketika pemain muda layak mendapatkan kesempatan untuk naik level.

    Sekali lagi, berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan kecil keempat pemain ini akan terlibat pada 2027. Memang, Parker dan Symonds belum pernah bermain untuk tim senior meskipun sudah masuk skuad senior, sementara Turner dan Mace masing-masing hanya memiliki satu caps. Namun, semua pemain ini telah menunjukkan kualitas mereka di WSL, mereka telah berada dalam lingkungan tersebut, dan kasus Mace dan Symonds khususnya dapat berubah, mengingat keduanya masih sangat muda dan dapat mengalami kemajuan signifikan antara sekarang dan musim panas mendatang.

    Jumlah pemain: 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Wanita yang terlupakan

    Selama empat setengah tahun memimpin tim ini, Wiegman telah memberikan kesempatan bermain kepada 48 pemain berbeda. Enam di antaranya telah pensiun, tetapi masih banyak nama yang masih aktif bermain, beberapa di antaranya kini bermain di divisi kedua sepak bola Inggris, yang pernah menjadi bagian dari skuad Inggris di bawah kepemimpinannya selama masa jabatannya.

    Banyak di antaranya adalah pemain senior yang kini digantikan oleh talenta muda seperti Coombs, Parris, Bethany England, dan Jordan Nobbs. Di tempat lain, baik Katie Zelem maupun Gabby George tidak benar-benar menarik perhatian Wiegman saat mengikuti pemusatan latihan, meskipun mereka bermain di posisi yang dibutuhkan dalam skuad.

    Ada beberapa pemain muda dalam kategori ini yang tidak pernah benar-benar berkembang setelah masuk ke skuad Inggris. Ebony Salmon tidak mendapat panggilan sejak Februari 2023, setelah kesulitan mencetak gol secara konsisten selama bertahun-tahun. Katie Robinson, di sisi lain, tampaknya menjadi favorit Wiegman dan bahkan mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Wanita 2023, berangkat ke Australia sebagai pemain termuda Lionesses, berusia 20 tahun. Namun, dia tidak terlibat dengan tim senior sejak September tahun itu, meskipun menjadi pemain reguler di tim U23 untuk waktu yang lama setelah itu.

    Jumlah pemain: 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Pegawai yang tidak masuk kerja dalam jangka waktu lama

    Hal yang mengganggu proyeksi ini adalah beberapa pemain yang absen dalam jangka panjang, yang akan kembali beraksi jauh sebelum Piala Dunia 2027 dimulai. Mereka masih memiliki peluang besar untuk masuk skuad, tetapi sulit untuk memprediksi posisi mereka saat ini karena situasi mereka.

    Di antara mereka, Agyemang adalah yang paling mungkin masuk skuad musim panas mendatang. Penyerang ini menjadi sorotan pada 2025, mencetak gol hanya 41 detik setelah debutnya bersama Lionesses sebagai bagian dari upaya terakhir untuk masuk skuad Euro. Di Swiss, ia mencetak dua gol di babak gugur dan dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, namun mengalami cedera ACL pada Oktober. Ia akan kembali pada akhir tahun ini dan berharap dapat melanjutkan performa sebelumnya serta memperkuat opsi penyerang tengah Wiegman.

    Ada tiga pemain lain di pinggiran skuad ini yang absen karena cedera ACL. Jessica Naz, penyerang Tottenham yang absen sejak Desember 2025, telah mengumpulkan enam caps; remaja Katie Reid belum melakukan debut internasional seniornya, namun dia merupakan salah satu bek tengah paling konsisten di negara ini saat dia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim Lionesses pada November, beberapa hari sebelum kabar cedera tersebut; dan Ella Morris dibawa sebagai solusi potensial untuk kekurangan kedalaman di posisi bek kanan menjelang Euro 2025, namun dia mengalami masalah lutut di kamp tersebut.

    Missy Bo Kearns juga absen, meskipun dengan alasan yang jauh lebih bahagia. Gelandang Aston Villa ini mengumumkan pada Maret 2026 bahwa ia hamil anak pertamanya, yang akan lahir pada September. Kearns berada dalam daftar cadangan untuk Euro 2025 dan bermain dalam dua pertandingan persahabatan Inggris pada akhir tahun, mendapatkan kesempatan bermain di depan pemain seperti Blindkilde Brown dan Clinton.

    Total: 47

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Iceland crest
Iceland
ISL
0