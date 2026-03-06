Daftar pemain timnas wanita Inggris untuk Piala Dunia Wanita 2027: Siapa yang akan masuk dalam skuad Sarina Wiegman untuk The Lionesses musim panas mendatang?

Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas seberapa besar skuad yang akan diizinkan Wiegman untuk dipilih untuk Piala Dunia. Skuad pria diperluas menjadi 26 pemain untuk edisi 2022 dan hal itu tetap berlaku untuk 2026, dengan jumlah pemain yang lebih besar juga diizinkan dalam sebagian besar turnamen kontinental sejak saat itu. Hal yang sama tidak terjadi di sepak bola wanita, dengan Wiegman dibatasi hingga 23 pemain untuk Piala Dunia Wanita 2023 dan Euro 2025. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini pasti akan muncul seiring mendekatnya turnamen.

Wiegman masih perlu memilih satu kiper lagi, hal itu sudah pasti. Tidak ada opsi lain dalam pool pemain yang mendapatkan waktu bermain yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir, dan hal itu kemungkinan akan menjadi perbedaan pada akhirnya. Sepertinya akan menjadi pilihan antara Khiara Keating dan Ellie Roebuck, tetapi Sophie Baggaley juga telah dipanggil baru-baru ini saat cedera melanda.

Dalam hal bek, karena begitu banyak anggota tim yang diproyeksikan untuk Piala Dunia Wanita 2027 ini memiliki fleksibilitas, selalu sulit untuk memprediksi kelompok mana yang akan dipilih Wiegman. Secara realistis, semua posisi di barisan belakang sudah tercakup dengan enam pemain yang disebutkan sebelumnya, jadi ini hanya soal kualitas tambahan atau kedalaman posisi apa yang ingin dia miliki.

Niamh Charles, Anouk Denton, dan Taylor Hinds semuanya bisa bermain di sisi kanan atau kiri, dengan Poppy Pattinson baru-baru ini muncul sebagai opsi alami untuk posisi bek kiri yang problematis. Bek tengah Lotte Wubben-Moy, sementara itu, menjadi bagian dari skuad di Euro 2022, Piala Dunia Wanita 2023, dan Euro 2025, dan hal itu bisa menjadi keuntungan besar baginya.

Di lini tengah, Grace Clinton kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak pindah ke Manchester City pada musim panas, dan hal itu berdampak negatif pada ambisinya bersama Timnas Inggris. Sementara itu, rekan setimnya Laura Blindkilde Brown tampil gemilang untuk pemimpin Liga Super Wanita, namun belum mendapatkan lebih banyak kesempatan bersama Lionesses.

Ada juga Freya Godfrey, penyerang berusia 20 tahun yang terlibat dalam dua pemusatan latihan terakhir Inggris akibat cedera para penyerang lainnya. Area serangan tim ini sangat padat, jadi mungkin hanya absennya pemain lain yang akan membuatnya masuk skuad musim panas mendatang, namun banyak hal bisa berubah antara sekarang dan saat itu terkait waktu bermain dan performa.

Jumlah pemain: 30