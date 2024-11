Selain Papua Football Academy, Akademi Persib Cimahi juga akan mewakili Indonesia di ajang Gothia Cup 2025.

Rangkaian Meet The World with SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menyelesaikan fase seleksi pemain Papua Football Academy (PFA) yang digelar di Mimika Sport Complex, Mimika, Papua Tengah, Jumat (29/11), kemarin.

Mereka yang mengikuti seleksi ini adalah para pemain PFA fokus kelahiran 2011 dan beberapa dari 2010, yang nantinya akan mewakili Tim SKF Indonesia - Papua Football Academy (PFA) U14, di Gothia Cup 2025 Swedia.