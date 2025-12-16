Daftar Lengkap Bintang Liga Primer Yang Absen Demi Piala Afrika 2025: Mohamed Salah, Bryan Mbeumo, Hingga Ancaman Krisis Klub

Piala Afrika (AFCON) kembali digelar dan menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub Liga Primer. Turnamen dua tahunan ini secara historis selalu menimbulkan dilema seleksi pemain, karena klub harus rela melepas bintang-bintang mereka di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik. Edisi mendatang akan berlangsung di Maroko selama empat pekan, mulai dari Minggu, 21 Desember 2025, hingga Minggu, 18 Januari 2026.

Dampak dari turnamen ini sangat signifikan bagi kalender sepakbola Inggris. Selama periode tersebut, enam putaran pertandingan Liga Primer dijadwalkan akan dimainkan. Selain itu, para pemain yang berangkat juga akan melewatkan putaran ketiga Piala FA dan leg pertama semi-final Piala Liga, yang bisa menjadi momen krusial bagi ambisi klub meraih trofi musim ini.

Namun, tidak semua pemain Afrika akan meninggalkan klubnya. Beberapa negara besar seperti Ghana, Gambia, dan Guinea-Bissau secara mengejutkan gagal lolos kualifikasi. Hal ini menjadi "berkah terselubung" bagi beberapa klub, karena pemain kunci seperti Mohammed Kudus dari Tottenham dan Antoine Semenyo dari Bournemouth dipastikan tetap tinggal dan tersedia untuk dimainkan.

GOAL coba membedah secara rinci siapa saja pemain yang dipastikan berangkat, siapa yang secara mengejutkan ditinggalkan oleh negaranya, dan klub mana yang paling menderita akibat eksodus pemain di musim dingin ini. Dari bintang Liverpool Mohamed Salah hingga rekrutan anyar Manchester United Bryan Mbeumo, berikut analisis lengkap dampak Piala Afrika 2025 terhadap Liga Primer.