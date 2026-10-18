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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Daftar pemain Juventus: Boga kembali

Juventus
J. Boga

Daftar Spalletti jelang laga melawan Lazio

Berikut daftar pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini pukul 20.45 antara Juventus dan Lazio di Allianz Stadium, pada pekan ketujuh liga. Jeremie Boga kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.

  • JUVENTUS-LAZIO: DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    11 Zhegrova


    12 Douglas Luiz


    13 Boga


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto


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