Berikut daftar pemain yang dipanggil Luciano Spalletti untuk pertandingan malam ini pukul 20.45 antara Juventus dan Lazio di Allianz Stadium, pada pekan ketujuh liga. Jeremie Boga kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.
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Daftar pemain Juventus: Boga kembali
JUVENTUS-LAZIO: DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
33 Neto
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