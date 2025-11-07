Getty/GOAL
Daftar Nominasi The Best FIFA Award 2025: Yamal & Dembele Bersaing Lagi, Bonmati & Russo Favorit
The Best FIFA Football Awards 2025
The Best FIFA Football Awards merupakan ajang tahunan yang diberikan kepada pemain dan pelatih terbaik di dunia. Diluncurkan kembali pada 2017, para pemenang ditentukan lewat pemungutan suara gabungan dari empat kelompok yang dibobot secara merata, yakni kapten dan pelatih tim nasional, perwakilan media terpilih, serta dari masyarakat umum.
Penghargaan ini menilai performa para bintang dalam periode satu tahun kalender alih-alih satu musim. Dalam beberapa edisi terakhir, nama-nama besar seperti megabintang Barcelona Aitana Bonmati (pemenang kategori wanita pada 2023 dan 2024), pentolan Real Madrid Vinicius Junior (pemenang pria 2024), serta sang GOAT Lionel Messi (pemenang pria 2023) menjadi sorotan utama.
Daftar nominasi The Best FIFA Football Award 2025 kategori pria
Lamine Yamal, sensasi muda Barcelona, menjadi salah satu kandidat terkuat setelah memenangkan Kopa Trophy dua tahun berturut-turut (2024 dan 2025) dan finis runner-up pada Ballon d'Or 2025, serta membawa Spanyol juara Euro 2024 dan membantu Blaugrana meraih treble domestik. Sementara itu, Ousmane Dembele tampil luar biasa sepanjang musim lalu bersama PSG. Ia mengungguli Yamal dengan menyabet Ballon d’Or 2025, juara Liga Champions sekaligus treble, dan juga menyabet gelar Pemain Terbaik Liga Champions. Harry Kane akhirnya mengakhiri penantiannya terhadap trofi besar dengan membawa Bayern Munich menjuarai Bundesliga 2024/25. Ia juga kembali menjadi top skor Liga Jerman untuk musim kedua berturut-turut dan telah mencetak 22 gol di semua ajang musim ini. Nama-nama lain seperti Kylian Mbappe, Mohamed Salah, dan Cole Palmer juga masuk dalam daftar kandidat dan berpotensi memberi kejutan.
Daftar lengkap nominasi The Best FIFA Men's Player 2025: Dembele (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG), Yamal (Barcelona).
Daftar nominasi The Best FIFA Football Award 2025 kategori wanita
Di kategori wanita, persaingan sengit terjadi antara striker Arsenal Alessia Russo dan Bonmati. Russo tampil gemilang bersama The Gunners dengan mencetak 12 gol dan memenangkan Sepatu Emas Liga Inggris Wanita atau WSL. Ia juga berperan besar membawa Si Meriam London menjuarai Liga Champions serta dinobatkan sebagai Pesepakbola Wanita Terbaik FWA.
Bonmati, di sisi lain, melanjutkan dominasinya bersama Barca. Ia meraih Ballon d’Or ketiganya secara beruntun, membantu timnya merebut treble domestik, dan kembali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions Wanita untuk ketiga kalinya berturut-turut.
Daftar lengkap nominasi The Best FIFA Women's Player 2025: Sandy Baltimore (Chelsea), Nathalie Bjorn (Chelsea), Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Kadidiatou Diani (Olympique Lyonnais), Melchie Dumornay (Olympique Lyonnais), Patri Guijarro (Barcelona), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Russo (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal).
Daftar lengkap nominasi The Best FIFA Football Award 2025
Daftar nominasi The Best FIFA Men's Coach 2025:
Javier Aguirre (Timnas Meksiko), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Timnas Portugal), Arne Slot (Liverpool)
Daftar nominasi The Best FIFA Women's Coach 2025:
Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (Timnas Inggris)
Daftar nominasi The Best FIFA Men's Goalkeeper 2025:
Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter Milan), Wojciech Szczesny (Barcelona)
Daftar nominasi The Best FIFA Women's Goalkeeper 2025:
Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
Menanti malam penganugerahan
FIFA belum mengumumkan tanggal dan lokasi resmi untuk malam penghargaan berikutnya. Biasanya, The Best FIFA Award digelar di awal tahun—sering kali pada bulan Januari—untuk merayakan performa dari tahun sebelumnya.
Edisi 2024 berlangsung di Doha, Qatar pada Desember lalu, sementara edisi 2023 digelar di London pada Januari 2024. Pengumuman terkait kota tuan rumah dan tanggal resmi diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa bulan mendatang.
The Best FIFA Award juga kerap dianggap sebagai barometer menuju Ballon d’Or, sehingga siapa pun yang membawa pulang trofi ini mungkin akan menjadi kandidat kuat untuk penghargaan individual paling prestisius di dunia sepak bola.
