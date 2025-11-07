Daftar Nominasi The Best FIFA Award 2025: Yamal & Dembele Bersaing Lagi, Bonmati & Russo Favorit

The Best FIFA Football Awards merupakan ajang tahunan yang diberikan kepada pemain dan pelatih terbaik di dunia. Diluncurkan kembali pada 2017, para pemenang ditentukan lewat pemungutan suara gabungan dari empat kelompok yang dibobot secara merata, yakni kapten dan pelatih tim nasional, perwakilan media terpilih, serta dari masyarakat umum.

Penghargaan ini menilai performa para bintang dalam periode satu tahun kalender alih-alih satu musim. Dalam beberapa edisi terakhir, nama-nama besar seperti megabintang Barcelona Aitana Bonmati (pemenang kategori wanita pada 2023 dan 2024), pentolan Real Madrid Vinicius Junior (pemenang pria 2024), serta sang GOAT Lionel Messi (pemenang pria 2023) menjadi sorotan utama.