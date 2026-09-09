Daftar kandidat Ballon d'Or putri 2026: tidak ada pemain Italia, Aitana Bonmatì juga absen

Tidak ada pemain Italia di antara 30 kandidat Ballon d'Or. Tahun lalu, Cristiana Girelli, yang finis di peringkat ke-16, dan Sofia Cantore, peringkat ke-24, masuk dalam daftar. Dua tahun lalu, Manuela Giugliano, pemain Italia pertama dalam sejarah yang dinominasikan untuk penghargaan paling bergengsi itu, finis di posisi ke-27. Satu-satunya "orang Italia" dari level klub yang ada di antara para kandidat adalah penyerang Belgia Tessa Wullaert, yang bermain untuk Como.



