Tidak ada pemain Italia di antara 30 kandidat Ballon d'Or. Tahun lalu, Cristiana Girelli, yang finis di peringkat ke-16, dan Sofia Cantore, peringkat ke-24, masuk dalam daftar. Dua tahun lalu, Manuela Giugliano, pemain Italia pertama dalam sejarah yang dinominasikan untuk penghargaan paling bergengsi itu, finis di posisi ke-27. Satu-satunya "orang Italia" dari level klub yang ada di antara para kandidat adalah penyerang Belgia Tessa Wullaert, yang bermain untuk Como.
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Daftar kandidat Ballon d'Or putri 2026: tidak ada pemain Italia, Aitana Bonmatì juga absen
Tidak ada Aitana Bonmati'
Di antara kandidat Ballon d'Or putri, tidak ada juara bertahan Aitana Bonmatí dari Barcelona, satu-satunya pesepakbola yang pernah memenangkan setidaknya tiga Ballon d'Or secara beruntun, bersama Michel Platini (dari 1982 hingga 1984) dan Messi sendiri (dari 2009 hingga 2012). Pada November ia mengalami patah kaki dan karena itu melewatkan sebagian besar musim.
DAFTAR PARA KANDIDAT
Selma Bacha (Prancis, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Esmee Brugts (Belanda, Barcelona)
Klara Bühl (Jerman, Bayern München)
Mariona Caldentey (Spanyol, Arsenal)
Scarlett Camberos (Meksiko, Club América)
Kerstin Casparij (Belanda, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
Cata Coll (Spanyol, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Norwegia, Barcelona)
Alex Greenwood (Inggris, Manchester City)
Patri Guijarro (Spanyol, Barcelona)
Pernille Harder (Denmark, Bayern München)
Yui Hasegawa (Jepang, Manchester City)
Rose Lavelle (Amerika Serikat, Gotham FC)
Mapi León (Spanyol, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brasil, Kansas City Current)
Melvine Malard (Prancis, Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Jepang, North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Belanda, Manchester City)
Ewa Pajor (Polandia, Barcelona)
Clàudia Pina (Spanyol, Barcelona)
Alexia Putellas (Spanyol, Barcelona/London City Lionesses)
Wendie Renard (Prancis, OL Lyonnes)
Alessia Russo (Inggris, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaika, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Jepang, Bayern München)
Caroline Weir (Skotlandia, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Belgia, Inter/Como)
Upacara di London
Upacara Ballon d'Or akan digelar pada 26 Oktober dan tahun ini untuk pertama kalinya berlangsung di London, bukan di Paris. Penghargaan ini dikelola oleh majalah olahraga Prancis, France Football, tetapi dalam rangka peringatan 70 tahun penghargaan tersebut diputuskan untuk merayakan pemenang edisi pertama pada 1956, pesepakbola Inggris Stanley Matthews, dengan menggelar upacara di Inggris.
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