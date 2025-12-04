Getty Images Sport
"Saya Ingin Hengkang" - Bek Chelsea Marc Cucurella Sampai "Berlutut" Demi Pindah Manchester City
Chelsea mengalahkan Man City dalam perebutan Cucurella
Manchester City menginginkan Marc Cucurella pada musim panas 2022, tetapi mereka menolak memenuhi banderol £50 juta yang dipatok Brighton. The Citizens mengajukan tawaran awal senilai £30 juta yang ditolak, sebelum mengajukan tawaran kedua sebesar £40 juta yang juga ditolak The Seagulls. Barcelona turut berminat membawa kembali bek kiri timnas Spanyol itu, dan Cucurella pun terbuka untuk kembali ke Blaugrana. Namun, kesepakatan gagal terwujud karena Brighton enggan menurunkan permintaan mereka.
Chelsea kemudian melihat celah untuk masuk dan langsung setuju dengan harga yang diminta. Pada saat yang sama, Brighton juga mendorong untuk membeli Levi Colwill, yang pada akhirnya dipinjamkan ke Seagulls selama semusim.
Cucurella siap ‘berlutut’ demi gabung Man City
Dalam wawancara dengan Informe, Cucurella mengungkap betapa antusias dirinya ketika mengetahui minat Man City dan membayangkan kesempatan bermain di bawah Pep Guardiola: “Man City menginginkan saya sebelum saya bergabung dengan Chelsea. Mereka sedang on fire saat itu, salah satu tim terbaik di dunia. Saya ingin hengkang. Ketika mereka datang seperti itu, ketika Guardiola memanggil, Anda bakal berlutut jika perlu. Tapi klub tak bisa mencapai kesepakatan.”
Cucurella bantu Estevao dalam kemenangan Chelsea atas Barcelona
Performa Cucurella mendapat pujian setelah ia sukses meredam kompatriotnya dan penyerang bintang Barcelona Lamine Yamal di sisi kiri sementara Estevao Willian mencetak gol dalam kemenangan telak 3-0 Chelsea atas Barcelona di Liga Champions. Menurut Daily Mail, Cucurella menggunakan Estevao sebagai pemanasan di sesi latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi Yamal, termasuk melakukan beberapa tekel penting.
Bek kiri 27 tahun itu itu kemudian mengonfirmasi hal itu dengan mengatakan: “Bukan Yamal vs Cucurella, tapi Chelsea vs Barcelona.”
Saat ditanya tentang persiapan latihannya untuk menghadapi Yamal, ia menambahkan: “Saya bilang ke Estevao minggu ini, pakai pelindung tulang kering ya, karena saya akan latihan keras melawan dia.”
Sampai kapan Cucurella akan berbaju Chelsea?
Cucurella masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya di Stamford Bridge, tetapi pada awal musim 2025/26 ini ia mengonfirmasi bahwa Chelsea telah memulai negosiasi perpanjangan kontrak dan ingin mempertahankannya di London Barat.
Bekas bintang Brighton itu berkata melalui BBC Sport: “Ya, [perpanjangan kontraknya] sudah selesai. Kami sudah merampungkannya. Saya sangat senang; klub memberikan kepercayaan dan saya sangat bahagia berada di sini. Semoga saya menjalani tahun yang hebat.”
Cucurella cs kembali bermain pada Kamis (4/12) dini hari WIB dengan niat memperpanjang rentetan tak terkalahkan, tapi malah tumbang 3-1 di markas Leeds United.
