"Saya Ingin Hengkang" - Bek Chelsea Marc Cucurella Sampai "Berlutut" Demi Pindah Manchester City

Manchester City menginginkan Marc Cucurella pada musim panas 2022, tetapi mereka menolak memenuhi banderol £50 juta yang dipatok Brighton. The Citizens mengajukan tawaran awal senilai £30 juta yang ditolak, sebelum mengajukan tawaran kedua sebesar £40 juta yang juga ditolak The Seagulls. Barcelona turut berminat membawa kembali bek kiri timnas Spanyol itu, dan Cucurella pun terbuka untuk kembali ke Blaugrana. Namun, kesepakatan gagal terwujud karena Brighton enggan menurunkan permintaan mereka.

Chelsea kemudian melihat celah untuk masuk dan langsung setuju dengan harga yang diminta. Pada saat yang sama, Brighton juga mendorong untuk membeli Levi Colwill, yang pada akhirnya dipinjamkan ke Seagulls selama semusim.