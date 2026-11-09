Cubarsì Raih Golden Boy 2026

Tahun 2026 akan menjadi tahun yang tak terlupakan bagi bek Barcelona dan timnas Spanyol itu. Selain meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol bersama klubnya serta Piala Dunia bersama timnas Spanyol, ia juga bisa berbangga sebagai "Golden Boy" baru dari generasinya. Surat kabar Tuttosport memberikan penghargaan internasional ini setiap tahun sejak 2003, dan salah satu aturannya adalah pemenangnya tidak boleh meraih penghargaan itu untuk kedua kalinya.