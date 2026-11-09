Pau Cubarsí adalah pemenang terbaru Golden Boy, penghargaan bergengsi bagi pesepakbola U-21 terbaik yang bermain di Eropa. Seperti halnya Lamine Yamal, Pedri, dan Gavi, Barcelona terus mengandalkan pemain muda.
Cubarsì Raih Golden Boy 2026
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang tak terlupakan bagi bek Barcelona dan timnas Spanyol itu. Selain meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol bersama klubnya serta Piala Dunia bersama timnas Spanyol, ia juga bisa berbangga sebagai "Golden Boy" baru dari generasinya. Surat kabar Tuttosport memberikan penghargaan internasional ini setiap tahun sejak 2003, dan salah satu aturannya adalah pemenangnya tidak boleh meraih penghargaan itu untuk kedua kalinya.
Kubu Barcelona punya banyak alasan untuk merayakan: Joan Laporta juga dinobatkan sebagai presiden terbaik, sementara Giulia Galli, pesepakbola tim putri Barça B, terpilih untuk menerima penghargaan Best Italian Golden Girl. Upacara penyerahan penghargaan akan digelar pada 14 Desember mendatang.
Daftar juara
2003: Rafael Van der Vaart.
2004: Wayne Rooney.
2005: Lionel Messi.
2006: Cesc Fàbregas.
2007: Sergio Agüero.
2008: Anderson Oliveira.
2009: Alexandre Pato.
2010: Mario Balotelli.
2011: Mario Gotze.
2012: Isco Alarcón.
2013: Paul Pogba.
2014: Raheem Sterling.
2015: Anthony Martial.
2016: Renato Sanches.
2017: Kylian Mbappé.
2018: Matthijs de Ligt.
2019: Joao Félix.
2020: Erling Haaland.
2021: Pedri González.
2022: Pablo Gavi.
2023: Jude Bellingham.
2024: Lamine Yamal.
2025: Désiré Doué.
2026: Pau Cubarsí.
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