Crystal Palace mengambil keputusan besar terkait Jean-Philippe Mateta yang ingin hengkang setelah cedera lutut menggagalkan transfer ke AC Milan.
Mateta menghindari operasi.
Mateta, yang sebelumnya berusaha untuk pindah dari klub London Selatan, akhirnya tetap bertahan di Selhurst Park dalam sebuah twist dramatis pada hari batas waktu transfer. Dilaporkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menjalani operasi guna mengatasi masalah tersebut secara permanen, namun setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan tim medis, diputuskan bahwa ia tidak perlu menjalani operasi. Pemain berusia 28 tahun ini terus bermain meski mengalami cedera sejak November lalu, meskipun ia absen dalam dua pertandingan terakhir Palace.
Glasner memberikan pembaruan tentang Mateta.
Dalam konferensi persnya menjelang pertandingan melawan Burnley pada Rabu malam, pelatih kepala Oliver Glasner mengungkap rencana klub untuk Mateta dan memastikan bahwa cedera tersebut 'tidak seburuk yang dikhawatirkan'.
"Dia tidak memerlukan operasi. Cedera tersebut tidak separah yang dikhawatirkan. Pendapat dari beberapa dokter dan spesialis adalah bahwa kita dapat menangani lututnya dengan cara yang lebih baik daripada operasi," katanya. "Dia akan absen untuk beberapa waktu, jadi saya tidak bisa mengatakan dua minggu, tiga minggu, atau empat minggu, tetapi dia tidak memerlukan operasi, jadi itu sangat positif dan semoga dia segera kembali.
"Ini memang mengecewakan, tapi dia menantikan bulan-bulan mendatang. Bagus baginya ada keputusan akhir yang dia ambil dengan rekomendasi semua spesialis dan departemen medis kami. Dia akan menjalani rehabilitasi selanjutnya di lapangan latihan.
"Ketika ada banyak keributan di sekitar pemain, seringkali mereka tidak tampil di level terbaik mereka dalam situasi yang berbeda. Ini penting baginya, jelas dia akan menjadi pemain Crystal Palace setidaknya hingga musim panas. Saat ini dia tidak memerlukan operasi, jadi jelas apa yang perlu dia lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Kejelasan adalah hal yang paling penting."
Mimpi Piala Dunia masih hidup
Operasi tersebut akan sangat memengaruhi peluang Mateta untuk masuk ke skuad Prancis di Piala Dunia Didier Deschamps, dan berpotensi memengaruhi peluangnya untuk mendapatkan transfer musim panas ke klub lain - seperti yang terlihat dari kegagalan transfernya ke AC Milan. Setelah pulih sepenuhnya, ia akan berusaha kembali ke starting XI Eagles dan mendapatkan tempatnya di pesawat menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko - meskipun kini ia harus bersaing dengan pemain baru senilai £48 juta ($66 juta), Jorgen Strand Larsen.
Mateta belum siap.
Glasner menambahkan bahwa pemain Prancis tersebut masih harus absen selama dua minggu lagi sebelum bisa kembali berlatih. "Tidak, (dia belum berlatih penuh). Anda harus memperkuat otot paha dan otot di sekitar lutut agar mendapatkan dukungan yang lebih baik. Ini adalah cara terbaik yang kami dengar tanpa risiko bagi lutut. Dia tidak akan ikut berlatih setidaknya dua minggu ke depan dan kemudian kembali secara bertahap, tetapi selalu memantau kondisi lututnya."
Sebagai pemain favorit penggemar, Mateta menjadi sasaran ejekan dari pendukungnya sendiri dalam beberapa pertandingan terakhir setelah upayanya untuk hengkang, tetapi Glasner optimis para pendukung Palace akan mendukungnya. "Saya harap para penggemar selalu mendukung setiap pemain dan tim," lanjutnya. "Tidak ada yang bisa mengharapkan setiap pemain, staf, atau manajer akan tetap di sini selamanya, tetapi mereka bisa mengharapkan semua orang memberikan yang terbaik saat mengenakan seragam Elang. Saya 100 persen yakin JP akan memberikan yang terbaik saat mengenakan seragam Elang lagi, dan dia layak mendapatkan dukungan terbaik.
"Saya yakin para pendukung kami akan mendukungnya dengan cara terbaik jika mereka menghargai apa yang telah dia lakukan untuk Crystal Palace. Anda bisa kecewa dengan suatu keputusan atau sesuatu, tetapi ada waktunya untuk mengatakan 'ayo kita lihat ke depan apa yang akan datang'. Jika Anda selalu terjebak di masa lalu, Anda tidak akan memengaruhi masa depan Anda. Penting bagi para penggemar Palace untuk membuat keputusan dan berkata, 'OK, ini sudah terjadi, mungkin kita tidak puas dengan apa yang dia lakukan, tapi dia layak mendapatkan kesempatan kedua, dan jika dia memberikan yang terbaik, dia akan mendapatkan dukungan kita'. Ini adalah pendekatan saya dalam hidup, dan saya pikir ini yang akan dilakukan para penggemar kita."
