Crystal Palace mengambil keputusan besar terkait Jean-Philippe Mateta yang ingin hengkang setelah cedera lutut menggagalkan transfer ke AC Milan.

Dalam konferensi persnya menjelang pertandingan melawan Burnley pada Rabu malam, pelatih kepala Oliver Glasner mengungkap rencana klub untuk Mateta dan memastikan bahwa cedera tersebut 'tidak seburuk yang dikhawatirkan'.

"Dia tidak memerlukan operasi. Cedera tersebut tidak separah yang dikhawatirkan. Pendapat dari beberapa dokter dan spesialis adalah bahwa kita dapat menangani lututnya dengan cara yang lebih baik daripada operasi," katanya. "Dia akan absen untuk beberapa waktu, jadi saya tidak bisa mengatakan dua minggu, tiga minggu, atau empat minggu, tetapi dia tidak memerlukan operasi, jadi itu sangat positif dan semoga dia segera kembali.

"Ini memang mengecewakan, tapi dia menantikan bulan-bulan mendatang. Bagus baginya ada keputusan akhir yang dia ambil dengan rekomendasi semua spesialis dan departemen medis kami. Dia akan menjalani rehabilitasi selanjutnya di lapangan latihan.

"Ketika ada banyak keributan di sekitar pemain, seringkali mereka tidak tampil di level terbaik mereka dalam situasi yang berbeda. Ini penting baginya, jelas dia akan menjadi pemain Crystal Palace setidaknya hingga musim panas. Saat ini dia tidak memerlukan operasi, jadi jelas apa yang perlu dia lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Kejelasan adalah hal yang paling penting."