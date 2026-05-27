Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Zlatan Ibrahimovic! Bintang Manchester United, Benjamin Sesko, merancang striker impiannya
Sesko mulai menyesuaikan diri di Old Trafford
Setelah bergabung di Liga Premier dengan nilai transfer sebesar £73,7 juta, Sesko awalnya kesulitan beradaptasi dengan tuntutan ketat sepak bola Inggris. Namun, penyerang berbakat ini akhirnya menunjukkan performa terbaiknya di Manchester United.
Dalam wawancara dengan GIVEMESPORT, pemain internasional Slovenia ini menceritakan perjalanannya dari RB Leipzig hingga ke Manchester. Meskipun awalnya ia mengalami kesulitan di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, sang penyerang justru bersinar saat Michael Carrick mengambil alih tim. Striker ini berhasil mencetak sembilan gol mengesankan dalam 14 penampilannya terakhir di musim ini, membuktikan alasan mengapa klub rela mengeluarkan dana besar untuk mendatangkannya.
Membangun penyerang terbaik United
Dalam wawancara eksklusif yang sama, Sesko ditantang untuk menciptakan striker Manchester United yang sempurna menurutnya, dengan memilih pemain berdasarkan ikon-ikon legendaris yang pernah mengenakan seragam merah terkenal itu. Kombinasi yang dihasilkan pasti akan menakutkan bagi barisan pertahanan mana pun di Liga Premier. Ia memilih tendangan kaki kanan Ronaldo yang mematikan dan tendangan kaki kiri Robin van Persie yang mematikan. Untuk kemampuan penyelesaian akhir murni, ia tentu saja memilih Ruud van Nistelrooy, sambil memuji Dimitar Berbatov karena memiliki sentuhan pertama yang terbaik. Untuk melengkapi atribut fisik mesin penyerang terbaik ini, sang penyerang memilih kecepatan luar biasa Rooney dan kekuatan dominan ikon Swedia, Ibrahimovic.
Tetap setia pada selebrasinya yang ikonik
Ketika pertanyaan terakhir dalam wawancara itu mengarah pada pemilihan selebrasi gol terbaik, banyak pendukung mungkin mengira ia akan menyebut lompatan "SIU" Ronaldo yang terkenal di seluruh dunia. Namun, Sesko dengan percaya diri memilih gerakan khasnya sendiri. Dikenal dengan sebutan akrab "Air Sesko", selebrasi andalannya itu menampilkan dirinya melompat ke udara dengan gerakan slam dunk, meniru pose ikonik legenda basket Michael Jordan pada era 1990-an saat membela Chicago Bulls. Saat membahas pilihannya untuk memilih gerakan khasnya sendiri daripada gerakan para legenda masa lalu, striker yang percaya diri ini mengatakan kepada media tersebut: "Saya akan memilih gerakan saya. Gerakan saya cukup bagus, saya rasa orang-orang menyukainya," sambil menyampaikan pendapatnya dengan tawa riang.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Sesko?
Manchester United menaruh harapan besar pada Sesko untuk musim depan saat mereka bersiap menghadapi kampanye Liga Champions yang sangat dinantikan. Setelah absen dalam tiga pertandingan terakhir musim ini akibat cedera betis, penyerang produktif ini saat ini fokus untuk pulih sepenuhnya. Ia akan berupaya memimpin lini depan dengan sempurna saat pasukan Carrick kembali untuk menjalani latihan pramusim.