Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Zlatan Ibrahimovic! Bintang Manchester United, Benjamin Sesko, merancang striker impiannya

Setelah bergabung di Liga Premier dengan nilai transfer sebesar £73,7 juta, Sesko awalnya kesulitan beradaptasi dengan tuntutan ketat sepak bola Inggris. Namun, penyerang berbakat ini akhirnya menunjukkan performa terbaiknya di Manchester United.

Dalam wawancara dengan GIVEMESPORT, pemain internasional Slovenia ini menceritakan perjalanannya dari RB Leipzig hingga ke Manchester. Meskipun awalnya ia mengalami kesulitan di bawah asuhan mantan manajer Ruben Amorim, sang penyerang justru bersinar saat Michael Carrick mengambil alih tim. Striker ini berhasil mencetak sembilan gol mengesankan dalam 14 penampilannya terakhir di musim ini, membuktikan alasan mengapa klub rela mengeluarkan dana besar untuk mendatangkannya.