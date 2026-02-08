Getty
Cristiano Ronaldo Ancam Hengkang Dari Al-Nassr Jika Mohamed Salah Datang! Buntut Protes Keras CR7 Pada PIF Arab Saudi
Ronaldo Kembali Jadi Sorotan di Arab Saudi
Ronaldo jarang luput dari sorotan, tetapi masa depannya-lah yang kini sedang ramai diperbincangkan menyusul penutupan bursa transfer Januari. Pemain berusia 41 tahun itu dilaporkan melakukan aksi mogok main setelah merasa frustrasi melihat rival perebutan gelar, Al-Hilal—yang juga dimiliki oleh PIF—memperkuat diri musim dingin ini dengan mendatangkan Karim Benzema dari Al-Ittihad.
Benzema langsung mencetak hat-trick pada debutnya di Al-Hilal untuk sang pemuncak klasemen Liga Pro Saudi, sementara Ronaldo kini melewatkan pertandingan melawan Al-Ittihad dan Al-Riyadh. Bintang Al-Nassr itu juga telah dikirimi peringatan keras oleh Liga Pro Saudi atas perselisihannya.
Pihak liga menyatakan: "Liga Pro Saudi disusun berdasarkan prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama. Klub memiliki dewan sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepakbola sendiri. Keputusan tentang perekrutan, pengeluaran, dan strategi ada di tangan klub-klub tersebut..."
"Cristiano telah terlibat sepenuhnya dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elite lainnya, dia ingin menang. Tetapi tidak ada individu—betapapun signifikannya—yang menentukan keputusan di luar klub mereka sendiri."
Liga menambahkan bahwa aktivitas transfer baru-baru ini menunjukkan independensi tersebut. "Tingkat keseimbangan itu mencerminkan sistem yang bekerja sebagaimana mestinya. Fokus tetap pada sepak bola—di lapangan, di mana seharusnya—dan mempertahankan kompetisi yang kredibel dan kompetitif bagi pemain dan penggemar."
Ronaldo Pergi, Salah Datang?
Mantan manajer Spurs, Tim Sherwood, yakin musim ini akan menjadi musim terakhir Ronaldo di Liga Pro Saudi dan dia akan digantikan oleh Salah.
Dia mengatakan kepada Casinostuga dengan nada sarkastis: "Anda harus merasa kasihan pada Cristiano Ronaldo, bukan? Siapa yang tidak akan merasa dirugikan karena mereka (klub) tidak merekrut pemain sesuai keinginannya padahal dia digaji £500 ribu sehari? Dia punya hak untuk mengamuk, kan?"
"Maksud saya, apa yang dia bicarakan? Jika saya digaji £500 ribu sehari, saya akan bertanya kepada mereka apa yang Anda ingin saya lakukan, dan kapan Anda ingin saya melakukannya?"
"Apakah kepindahan Mohamed Salah ke sana berarti akhir dari masa Ronaldo di Arab Saudi? Tentu saja, tapi sekali lagi dia selalu memiliki pertarungannya sendiri... Mereka berdua (Ronaldo & Messi) adalah dewa sepak bola dan sekarang kita juga punya dewa Mesir, Mo Salah, yang fantastis..."
"Dia (Salah) akan pergi di musim panas dan mungkin akan ke Arab Saudi untuk mengisi pundi-pundi uang seperti orang lain dan tidak akan ada bintang yang lebih besar dari Salah ketika dia pergi ke sana. Saya hanya berharap keseluruhan cerita ini tidak seperti yang digambarkan untuk Ronaldo karena itu tidak terlihat bagus untuknya, bukan?"
Masa Depan Salah di Liverpool Diragukan
Masa depan Salah di Liverpool diragukan sejak ia mengecam klub dan manajer Arne Slot karena dianggap "mengorbankannya" menjelang akhir tahun lalu setelah dicadangkan oleh pelatih asal Belanda itu.
Pemain Mesir itu kemudian berangkat ke Piala Afrika (AFCON) bersama Mesir tetapi sekarang telah kembali dan diintegrasikan kembali ke dalam skuad. Namun, masih harus dilihat apakah Salah akan terus bertahan setelah akhir musim ini. Dia memiliki kontrak di Anfield yang berjalan hingga 2027 tetapi spekulasi terus berputar yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi target utama klub-klub Saudi musim panas ini.
Apa Selanjutnya?
Penggemar Al-Nassr menunjukkan dukungan mereka untuk Ronaldo dengan memegang tanda yang menampilkan nama dan nomor punggungnya selama kemenangan atas Al-Ittihad, tetapi mereka harus menunggu dan melihat kapan penyerang veteran itu akan kembali beraksi dengan tim mereka.
Sementara itu, Salah dan kawan-kawan menghadapi ujian besar pada hari Minggu ketika mereka menyambut Manchester City di Anfield dalam lanjutan Liga Primer.
