Cristiano Ronaldo Bertekad Jadi No.1 Ketika Pensiun

Ikon Argentina Messi sudah memegang mahkota global, membantu Albiceleste meraih kemenangan yang mengesankan di Qatar 2022. Dia diharapkan untuk menjadi bagian dari upaya mempertahankan gelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Ronaldo juga akan turut serta dalam turnamen tersebut, dengan penyerang kawakan itu akan berusia 41 tahun ketika dia menghadiri babak final Piala Dunia keenamnya. Dia adalah pemenang Kejuaraan Eropa dan dua kali Liga Bangsa-Bangsa UEFA bersama Portugal, tetapi belum melengkapi koleksi medali miliknya.

Negredo mengakui bahwa Ronaldo, setelah memecahkan rekor sepanjang kariernya yang luar biasa, ingin pamit dengan prestasi tinggi. Dia masih berusaha mencapai 1.000 gol karier, dengan perpanjangan kontrak dua tahun yang disepakati di klub Liga Pro Saudi Al-Nassr yang akan membawanya hingga 2027.

Banyak yang menyarankan bahwa CR7 bisa bermain lebih lama dari itu, memberinya kesempatan untuk menjadi rekan setim putra tertua Cristiano Jr, dan hasratnya untuk bermain tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang.