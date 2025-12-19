Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Anugerah Pamuji

Cristiano Ronaldo Bertekad Jadi No.1 Ketika Pensiun

Cristiano Ronaldo, seperti rival abadinya Lionel Messi, ingin menjadi "nomor satu" ketika tiba saatnya untuk pensiun. Mantan striker Real Madrid Alvaro Negredo mengakui hal tersebut, dengan GOAT Portugal CR7 belum siap untuk "kata terakhir" saat ini. Dia masih memiliki target yang ingin dicapai, dengan rencana untuk bersaing meraih kejayaan Piala Dunia pada musim panas 2026.

  • Ronaldo menargetkan: Masih banyak yang harus dicapai

    Ikon Argentina Messi sudah memegang mahkota global, membantu Albiceleste meraih kemenangan yang mengesankan di Qatar 2022. Dia diharapkan untuk menjadi bagian dari upaya mempertahankan gelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

    Ronaldo juga akan turut serta dalam turnamen tersebut, dengan penyerang kawakan itu akan berusia 41 tahun ketika dia menghadiri babak final Piala Dunia keenamnya. Dia adalah pemenang Kejuaraan Eropa dan dua kali Liga Bangsa-Bangsa UEFA bersama Portugal, tetapi belum melengkapi koleksi medali miliknya.

    Negredo mengakui bahwa Ronaldo, setelah memecahkan rekor sepanjang kariernya yang luar biasa, ingin pamit dengan prestasi tinggi. Dia masih berusaha mencapai 1.000 gol karier, dengan perpanjangan kontrak dua tahun yang disepakati di klub Liga Pro Saudi Al-Nassr yang akan membawanya hingga 2027.

    Banyak yang menyarankan bahwa CR7 bisa bermain lebih lama dari itu, memberinya kesempatan untuk menjadi rekan setim putra tertua Cristiano Jr, dan hasratnya untuk bermain tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang.

    • Iklan
  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    Target trofi: Ronaldo & Messi ingin pensiun dengan prestasi puncak

    Negredo, yang kembali menandatangani kontrak dengan Real sebelum pindah lagi beberapa minggu kemudian pada musim panas 2009 yang sama saat Ronaldo menuju Bernabeu, mengatakan: "Pensiun adalah hal yang sulit. Itu pilihan yang sulit untuk dibuat. Dalam hal ini, jumlah gol yang dicetak Cristiano itu gila, seperti juga Messi. Tapi cara yang baik untuk mengakhiri karier adalah dengan memenangkan trofi. Mengetahui Cristiano sedikit, saya tidak berpikir dia sudah mengatakan kata terakhirnya.

    "Saya pikir aspek fisik masih mendukungnya dan itu tidak mudah, itu tidak mudah. Dia berada di puncak hidupnya, kariernya, dengan usianya dan itu adalah level yang terus dia pertahankan.

    "Mereka akan ingin menjadi yang nomor satu ketika mereka pensiun. Mereka adalah pemain dengan keinginan untuk menang, keinginan untuk menjadi yang terbaik. Itulah mengapa mereka masih bersaing. Mungkin orang akan berpikir bahwa liga-liga itu kurang kompetitif. Pada usia 40 tahun, satu 40 dan yang lain 38, tidak mudah bagi seorang pesepakbola untuk bertahan pada usia itu dengan tingkat tuntutan tersebut."

    Mencari taruhan sepak bola yang lebih pintar? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang sekarang!

  • Tingkat kompetisi: Ronaldo di Arab Saudi dan Messi di MLS

    Messi telah menandatangani kontrak baru tiga tahun dengan Inter Miami, setelah membantu mereka meraih kejayaan di Piala MLS pada 2025 dan meraih penghargaan MVP kedua yang bersejarah, dengan tidak ada tanda-tanda dia akan pergi dalam waktu dekat.

    Pemenang delapan kali Ballon d’Or ini menikmati masa tinggalnya di Amerika Serikat, sementara Ronaldo telah berkembang sejak menjadi trendsetter di Timur Tengah. Dia secara teratur memuji standar sepak bola Saudi - mengklaim bahwa itu mengungguli MLS dan Ligue 1 di Prancis.

    Negredo mengakui bahwa Ronaldo menghadapi banyak tantangan di Riyadh, namun tidak yakin bahwa level kompetisi sesuai dengan divisi papan atas Eropa. Mantan penyerang Sevilla dan Manchester City, yang menghabiskan waktu di Dubai bersama Al-Nasr, menambahkan: "Bermain di Saudi itu sulit karena kelembapan dan panas. Saya pikir itu adalah negara dengan kelembapan tinggi. Saya ingat hari-hari pertama di sana sangat gila, perasaan untuk tubuh, berada di sana. Pada level sepak bola, tentu tidak. Level sepak bola tidak sama dengan pertahanan di Spanyol, tetapi iklim membuatnya sangat sulit untuk memainkan pertandingan 90 menit."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    Kembali ke akar: Ronaldo & Messi melihat kepindahan emosional diperbincangkan

    Ronaldo telah melihat spekulasi kembali ke akarnya di Sporting, sementara Newell's Old Boys tetap tertarik pada pahlawan lokal Messi. Keduanya mungkin memutuskan untuk mengakhiri karier di lingkungan mereka saat ini, ketika kontrak yang menguntungkan berakhir, dengan tidak ada lagi yang perlu mereka buktikan di tingkat tertinggi.

AFC Champions League Two
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Zawraa crest
Al Zawraa
ALZ
0