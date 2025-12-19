Getty
Cristiano Ronaldo Bertekad Jadi No.1 Ketika Pensiun
Ronaldo menargetkan: Masih banyak yang harus dicapai
Ikon Argentina Messi sudah memegang mahkota global, membantu Albiceleste meraih kemenangan yang mengesankan di Qatar 2022. Dia diharapkan untuk menjadi bagian dari upaya mempertahankan gelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.
Ronaldo juga akan turut serta dalam turnamen tersebut, dengan penyerang kawakan itu akan berusia 41 tahun ketika dia menghadiri babak final Piala Dunia keenamnya. Dia adalah pemenang Kejuaraan Eropa dan dua kali Liga Bangsa-Bangsa UEFA bersama Portugal, tetapi belum melengkapi koleksi medali miliknya.
Negredo mengakui bahwa Ronaldo, setelah memecahkan rekor sepanjang kariernya yang luar biasa, ingin pamit dengan prestasi tinggi. Dia masih berusaha mencapai 1.000 gol karier, dengan perpanjangan kontrak dua tahun yang disepakati di klub Liga Pro Saudi Al-Nassr yang akan membawanya hingga 2027.
Banyak yang menyarankan bahwa CR7 bisa bermain lebih lama dari itu, memberinya kesempatan untuk menjadi rekan setim putra tertua Cristiano Jr, dan hasratnya untuk bermain tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang.
Target trofi: Ronaldo & Messi ingin pensiun dengan prestasi puncak
Negredo, yang kembali menandatangani kontrak dengan Real sebelum pindah lagi beberapa minggu kemudian pada musim panas 2009 yang sama saat Ronaldo menuju Bernabeu, mengatakan: "Pensiun adalah hal yang sulit. Itu pilihan yang sulit untuk dibuat. Dalam hal ini, jumlah gol yang dicetak Cristiano itu gila, seperti juga Messi. Tapi cara yang baik untuk mengakhiri karier adalah dengan memenangkan trofi. Mengetahui Cristiano sedikit, saya tidak berpikir dia sudah mengatakan kata terakhirnya.
"Saya pikir aspek fisik masih mendukungnya dan itu tidak mudah, itu tidak mudah. Dia berada di puncak hidupnya, kariernya, dengan usianya dan itu adalah level yang terus dia pertahankan.
"Mereka akan ingin menjadi yang nomor satu ketika mereka pensiun. Mereka adalah pemain dengan keinginan untuk menang, keinginan untuk menjadi yang terbaik. Itulah mengapa mereka masih bersaing. Mungkin orang akan berpikir bahwa liga-liga itu kurang kompetitif. Pada usia 40 tahun, satu 40 dan yang lain 38, tidak mudah bagi seorang pesepakbola untuk bertahan pada usia itu dengan tingkat tuntutan tersebut."
Tingkat kompetisi: Ronaldo di Arab Saudi dan Messi di MLS
Messi telah menandatangani kontrak baru tiga tahun dengan Inter Miami, setelah membantu mereka meraih kejayaan di Piala MLS pada 2025 dan meraih penghargaan MVP kedua yang bersejarah, dengan tidak ada tanda-tanda dia akan pergi dalam waktu dekat.
Pemenang delapan kali Ballon d’Or ini menikmati masa tinggalnya di Amerika Serikat, sementara Ronaldo telah berkembang sejak menjadi trendsetter di Timur Tengah. Dia secara teratur memuji standar sepak bola Saudi - mengklaim bahwa itu mengungguli MLS dan Ligue 1 di Prancis.
Negredo mengakui bahwa Ronaldo menghadapi banyak tantangan di Riyadh, namun tidak yakin bahwa level kompetisi sesuai dengan divisi papan atas Eropa. Mantan penyerang Sevilla dan Manchester City, yang menghabiskan waktu di Dubai bersama Al-Nasr, menambahkan: "Bermain di Saudi itu sulit karena kelembapan dan panas. Saya pikir itu adalah negara dengan kelembapan tinggi. Saya ingat hari-hari pertama di sana sangat gila, perasaan untuk tubuh, berada di sana. Pada level sepak bola, tentu tidak. Level sepak bola tidak sama dengan pertahanan di Spanyol, tetapi iklim membuatnya sangat sulit untuk memainkan pertandingan 90 menit."
Kembali ke akar: Ronaldo & Messi melihat kepindahan emosional diperbincangkan
Ronaldo telah melihat spekulasi kembali ke akarnya di Sporting, sementara Newell's Old Boys tetap tertarik pada pahlawan lokal Messi. Keduanya mungkin memutuskan untuk mengakhiri karier di lingkungan mereka saat ini, ketika kontrak yang menguntungkan berakhir, dengan tidak ada lagi yang perlu mereka buktikan di tingkat tertinggi.
