Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo Bisa Beri Dampak Jauh Lebih Besar Di MLS Ketimbang Lionel Messi Yang Terlalu Pendiam
Jalan berbeda: Ronaldo & Messi pindah pada 2023
Beberapa pemain hebat sepanjang masa menemukan diri mereka pindah klub pada tahun 2023. Ronaldo menjadi agen bebas pada saat itu setelah rilis mengejutkan oleh raksasa Liga Premier, Manchester United menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia menerima tawaran menguntungkan dari Al-Nassr di Timur Tengah.
Beberapa bulan kemudian, Messi mencapai akhir kontraknya di Paris Saint-Germain. Daripada tetap di Eropa, atau mengikuti Ronaldo ke Liga Pro Saudi, pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut bergabung dengan mantan No.7 United lainnya di Florida Selatan - pemilik bersama Inter Miami, David Beckham.
Messi telah menikmati kesuksesan di Leagues Cup dan Supporters' Shield di Amerika Serikat, sementara kejayaan MLS Cup dinikmati pada tahun 2025. Dia telah memenangkan Sepatu Emas dan penghargaan MVP back-to-back, serta menyetujui perpanjangan kontrak hingga 2028.
- Getty
Pertunjukan Messi: Ronaldo diberitahu bahwa dia akan lebih besar lagi
Tamu A-list terus berdatangan ke pertandingan Inter Miami, dengan harga tiket melambung saat pertunjukan Messi ada di kota, tetapi mantan bintang Herons dan USMNT Brek Shea telah mengatakan bahwa sepak bola Amerika Utara melewatkan satu hal: “Saya pikir Cristiano Ronaldo akan memiliki dampak lebih besar di MLS daripada Lionel Messi.
“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Messi, tetapi Messi tampaknya lebih suka tinggal di rumah. Dia sangat pendiam. Dia belum berbicara bahasa dengan baik. Jadi saya berpikir Ronaldo tampaknya lebih ramah, melakukan lebih banyak hal di mata publik.
“Jadi saya pikir hanya pada hal tersebut, berbicara bahasa, melakukan wawancara, saya pikir akan secara otomatis memiliki dampak lebih besar. Saya murni berbicara tentang hal-hal di luar lapangan. Saya tidak tahu apakah dia akan memberikan angka yang sama, tetapi dampak lebih besar? Ya, dia pasti akan melakukannya.”
Telah disarankan bahwa Ronaldo dan Messi bisa bersatu kembali di Amerika, setelah sebelumnya bersaing di sisi berlawanan dalam persaingan sengit El Clasico dengan Real Madrid dan Barcelona, masing-masing.
Mantan pelatih Manchester United Rene Meulensteen, yang bekerja dengan CR7 di Old Trafford, telah mengatakan: “Dapatkah Anda membayangkan memiliki Messi dan Ronaldo bermain di tim yang sama di Miami? Ini adalah kota yang fantastis. Saya pikir dia akan senang pergi ke sana.
“Sebaliknya, akan menakjubkan untuk menyalakan kembali persaingan Messi dan Ronaldo. Mengapa tidak Los Angeles? Saya pikir Cristiano mungkin akan pindah ke LA karena dia akan sangat dekat dengan Hollywood. Itu mungkin tujuan berikutnya.”
Perpanjangan kontrak: Mengapa MLS harus mempertahankan Messi
Ronaldo akan menyeberangi Atlantik musim panas mendatang ketika menghiasi Piala Dunia 2026, tetapi tidak akan membuat langkah mendesak di tingkat klub karena ia terikat kontrak di Al-Nassr hingga 2027 dan sudah melewati usia 40 tahun.
Messi memiliki lebih banyak cerita untuk diceritakan di Amerika, setelah menyetujui persyaratan baru, dengan Shea mengakui bahwa penting bagi MLS untuk tidak membiarkan bintang mereka pindah. Dia menambahkan: “Saya pikir dari sudut pandang Miami, mereka tidak bisa membiarkan Lionel Messi pergi. Di mana pun saya pergi, ke Spanyol, ke Prancis, ke Amerika Selatan, saya melihat jersey pink di mana-mana.
“Ini benar-benar luar biasa berapa banyak jersey Inter Miami yang ada di mana-mana Anda pergi, yang sangat luar biasa untuk liga, dan luar biasa untuk Inter Miami. Jelas, Messi mungkin tahu itu dan telah melihatnya sebelumnya.
“Tapi ya, saya tidak berpikir dia akan bermain di Piala Dunia ini. Sangat menakjubkan melihat Cristiano Ronaldo dan Messi masih bermain di level ini selama ini.
“Saya pikir secara pribadi Inter Miami membutuhkannya untuk pembukaan stadion baru mereka tahun depan. Saya pikir mereka membutuhkan itu untuk memulainya selama dua musim pertama. Jadi, bagus untuk mereka, bagus untuk liga. Dan Messi, terus lakukan halmu.”
- Getty/GOAL
Kedatangan baru: Inter Miami menyiapkan lebih banyak kesepakatan besar
Inter Miami akan meninggalkan Chase Stadium menuju Freedom Park musim depan. Messi akan ada di sana pada hari pembukaan, begitu pula penyerang veteran Uruguay Luis Suarez - karena dia telah menyetujui perpanjangan kontrak 12 bulan. Ada pembicaraan tentang Herons yang mengincar penyerang lain dengan ikatan kuat ke Barcelona, seperti superstar Brasil Neymar dan penyerang Polandia prolific Robert Lewandowski.
Iklan