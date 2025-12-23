Cristiano Ronaldo Bisa Beri Dampak Jauh Lebih Besar Di MLS Ketimbang Lionel Messi Yang Terlalu Pendiam

Tamu A-list terus berdatangan ke pertandingan Inter Miami, dengan harga tiket melambung saat pertunjukan Messi ada di kota, tetapi mantan bintang Herons dan USMNT Brek Shea telah mengatakan bahwa sepak bola Amerika Utara melewatkan satu hal: “Saya pikir Cristiano Ronaldo akan memiliki dampak lebih besar di MLS daripada Lionel Messi.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Messi, tetapi Messi tampaknya lebih suka tinggal di rumah. Dia sangat pendiam. Dia belum berbicara bahasa dengan baik. Jadi saya berpikir Ronaldo tampaknya lebih ramah, melakukan lebih banyak hal di mata publik.

“Jadi saya pikir hanya pada hal tersebut, berbicara bahasa, melakukan wawancara, saya pikir akan secara otomatis memiliki dampak lebih besar. Saya murni berbicara tentang hal-hal di luar lapangan. Saya tidak tahu apakah dia akan memberikan angka yang sama, tetapi dampak lebih besar? Ya, dia pasti akan melakukannya.”

Telah disarankan bahwa Ronaldo dan Messi bisa bersatu kembali di Amerika, setelah sebelumnya bersaing di sisi berlawanan dalam persaingan sengit El Clasico dengan Real Madrid dan Barcelona, masing-masing.

Mantan pelatih Manchester United Rene Meulensteen, yang bekerja dengan CR7 di Old Trafford, telah mengatakan: “Dapatkah Anda membayangkan memiliki Messi dan Ronaldo bermain di tim yang sama di Miami? Ini adalah kota yang fantastis. Saya pikir dia akan senang pergi ke sana.

“Sebaliknya, akan menakjubkan untuk menyalakan kembali persaingan Messi dan Ronaldo. Mengapa tidak Los Angeles? Saya pikir Cristiano mungkin akan pindah ke LA karena dia akan sangat dekat dengan Hollywood. Itu mungkin tujuan berikutnya.”