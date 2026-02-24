Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo mengirim pesan yang elegan kepada Lindsey Vonn setelah atlet ski Amerika itu keluar dari rumah sakit setelah kecelakaan mengerikan di Olimpiade Musim Dingin
Kekhawatiran tentang amputasi mereda setelah Vonn menjalani lima operasi.
Ada kekhawatiran bahwa Vonn mungkin kehilangan satu kakinya pada suatu tahap, dengan amputasi menjadi kekhawatiran yang sangat nyata, tetapi beberapa ahli medis terbaik di bidangnya telah membantu membawanya ke jalan menuju pemulihan penuh.
Adegan menegangkan terjadi di pegunungan utara Italia hanya 13 detik setelah Vonn memulai upayanya untuk meraih medali emas. Sejak itu, ia telah menjalani empat operasi besar di Eropa dan satu lagi di negara asalnya, Amerika Serikat - dengan upaya Dr. Tom Hackett yang mendapat pujian karena berhasil mencegah Vonn kehilangan anggota tubuhnya.
- Getty
Vonn menjelaskan cedera yang dialaminya akibat kecelakaan mengerikan.
Dalam posting emosional di media sosial, setelah Vonn akhirnya bisa keluar dari perawatan rumah sakit, wanita berusia 41 tahun yang mengalami cedera ligamen lutut beberapa minggu sebelum Olimpiade dimulai, mengatakan tentang cedera parah yang dialaminya: “Saya mengalami patah tulang tibia yang kompleks, saya juga patah kepala tulang fibula, dan semuanya hancur berkeping-keping. Alasan mengapa cedera ini begitu kompleks adalah karena saya mengalami sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen terjadi ketika ada trauma yang sangat parah pada satu area tubuh sehingga darah menumpuk dan terjebak. Ini pada dasarnya menghancurkan segala sesuatu di dalam kompartemen—otot, saraf, tendon, semuanya mati. Dr. Tom Hackett menyelamatkan kaki saya, dia menyelamatkan kaki saya dari amputasi.
“Dia melakukan apa yang disebut fasciotomy, di mana dia membedah kedua sisi kaki saya, membiarkannya bernapas, dan dia menyelamatkan saya. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jika saya tidak merobek ACL saya, yang pasti akan terjadi dalam kecelakaan ini, Tom [Hackett] tidak akan ada di sana, dia tidak akan bisa menyelamatkan kaki saya. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur padanya, atas operasi enam jam yang dia lakukan untuk merekonstruksi kaki saya, yang berjalan dengan sangat baik. Saya berada di rumah sakit sedikit lebih lama dari yang saya harapkan karena hemoglobin saya sangat rendah akibat kehilangan darah dari semua operasi.
“Saya benar-benar kesulitan, rasa sakitnya sedikit di luar kendali dan saya harus menjalani transfusi darah. Itu sangat membantu saya dan saya mulai membaik, dan sekarang saya sudah pulih. Saat ini saya menggunakan kursi roda, saya sangat tidak bisa bergerak, dan saya akan menggunakan kursi roda untuk sementara waktu karena saya juga patah pergelangan kaki kanan. Saya harap bisa menggunakan tongkat dalam waktu dekat, tapi kita lihat saja, dan kemungkinan besar saya akan menggunakan tongkat setidaknya dua bulan. Tapi saya akan segera mulai rehabilitasi dan melihat apa yang bisa saya lakukan, dan melakukannya langkah demi langkah, seperti yang selalu saya lakukan.”
Ronaldo mengirim pesan dukungan kepada 'legenda' Vonn.
Pesan dukungan berdatangan untuk Vonn, termasuk dari bintang Portugal Ronaldo yang memberikan kata-kata motivasi. Mantan penyerang Manchester United dan Real Madrid, yang masih aktif bermain di klub Saudi Pro League Al-Nassr, tahu betul tentang bersaing di level tertinggi setelah usia 40 tahun.
Pemenang Ballon d’Or lima kali itu menulis di kolom komentar postingan Vonn: “Juara ditentukan oleh momen-momen kemenangan mereka, dan momen-momen ketika mereka menolak menyerah. Lindsey Vonn, gunung-gunung yang kau taklukkan tidak pernah lebih besar dari kekuatan yang kau miliki. Teruslah berjuang. Legenda selalu bangkit.”
Setelah dua minggu yang melelahkan menjalani operasi dan perawatan medis, Vonn senang bisa pulang ke rumah. Dia menambahkan saat memulai program rehabilitasi yang panjang: “Sekarang saya akan fokus pada rehabilitasi dan beralih dari kursi roda ke tongkat dalam beberapa minggu.
“Butuh sekitar setahun bagi semua tulang untuk sembuh, lalu saya akan memutuskan apakah ingin mengangkat semua logam atau tidak, dan kemudian menjalani operasi lagi untuk memperbaiki ACL saya. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi saya akan sampai di sana. Setidaknya saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya mencintai kalian semua.”
- Getty
Legenda Sepak Bola Ronaldo masih tampil prima di usia 41 tahun.
Ronaldo berhasil menghindari cedera serius sepanjang kariernya yang memecahkan rekor. Hal itu memungkinkan dia untuk terus bermain di usia di atas 41 tahun, dengan striker legendaris ini jauh dari kata pensiun saat ia menargetkan tempat di skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026 dan mempertimbangkan kemungkinan pindah lagi - mungkin bergabung dengan Lionel Messi di MLS - setelah mengambil tindakan mogok di Timur Tengah.
Iklan