Cristiano Ronaldo mengirim pesan yang elegan kepada Lindsey Vonn setelah atlet ski Amerika itu keluar dari rumah sakit setelah kecelakaan mengerikan di Olimpiade Musim Dingin

Dalam posting emosional di media sosial, setelah Vonn akhirnya bisa keluar dari perawatan rumah sakit, wanita berusia 41 tahun yang mengalami cedera ligamen lutut beberapa minggu sebelum Olimpiade dimulai, mengatakan tentang cedera parah yang dialaminya: “Saya mengalami patah tulang tibia yang kompleks, saya juga patah kepala tulang fibula, dan semuanya hancur berkeping-keping. Alasan mengapa cedera ini begitu kompleks adalah karena saya mengalami sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen terjadi ketika ada trauma yang sangat parah pada satu area tubuh sehingga darah menumpuk dan terjebak. Ini pada dasarnya menghancurkan segala sesuatu di dalam kompartemen—otot, saraf, tendon, semuanya mati. Dr. Tom Hackett menyelamatkan kaki saya, dia menyelamatkan kaki saya dari amputasi.

“Dia melakukan apa yang disebut fasciotomy, di mana dia membedah kedua sisi kaki saya, membiarkannya bernapas, dan dia menyelamatkan saya. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jika saya tidak merobek ACL saya, yang pasti akan terjadi dalam kecelakaan ini, Tom [Hackett] tidak akan ada di sana, dia tidak akan bisa menyelamatkan kaki saya. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur padanya, atas operasi enam jam yang dia lakukan untuk merekonstruksi kaki saya, yang berjalan dengan sangat baik. Saya berada di rumah sakit sedikit lebih lama dari yang saya harapkan karena hemoglobin saya sangat rendah akibat kehilangan darah dari semua operasi.

“Saya benar-benar kesulitan, rasa sakitnya sedikit di luar kendali dan saya harus menjalani transfusi darah. Itu sangat membantu saya dan saya mulai membaik, dan sekarang saya sudah pulih. Saat ini saya menggunakan kursi roda, saya sangat tidak bisa bergerak, dan saya akan menggunakan kursi roda untuk sementara waktu karena saya juga patah pergelangan kaki kanan. Saya harap bisa menggunakan tongkat dalam waktu dekat, tapi kita lihat saja, dan kemungkinan besar saya akan menggunakan tongkat setidaknya dua bulan. Tapi saya akan segera mulai rehabilitasi dan melihat apa yang bisa saya lakukan, dan melakukannya langkah demi langkah, seperti yang selalu saya lakukan.”