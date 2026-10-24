Cristiano Ronaldo mencetak gol dalam kemenangan tandang 3-1 Al Nassr atas Al Faysaly di Saudi Pro League dan mencapai 982 gol sepanjang kariernya.Atau mungkin tidak.





Bintang asal Portugal berusia 41 tahun itu mengambil satu langkah lagi menuju 1.000 gol sepanjang kariernya dalam pertandingan resmi. Dengan gol hari ini, CR7 akan tercatat mencetak 836 gol bersama klub (dalam 1.109 pertandingan) dan 146 gol bersama tim nasional (dalam 234 pertandingan). Sambil menunggu keputusan akhir, perlu dicatat bahwa Saudi Pro League memberikan gol tersebut kepada Ronaldo, sedangkan platform seperti Opta dan Diretta mencatatnya sebagai gol bunuh diri Girotto.





Gol-gol Ronaldo bersama klub (jika gol ini dipastikan menjadi miliknya) akan terbagi sebagai berikut: 5 bersama Sporting Lisbon, 145 bersama Manchester United, 450 bersama Real Madrid, 101 bersama Juventus dan 135 bersama Al Nassr.



