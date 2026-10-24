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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo: menang, ya, tapi apakah gol itu miliknya?

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly

Gol sang juara asal Portugal atau gol bunuh diri?

Cristiano Ronaldo mencetak gol dalam kemenangan tandang 3-1 Al Nassr atas Al Faysaly di Saudi Pro League dan mencapai 982 gol sepanjang kariernya.Atau mungkin tidak.


Bintang asal Portugal berusia 41 tahun itu mengambil satu langkah lagi menuju 1.000 gol sepanjang kariernya dalam pertandingan resmi. Dengan gol hari ini, CR7 akan tercatat mencetak 836 gol bersama klub (dalam 1.109 pertandingan) dan 146 gol bersama tim nasional (dalam 234 pertandingan). Sambil menunggu keputusan akhir, perlu dicatat bahwa Saudi Pro League memberikan gol tersebut kepada Ronaldo, sedangkan platform seperti Opta dan Diretta mencatatnya sebagai gol bunuh diri Girotto.


Gol-gol Ronaldo bersama klub (jika gol ini dipastikan menjadi miliknya) akan terbagi sebagai berikut: 5 bersama Sporting Lisbon, 145 bersama Manchester United, 450 bersama Real Madrid, 101 bersama Juventus dan 135 bersama Al Nassr.


  • Musim ini, Ronaldo telah mencetak 6 gol bersama Al Nassr (5 di Saudi Pro League dan 1 di Liga Champions Asia). Hari ini, Ronaldo mencetak gol yang membawa timnya unggul sementara 2-0 berkat assist Joao Felix (atau, kami ulangi, bisa jadi itu gol bunuh diri Girotto). Dua gol lain tim yang diperkuat peraih Ballon d'Or lima kali itu dicetak oleh Al Hamdan dan Angelo. Sementara itu, Bongonda mencetak gol untuk Al Faysaly.


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