Cristiano Ronaldo menang dan mencetak gol: kini mengoleksi 982 gol dalam pertandingan resmi

Cristiano Ronaldo mencetak gol dalam kemenangan tandang Al Nassr 3-1 atas Al Faysaly di Saudi Pro League dan mencapai 982 gol sepanjang kariernya. Bintang Portugal berusia 41 tahun itu pun selangkah lebih dekat menuju 1.000 gol sepanjang kariernya dalam pertandingan resmi. Dengan gol hari ini, CR7 telah mencetak 836 gol bersama klub (dalam 1.109 pertandingan) dan 146 gol bersama tim nasional (dalam 234 pertandingan).





Gol Ronaldo bersama klub terbagi sebagai berikut: 5 bersama Sporting Lisbon, 145 bersama Manchester United, 450 bersama Real Madrid, 101 bersama Juventus dan 135 bersama Al Nassr.



