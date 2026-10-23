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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo menang dan mencetak gol: kini mengoleksi 982 gol dalam pertandingan resmi

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly

Sang juara asal Portugal terus mendekati 1.000 gol sepanjang kariernya dalam pertandingan resmi.

Cristiano Ronaldo mencetak gol dalam kemenangan tandang Al Nassr 3-1 atas Al Faysaly di Saudi Pro League dan mencapai 982 gol sepanjang kariernya. Bintang Portugal berusia 41 tahun itu pun selangkah lebih dekat menuju 1.000 gol sepanjang kariernya dalam pertandingan resmi. Dengan gol hari ini, CR7 telah mencetak 836 gol bersama klub (dalam 1.109 pertandingan) dan 146 gol bersama tim nasional (dalam 234 pertandingan).


Gol Ronaldo bersama klub terbagi sebagai berikut: 5 bersama Sporting Lisbon, 145 bersama Manchester United, 450 bersama Real Madrid, 101 bersama Juventus dan 135 bersama Al Nassr.


  • Musim ini, Ronaldo telah mencetak 6 gol bersama Al Nassr (5 di Saudi Pro League dan 1 di Liga Champions Asia). Hari ini, Ronaldo mencetak gol yang membawa timnya unggul sementara 2-0 lewat assist Joao Felix. Dua gol lain bagi tim yang diperkuat peraih Ballon d'Or lima kali itu dicetak oleh Al Hamdan dan Angelo. Sementara itu, Bongonda mencetak gol untuk Al Faysaly.


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