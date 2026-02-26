Getty
Cristiano Ronaldo membeli saham di klub Spanyol Almeria saat CR7 mengejar ambisi menjadi pemilik klub
Legenda Real Madrid, Ronaldo, kembali ke sepak bola Spanyol.
Pemenang Ballon d’Or lima kali, Ronaldo, pernah berhadapan dengan Almeria selama masa kejayaannya di Santiago Bernabeu, di mana ia mencetak 450 gol dalam 438 penampilan. Rincian keuangan dari transaksi terbarunya belum diungkapkan, tetapi ia dilaporkan telah melakukan “investasi strategis jangka panjang”.
Pernyataan di situs webresmi Almeria berbunyi: “Cristiano Ronaldo telah mengakuisisi 25% saham UD Almería melalui CR7 Sports Investments, anak perusahaan CR7 SA, yang merupakan langkah penting dalam perluasan berkelanjutan baik klub maupun portofolio investasi pengusaha Portugal tersebut.
“Kesepakatan ini merupakan bagian dari ekspansi internasional entitas yang dilakukan oleh Presiden Mohamed Al Khereiji melalui konglomerat bisnisnya, SMC Group.”
Kepemilikan telah lama menjadi bagian dari rencana besar Ronaldo.
Almeria menjadi sasaran akuisisi oleh sebuah grup investasi Saudi pada Mei 2025. Legenda sepakbola Ronaldo saat ini bermain untuk Al-Nassr di Timur Tengah, di mana ia terikat dengan kontrak paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola dunia.
Pemain berusia 41 tahun yang masih aktif ini sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk beralih ke kepemilikan klub setelah kariernya yang memecahkan rekor berakhir. Ia mengatakan tentang membeli saham klub yang baru dibentuk pada 1989: “Saya telah lama memiliki ambisi untuk berkontribusi pada sepak bola di luar lapangan. UD Almería adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas. Saya ingin bekerja sama dengan tim yang memimpin klub untuk mendukungnya dalam fase pertumbuhan barunya.”
Presiden Almeria, Mohamed al Khereiji, merasa senang dengan kehadiran Ronaldo, mengatakan dalam pernyataannya sendiri: “Dia dianggap yang terbaik di lapangan. Dia sangat memahami liga-liga Spanyol dan memahami potensi apa yang kami bangun di sini, baik dalam hal tim maupun akademi muda.”
Almería terdegradasi dari La Liga pada 2024. Namun, saat ini mereka berada di peringkat ketiga di Segunda Division - dua poin di belakang pemimpin klasemen Racing Santander - dan tetap dalam perburuan promosi.
Kehadiran Ronaldo, bersama dengan koneksinya dan kemampuannya dalam menghasilkan uang, akan sangat disambut di Power Horse Stadium. Masih ada kemungkinan CR7 berinvestasi di klub lain sebelum sepatu golnya yang legendaris digantung untuk selamanya.
Ronaldo diyakini akan meniru jejak Reynolds dan Mac di Wrexham.
Mantan rekan setim Manchester United, Louis Saha, pernah mengatakan tentang ikon Portugal yang mengikuti jejak para bintang Hollywood di North Wales: “Cristiano Ronaldo bisa mengikuti jejak Ryan Reynolds di Wrexham dan dia akan menjadi sukses besar. Tidak ada promotor yang lebih baik di dunia daripada Cristiano, dan hal itu akan bekerja dengan luar biasa di klub sepak bola apa pun, terlepas dari levelnya.
“Media sosial adalah mesin yang sangat besar dan tidak ada yang bisa bersaing dengan Cristiano, dia adalah bintang terbesar di dunia dan apa pun yang dia lakukan setelah pensiun, orang-orang akan mengikuti. Dia membawa 20 juta pengikut tambahan ke Al-Nassr dalam setahun dan jika dia memutuskan untuk membeli klub, itu bisa menjadi lebih besar.
“Ryan Reynolds dan Rob McElhenney langsung memberikan dampak besar di Wrexham dan mampu menghabiskan banyak uang untuk pemain, dan kita telah melihat kesuksesan yang mereka raih sejak itu. Saya akan sangat senang menjadi direktur olahraga jika Cristiano Ronaldo memutuskan untuk membeli klub!”
Ronaldo bergabung dengan Mbappe dan Modric dalam klub pemangku kepentingan.
Ronaldo bergabung dengan Kylian Mbappe, Luka Modric, Vinicius Junior, dan Juan Mata sebagai pemain yang memiliki saham di sebuah klub. Daftar tersebut kemungkinan akan bertambah di masa depan yang tidak terlalu jauh, karena legenda Real Madrid lainnya, Sergio Ramos, berusaha untuk menegosiasikan pengambilalihan di klub masa kecilnya, Sevilla.
