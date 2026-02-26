Cristiano Ronaldo membeli saham di klub Spanyol Almeria saat CR7 mengejar ambisi menjadi pemilik klub

Almeria menjadi sasaran akuisisi oleh sebuah grup investasi Saudi pada Mei 2025. Legenda sepakbola Ronaldo saat ini bermain untuk Al-Nassr di Timur Tengah, di mana ia terikat dengan kontrak paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola dunia.

Pemain berusia 41 tahun yang masih aktif ini sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk beralih ke kepemilikan klub setelah kariernya yang memecahkan rekor berakhir. Ia mengatakan tentang membeli saham klub yang baru dibentuk pada 1989: “Saya telah lama memiliki ambisi untuk berkontribusi pada sepak bola di luar lapangan. UD Almería adalah klub Spanyol dengan fondasi yang kuat dan potensi pertumbuhan yang jelas. Saya ingin bekerja sama dengan tim yang memimpin klub untuk mendukungnya dalam fase pertumbuhan barunya.”

Presiden Almeria, Mohamed al Khereiji, merasa senang dengan kehadiran Ronaldo, mengatakan dalam pernyataannya sendiri: “Dia dianggap yang terbaik di lapangan. Dia sangat memahami liga-liga Spanyol dan memahami potensi apa yang kami bangun di sini, baik dalam hal tim maupun akademi muda.”

Almería terdegradasi dari La Liga pada 2024. Namun, saat ini mereka berada di peringkat ketiga di Segunda Division - dua poin di belakang pemimpin klasemen Racing Santander - dan tetap dalam perburuan promosi.

Kehadiran Ronaldo, bersama dengan koneksinya dan kemampuannya dalam menghasilkan uang, akan sangat disambut di Power Horse Stadium. Masih ada kemungkinan CR7 berinvestasi di klub lain sebelum sepatu golnya yang legendaris digantung untuk selamanya.