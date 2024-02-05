Reuni Sama Cristiano Ronaldo? Bek Manchester United Raphael Varane Siap Ditawari Kontrak Gila-Gilaan Dari Al-Nassr

Reuni Sama Cristiano Ronaldo? Bek Manchester United Raphael Varane Siap Ditawari Kontrak Gila-Gilaan Dari Al-NassrJames Hunsley dan Yosua AryaGettyCristiano RonaldoRaphael VaraneManchester UnitedAl Nassr FCTransfersPremier LeagueSaudi Pro LeagueRaphael Varane sekali lagi bisa bermain dengan Cristiano Ronaldo, karena Al-Nassr ingin memanfaatkan keinginannya untuk keluar dari Manchester United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniVarane dikabarkan "kecewa" di UnitedAl-Nassr pertimbangkan rekrut sang bek di musim panasBersiap reuni dengan Ronaldo