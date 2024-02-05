Reuni Sama Cristiano Ronaldo? Bek Manchester United Raphael Varane Siap Ditawari Kontrak Gila-Gilaan Dari Al-Nassr

James Hunsley dan Yosua Arya
Cristiano Ronaldo Raphael VaraneGetty
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Raphael Varane sekali lagi bisa bermain dengan Cristiano Ronaldo, karena Al-Nassr ingin memanfaatkan keinginannya untuk keluar dari Manchester United.

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  • Varane dikabarkan "kecewa" di United
  • Al-Nassr pertimbangkan rekrut sang bek di musim panas
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