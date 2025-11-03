Getty/GOAL
"Saya Ogah Merendah!" - Cristiano Ronaldo Tak Setuju Lionel Messi Adalah GOAT
Perdebatan terbesar dalam sepak bola
Selama bertahun-tahun, penggemar telah memperdebatkan apakah Ronaldo atau Messi dapat mengklaim gelar GOAT. Keduanya kini berada di penghujung karier mereka, dengan yang pertama mencari gelar bersama Al-Nassr di Timur Tengah, dan yang terakhir mengejar kemuliaan di Major League Soccer di bawah pengawasan David Beckham di Inter Miami. Sepanjang tahun, keduanya menahan diri untuk tidak berbicara negatif tentang satu sama lain saat mereka mengklaim gelar La Liga, penghargaan Ballon d'Or dan berbagai piala lainnya, tetapi Ronaldo kini telah memberikan jawabannya secara definitif kepada perdebatan besar ini.
Saat duduk di 'Piers Morgan Uncensored', Ronaldo ditanya oleh pembawa acara apakah Messi adalah GOAT. Jawabannya sederhana: "Messi lebih baik dari saya? Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Saya tidak ingin rendah hati."
Rendah hati adalah kata yang tidak sering diasosiasikan dengan Ronaldo, yang dikenal karena gayanya yang flamboyan selama bertahun-tahun. Dan saat ia terus mencetak gol di Al-Nassr, legenda Real Madrid dan Manchester United ini percaya bahwa ia telah membuktikan mengapa ia layak diakui sebagai yang terbaik. Penggemar harus menunggu jawaban lengkap untuk pertanyaan ini, dengan bagian pertama dari wawancaranya dengan Morgan akan dirilis pada hari Selasa, 4 November.
- AFP
Rooney menolak mantan rekan setimnya
Sebagai bagian dari pratinjau, Ronaldo juga ditanyai tentang komentar dari mantan rekan setimnya di United, Wayne Rooney. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ikon Inggris tersebut menjelaskan bahwa ia memiliki favorit antara mantan No.7 Setan Merah dan Messi. Dia berkata: "Mereka adalah dua pemain yang berbeda. Tapi saya pikir Messi luar biasa. Saya pikir dia yang terbaik sepanjang masa, jadi saya harus mengatakan Messi. Tapi Ronaldo agak tidak beruntung karena, pada waktu lain, dia akan memenangkan semua penghargaan yang dimiliki Messi. Tapi mereka adalah dua pemain terbaik sepanjang masa."
Ini adalah momen mengejutkan mengingat Rooney berbagi lapangan dengan Ronaldo, tetapi pria 40 tahun itu tidak terganggu oleh kutipan tersebut. Dia hanya merespons: "Itu tidak menimbulkan masalah bagi saya." Sejak saat itu, Rooney menjelaskan bahwa hanya karena dia memilih Messi, bukan berarti dia memiliki pendapat buruk tentang Ronaldo. Berbicara di podcast Rio Ferdinand Presents, dia menjelaskan: "Orang-orang berpikir saya membencinya! Saya mencintainya! Saya pikir dia adalah seorang jenius mutlak; apa yang dia lakukan adalah luar biasa. Saya tidak berpikir orang menyadari betapa dekatnya dia dan saya. Hanya karena saya telah mengatakan Messi lebih baik daripada Ronaldo, orang berpikir saya tidak suka Cristiano. Apa yang dia lakukan. Sejujurnya, selama beberapa tahun terakhir, saya berpikir, 'Tahukah Anda?', dia mungkin akan menjadi yang Anda lihat kembali, Cristiano, karena dia terus maju.
"Saya pikir dalam tiga musim terakhir dia adalah pencetak gol terbanyak di Saudi [Arabia] dan semacamnya. Saya sangat menyukai Messi, saya suka menontonnya bermain, dan itu satu-satunya alasan karena saya pikir Messi memiliki sedikit lebih banyak dalam hal cara dia bermain, dan melewati pemain-pemain. Ronaldo adalah seorang pembunuh. Orang berpikir karena saya telah mengatakan Messi lebih baik daripada Ronaldo, bahwa saya tidak suka dia atau saya merendahkannya. [Saya lebih suka cara Messi bermain], itu saja - Anda mungkin lebih suka Cristiano, orang ini mungkin lebih suka Messi atau Ronaldo, tetapi saya tidak berpikir Anda bisa berargumen dengan salah satu dari mereka berdua. Saya hanya suka sedikit flair tentang Messi, dan itu saja.
"Cristiano adalah seorang jenius mutlak dalam apa yang dia lakukan; dia baru saja berusia 40 tahun, dan apa yang dia lakukan adalah luar biasa."
Tidak ada tanda-tanda untuk berhenti
Meski merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada bulan Februari, Ronaldo telah menunjukkan tidak ada tanda-tanda melambat di lapangan. Pada 2025-26, dia sudah mencetak sembilan gol dalam 10 penampilan di semua kompetisi untuk Al-Nassr. Pemain bintang ini telah membuat sangat jelas bahwa dia ingin meraih trofi di Arab Saudi, sesuatu yang sejauh ini belum berhasil dia capai sejak pindah dari United pada 2022. Satu-satunya pencapaian besar lainnya yang belum diraih superstar global ini adalah Piala Dunia. Sementara Ronaldo telah membuat sangat jelas bahwa dia belum berpikir untuk pensiun, dia pasti hanya akan mendapatkan satu kesempatan terakhir untuk mengangkat hadiah terbesar dari semuanya pada 2026, mungkin menghadapi Messi untuk terakhir kalinya.
- Getty
Fokus pada Al-Nassr
Sementara itu, fokus Ronaldo tetap pada sepak bola domestik. Al-Nassr berada di puncak Liga Pro Saudi setelah tujuh pertandingan, dan memiliki selisih empat poin dari Al-Taawoun di posisi kedua. Selanjutnya untuk pemenang Liga Champions lima kali ini adalah pertandingan Piala AFC melawan Goa, pada Rabu malam.
Iklan