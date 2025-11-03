"Saya Ogah Merendah!" - Cristiano Ronaldo Tak Setuju Lionel Messi Adalah GOAT

Sebagai bagian dari pratinjau, Ronaldo juga ditanyai tentang komentar dari mantan rekan setimnya di United, Wayne Rooney. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ikon Inggris tersebut menjelaskan bahwa ia memiliki favorit antara mantan No.7 Setan Merah dan Messi. Dia berkata: "Mereka adalah dua pemain yang berbeda. Tapi saya pikir Messi luar biasa. Saya pikir dia yang terbaik sepanjang masa, jadi saya harus mengatakan Messi. Tapi Ronaldo agak tidak beruntung karena, pada waktu lain, dia akan memenangkan semua penghargaan yang dimiliki Messi. Tapi mereka adalah dua pemain terbaik sepanjang masa."

Ini adalah momen mengejutkan mengingat Rooney berbagi lapangan dengan Ronaldo, tetapi pria 40 tahun itu tidak terganggu oleh kutipan tersebut. Dia hanya merespons: "Itu tidak menimbulkan masalah bagi saya." Sejak saat itu, Rooney menjelaskan bahwa hanya karena dia memilih Messi, bukan berarti dia memiliki pendapat buruk tentang Ronaldo. Berbicara di podcast Rio Ferdinand Presents, dia menjelaskan: "Orang-orang berpikir saya membencinya! Saya mencintainya! Saya pikir dia adalah seorang jenius mutlak; apa yang dia lakukan adalah luar biasa. Saya tidak berpikir orang menyadari betapa dekatnya dia dan saya. Hanya karena saya telah mengatakan Messi lebih baik daripada Ronaldo, orang berpikir saya tidak suka Cristiano. Apa yang dia lakukan. Sejujurnya, selama beberapa tahun terakhir, saya berpikir, 'Tahukah Anda?', dia mungkin akan menjadi yang Anda lihat kembali, Cristiano, karena dia terus maju.

"Saya pikir dalam tiga musim terakhir dia adalah pencetak gol terbanyak di Saudi [Arabia] dan semacamnya. Saya sangat menyukai Messi, saya suka menontonnya bermain, dan itu satu-satunya alasan karena saya pikir Messi memiliki sedikit lebih banyak dalam hal cara dia bermain, dan melewati pemain-pemain. Ronaldo adalah seorang pembunuh. Orang berpikir karena saya telah mengatakan Messi lebih baik daripada Ronaldo, bahwa saya tidak suka dia atau saya merendahkannya. [Saya lebih suka cara Messi bermain], itu saja - Anda mungkin lebih suka Cristiano, orang ini mungkin lebih suka Messi atau Ronaldo, tetapi saya tidak berpikir Anda bisa berargumen dengan salah satu dari mereka berdua. Saya hanya suka sedikit flair tentang Messi, dan itu saja.

"Cristiano adalah seorang jenius mutlak dalam apa yang dia lakukan; dia baru saja berusia 40 tahun, dan apa yang dia lakukan adalah luar biasa."