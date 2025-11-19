Cristiano Ronaldo Dikabarkan Bakal Kunjungi Gedung Putih Bersama Delegasi Arab Saudi, Jadi Penampilan Perdana Di AS Sejak 2014

Ronaldo juga baru-baru ini berinteraksi dengan sang Presiden. Pada Juli, Trump menerima jersey bertanda tangan dari penyerang Portugal itu dengan tulisan, "Untuk Presiden Donald J. Trump, Bermain untuk Perdamaian." Saat itu, Ronaldo mengatakan ia berharap bisa berbicara dengan Trump tentang isu-isu global, seraya menjelaskan:

"Dia adalah salah satu orang yang bisa membantu mengubah dunia. Salah satu orang terpenting adalah presiden AS. Jika kami bisa saling membantu mewujudkan ini... Dia adalah salah satu orang yang ingin saya temui untuk duduk dan berbincang santai. Entah di sini, atau di AS, di mana pun dia mau, saya tahu dia pernah di sini, di Arab Saudi bersama bos kami, MBS (Mohammed bin Salman). Saya berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengannya."