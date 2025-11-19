Getty Images
Cristiano Ronaldo Dikabarkan Bakal Kunjungi Gedung Putih Bersama Delegasi Arab Saudi, Jadi Penampilan Perdana Di AS Sejak 2014
- Getty
Jadi Wajah Utama Liga Saudi
Hubungan Ronaldo dengan pemerintah Saudi sudah lama menjadi sorotan. Namun, peristiwa terkini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara megabintang terbesar liga tersebut dan pihak kerajaan. Dalam wawancara dengan Piers Morgan pekan lalu, Ronaldo menyebut MBS sebagai "bos kami", dan pertemuan di Gedung Putih ini tampaknya semakin memperkuat anggapan tersebut.
- AFP
Keterlibatan Trump dengan FIFA dan Sepakbola Global
Presiden AS Donald Trump semakin gencar membangun hubungan dengan tokoh-tokoh kunci sepakbola global. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri pelantikannya, dan Trump menyerahkan trofi kepada Chelsea setelah kemenangan mereka di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Infantino dan Trump juga telah menggelar beberapa konferensi pers bersama di Gedung Putih.
Ronaldo Menyambut Baik Trump
Ronaldo juga baru-baru ini berinteraksi dengan sang Presiden. Pada Juli, Trump menerima jersey bertanda tangan dari penyerang Portugal itu dengan tulisan, "Untuk Presiden Donald J. Trump, Bermain untuk Perdamaian." Saat itu, Ronaldo mengatakan ia berharap bisa berbicara dengan Trump tentang isu-isu global, seraya menjelaskan:
"Dia adalah salah satu orang yang bisa membantu mengubah dunia. Salah satu orang terpenting adalah presiden AS. Jika kami bisa saling membantu mewujudkan ini... Dia adalah salah satu orang yang ingin saya temui untuk duduk dan berbincang santai. Entah di sini, atau di AS, di mana pun dia mau, saya tahu dia pernah di sini, di Arab Saudi bersama bos kami, MBS (Mohammed bin Salman). Saya berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengannya."
- Getty Images Sport
Apa Selanjutnya untuk Ronaldo?
Setelah pertemuan yang dilaporkan tersebut, ia dijadwalkan kembali ke Arab Saudi saat timnya, Al-Nassr, menjamu Al-Khaleej. Ronaldo saat ini berada di urutan kedua dalam daftar pencetak gol liga, dengan torehan sembilan gol.
Iklan