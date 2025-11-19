Cristiano Ronaldo Al NassrGetty Images
Cristiano Ronaldo Dikabarkan Bakal Kunjungi Gedung Putih Bersama Delegasi Arab Saudi, Jadi Penampilan Perdana Di AS Sejak 2014

Legenda Portugal Cristiano Ronaldo diperkirakan akan mengunjungi Gedung Putih sebagai bagian dari delegasi Arab Saudi yang mencakup Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Kunjungan ini bertepatan dengan perjalanan pertama MBS ke AS dalam tujuh tahun terakhir. Ronaldo telah menjadi tokoh penting di Liga Pro Saudi sejak bergabung dengan Al Nassr pada Desember 2022.

    Jadi Wajah Utama Liga Saudi

    Hubungan Ronaldo dengan pemerintah Saudi sudah lama menjadi sorotan. Namun, peristiwa terkini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara megabintang terbesar liga tersebut dan pihak kerajaan. Dalam wawancara dengan Piers Morgan pekan lalu, Ronaldo menyebut MBS sebagai "bos kami", dan pertemuan di Gedung Putih ini tampaknya semakin memperkuat anggapan tersebut.

    Keterlibatan Trump dengan FIFA dan Sepakbola Global

    Presiden AS Donald Trump semakin gencar membangun hubungan dengan tokoh-tokoh kunci sepakbola global. Presiden FIFA Gianni Infantino menghadiri pelantikannya, dan Trump menyerahkan trofi kepada Chelsea setelah kemenangan mereka di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Infantino dan Trump juga telah menggelar beberapa konferensi pers bersama di Gedung Putih.

  • Ronaldo Menyambut Baik Trump

    Ronaldo juga baru-baru ini berinteraksi dengan sang Presiden. Pada Juli, Trump menerima jersey bertanda tangan dari penyerang Portugal itu dengan tulisan, "Untuk Presiden Donald J. Trump, Bermain untuk Perdamaian." Saat itu, Ronaldo mengatakan ia berharap bisa berbicara dengan Trump tentang isu-isu global, seraya menjelaskan:

    "Dia adalah salah satu orang yang bisa membantu mengubah dunia. Salah satu orang terpenting adalah presiden AS. Jika kami bisa saling membantu mewujudkan ini... Dia adalah salah satu orang yang ingin saya temui untuk duduk dan berbincang santai. Entah di sini, atau di AS, di mana pun dia mau, saya tahu dia pernah di sini, di Arab Saudi bersama bos kami, MBS (Mohammed bin Salman). Saya berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengannya."

    Apa Selanjutnya untuk Ronaldo?

    Setelah pertemuan yang dilaporkan tersebut, ia dijadwalkan kembali ke Arab Saudi saat timnya, Al-Nassr, menjamu Al-Khaleej. Ronaldo saat ini berada di urutan kedua dalam daftar pencetak gol liga, dengan torehan sembilan gol.