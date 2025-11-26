Cristiano Ronaldo Bikin 'Klub Pribadi' Di Madrid Dengan Aturan Larangan Penggunaan Ponsel & Biaya Keanggotaannya Mencapai €15 Ribu!

Ronaldo akan dikenang sebagai salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa. Apa yang telah dicapainya di Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan lainnya, telah membantunya meraih salah satu karier paling gemerlap dalam sejarah olahraga ini. Meskipun sekarang usianya sudah menginjak 40-an, dia masih produktif untuk Portugal dan Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Namun bahkan striker veteran ini tahu bahwa semuanya harus berakhir pada akhirnya. Meskipun dia memiliki kontrak dengan Al-Nassr hingga akhir musim 2026/27, hari di mana dia akan menggantung sepatu selamanya semakin mendekat.

Ketika ditanya tentang pensiun, dia berkata dalam wawancara dengan Piers Morgan awal bulan ini, "Segera. Saya pikir saya akan siap. Akan sulit, tentu saja. Akan sulit, ya. Mungkin saya akan menangis, ya… Akan sangat, sangat sulit tetapi saya telah mempersiapkan masa depan saya sejak umur 25, 26, 27 tahun. Jadi saya pikir saya akan mampu menghadapi tekanan tersebut."

Kebetulan, beberapa usaha bisnisnya termasuk CR7 Clothing, CR7 Fitness, saluran YouTube miliknya sendiri, dan lainnya.