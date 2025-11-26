Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo Bikin 'Klub Pribadi' Di Madrid Dengan Aturan Larangan Penggunaan Ponsel & Biaya Keanggotaannya Mencapai €15 Ribu!
Ronaldo mendekati pensiun
Ronaldo akan dikenang sebagai salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa. Apa yang telah dicapainya di Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan lainnya, telah membantunya meraih salah satu karier paling gemerlap dalam sejarah olahraga ini. Meskipun sekarang usianya sudah menginjak 40-an, dia masih produktif untuk Portugal dan Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Namun bahkan striker veteran ini tahu bahwa semuanya harus berakhir pada akhirnya. Meskipun dia memiliki kontrak dengan Al-Nassr hingga akhir musim 2026/27, hari di mana dia akan menggantung sepatu selamanya semakin mendekat.
Ketika ditanya tentang pensiun, dia berkata dalam wawancara dengan Piers Morgan awal bulan ini, "Segera. Saya pikir saya akan siap. Akan sulit, tentu saja. Akan sulit, ya. Mungkin saya akan menangis, ya… Akan sangat, sangat sulit tetapi saya telah mempersiapkan masa depan saya sejak umur 25, 26, 27 tahun. Jadi saya pikir saya akan mampu menghadapi tekanan tersebut."
Kebetulan, beberapa usaha bisnisnya termasuk CR7 Clothing, CR7 Fitness, saluran YouTube miliknya sendiri, dan lainnya.
Klub pribadi Ronaldo akan dibuka di Madrid
Menurut publikasi Spanyol Libertad Digital, pengusaha Inigo Onieva dan Mabel Hospitality, firma Ronaldo dan pengusaha Manuel Campos Guallar, telah meluncurkan Vega Private Members Club. Laporan tersebut mengatakan bahwa klub ini akan 'mendefinisikan ulang' bagaimana bersosialisasi dan berbisnis di Madrid, dengan pembukaan dijadwalkan sebelum akhir tahun di 88 Lagasca Street di jantung Golden Mile. Ruang seluas 1.000 meter persegi ini akan melarang penggunaan ponsel dan foto dan akan digunakan untuk pertemuan, kantor pribadi, kerja bersama dan studio podcast pada siang hari. Pada malam hari, ruang ini akan berubah menjadi tempat pertemuan sosial dengan makan malam eksklusif dan bar khusus. 'Klub' ini akan memiliki tiga ruang untuk memenuhi kebutuhan waktu yang berbeda sepanjang hari: Casa Vega (bistro kontemporer), Restoran Vega, dan Toto (restoran Italia). Akan ada juga klub anggur yang menawarkan pengalaman cava dan anggur pribadi. Namun, biayanya tidak akan murah. Keanggotaan yang paling diidamkan, keanggotaan pendiri, hanya dapat diperoleh dengan undangan dan memerlukan pembayaran satu kali sebesar €15.000. Dengan itu datang akses seumur hidup, pemesanan prioritas dan pengalaman yang disesuaikan. Penawaran yang lebih murah dapat ditemukan mulai dari €2.400 per tahun ditambah biaya awal sebesar €2.000.
Ronaldo melihat ke masa depan
Dalam wawancara yang sama dengan Morgan, Ronaldo mengatakan pensiun dari sepak bola akhirnya akan memberinya waktu untuk mengejar hal-hal lain. Namun dia mengakui bahwa sensasi memenangkan pertandingan atau mencetak gol tidak akan pernah tertandingi.
"Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan adrenalin yang kita rasakan dalam sepak bola untuk mencetak gol. Tetapi saya memiliki hasrat lain. [Ketika saya pensiun] Saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri, lebih banyak waktu untuk keluarga saya, untuk membesarkan anak-anak saya. Saya ingin lebih menjadi orang yang berkeluarga, lebih hadir," katanya. "Juga, untuk memiliki hobi saya sendiri. Saya suka melihat UFC, pertarungan. Saya suka padel. Saya suka dan saya ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan saya. Saya tidak akan pernah menjadi YouTuber [penuh waktu], tentu saja, tetapi saya ingin berada di sana. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu agar bisa belajar. Saya pikir saya akan melakukan hal-hal lucu dan hal-hal yang tidak biasa saya lakukan sebelumnya. Karena saya menjalani sepak bola 24 jam [setiap hari] untuk melakukan hal yang benar dan tampil maksimal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Ronaldo?
Sebelum Ronaldo mencoba sekali lagi untuk mengamankan kemenangan Piala Dunia pertama Portugal pada tahun 2026, dia akan fokus membawa Al-Nassr meraih kesuksesan setelah periode tanpa trofi di klub sejauh ini. Namun, mereka berada di jalur untuk mengakhiri rekor itu, karena mereka berada di puncak Liga Pro Saudi.
