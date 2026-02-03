Cristiano Ronaldo Balik Ke Man Utd Untuk Ketiga Kalinya?! Eks Rekan Setim Beri Prediksi Mengejutkan Usai CR7 Mogok Main Di Al-Nassr

Ronaldo menjadi pemain terkenal yang pindah ke Liga Pro Saudi yang menggiurkan pada 2023 ketika ia menandatangani kontrak dengan Al-Nassr tak lama setelah kontraknya diputus di United. Pemain internasional Portugal itu terus mencetak gol dengan rasio produktif di Timur Tengah, meski satu-satunya trofi yang ia raih selama di klub sejauh ini hanyalah Piala Champions Klub Arab 2023.

Al-Nassr berada di posisi yang baik dalam perburuan gelar Liga Pro musim ini, hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen saat ini Al-Hilal setelah 19 pertandingan.

Namun, Ronaldo dilaporkan merasa kecewa akhir-akhir ini setelah Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi memutuskan untuk memfasilitasi transfer Karim Benzema dari Al-Ittihad ke Al-Hilal. Ronaldo merasa langkah ini memberi rivalnya dorongan dalam perburuan gelar, padahal seharusnya dia dan Al-Nassr yang dibantu.