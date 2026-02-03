Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo Balik Ke Man Utd Untuk Ketiga Kalinya?! Eks Rekan Setim Beri Prediksi Mengejutkan Usai CR7 Mogok Main Di Al-Nassr
Ronaldo Tidak Bahagia di Al-Nassr Usai Transfer Benzema
Ronaldo menjadi pemain terkenal yang pindah ke Liga Pro Saudi yang menggiurkan pada 2023 ketika ia menandatangani kontrak dengan Al-Nassr tak lama setelah kontraknya diputus di United. Pemain internasional Portugal itu terus mencetak gol dengan rasio produktif di Timur Tengah, meski satu-satunya trofi yang ia raih selama di klub sejauh ini hanyalah Piala Champions Klub Arab 2023.
Al-Nassr berada di posisi yang baik dalam perburuan gelar Liga Pro musim ini, hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen saat ini Al-Hilal setelah 19 pertandingan.
Namun, Ronaldo dilaporkan merasa kecewa akhir-akhir ini setelah Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi memutuskan untuk memfasilitasi transfer Karim Benzema dari Al-Ittihad ke Al-Hilal. Ronaldo merasa langkah ini memberi rivalnya dorongan dalam perburuan gelar, padahal seharusnya dia dan Al-Nassr yang dibantu.
- Getty Images Sport
CR7 Tetaplah Legenda Man Utd
Spekulasi berkembang mengenai masa depan Ronaldo, dengan beberapa pihak bahkan menyebut kemungkinan periode ketiga bersama Manchester United.
Penyerang veteran itu menjadi superstar dunia selama periode pertamanya di Old Trafford, mengoleksi berbagai trofi termasuk Liga Primer dan Liga Champions sembari menyabet Ballon d'Or pertamanya.
Ia melanjutkan jalannya menuju status legenda sepanjang masa dengan pindah ke Real Madrid, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa dengan 450 gol dalam 438 penampilan, sebelum menghabiskan tiga musim di Italia bersama raksasa Turin, Juventus.
Ole Gunnar Solskjaer membawa Ronaldo kembali ke United pada 2021 karena pelatih asal Norwegia itu menargetkan gelar juara, dan mantan rekan setimnya itu membalasnya dengan gol, mencatatkan 24 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Namun, Solskjaer dipecat dan digantikan oleh Erik ten Hag, yang kesulitan sepaham dengan Ronaldo, sehingga mengakibatkan kepergian yang eksplosif ke Al-Nassr.
Kini, mantan rekan setimnya, Wes Brown, memberikan pendapatnya tentang potensi kembalinya Ronaldo ke United.
Brown: 'Saya Tidak Melihat Ronaldo Akan Kembali ke Man Utd'
Berbicara kepada BettingLounge, Brown berkata: "Dia tidak bahagia, tetapi apakah Cristiano Ronaldo akan kembali ke Manchester United untuk percobaan ketiga? Saya akan mengatakan tidak. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi."
"Pindah ke MLS? Mungkin. Mungkin dia kembali ke Portugal dan bermain di sana. Saya yakin dia masih akan memiliki begitu banyak pilihan."
"Yang utama adalah dia masih ingin bermain di Piala Dunia dan kami harus terus bermain dan memastikan dia menjaga kebugarannya untuk melakukan itu. Mengejutkan bagi semua orang melihat Ronaldo mogok main, tapi saya jujur berpikir ini akan terselesaikan. Kita harus menunggu dan melihat ke mana arahnya dari sini."
- Getty Images Sport
Klub Mengantre untuk Tanda Tangan Ronaldo
Siapapun yang ditunjuk United sebagai manajer permanen berikutnya di musim panas, tidak diragukan lagi akan sangat mengejutkan jika mereka menjadikan Ronaldo sebagai target transfer nomor satu mereka.
Meski begitu, diperkirakan masih ada sejumlah opsi bagi pemenang lima Ballon d'Or itu untuk melanjutkan karier klubnya, dengan tim-tim di Major League Soccer (MLS) dan di Eropa diperkirakan memantau perkembangannya.
Ronaldo dilaporkan memiliki klausul pelepasan senilai €50 juta (£43 juta/$59 juta) yang tertulis dalam kontrak Al-Nassr-nya, yang berarti tim-tim akan dapat membajaknya dari klub yang berbasis di Riyadh itu jika mereka mampu membayar uang tunai tersebut.
Mengenai masalah di lapangan, masih harus dilihat apakah Ronaldo akan mengakhiri aksi mogoknya dalam waktu dekat. Al-Nassr selanjutnya akan beraksi melawan Al-Ittihad pada Jumat malam.
Iklan