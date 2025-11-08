Getty Images Sport
Frustrasi, Cristiano Ronaldo Sindir Wasit Dengan Sinis Saat Al-Nassr Menang Atas Neom
Kemarahan Ronaldo Terekam Kamera
Insiden itu terjadi setelah wasit meniup peluit babak pertama dengan skor masih imbang 0-0. Ronaldo terlihat jelas frustrasi karena wasit menghentikan serangan Al-Nassr yang menjanjikan. Saat berjalan menuju terowongan, ia mendekati ofisial pertandingan dan menyampaikan pesan tajam yang penuh ironi, seperti dilaporkan oleh The Sun.
Ronaldo terdengar berkata: “Bagus sekali, bagus sekali. Teruskan seperti itu, Anda memimpin pertandingan dengan baik – pertandingan yang sangat bagus.”
Ronaldo sedang mengejar impian yang dulu tampak mustahil, yaitu 1.000 gol karier, dan ia berhasil melakukannya saat paling dibutuhkan. Penalti diberikan setelah Joao Felix didorong dari belakang saat mengejar bola muntah dari upaya Ronaldo sendiri yang diblok. Ini memberi sang kapten peluang sempurna untuk menentukan hasil laga.
Ronaldo maju untuk mengambil tugas dari jarak 12 pas dan, menghadapi rekan senegaranya Luis Maximiano di bawah mistar gawang, ia tidak membuat kesalahan. Ia melepaskan tembakan rendah dan akurat ke sudut gawang untuk mencatatkan gol ke-953 dalam kariernya, yang juga merupakan gol ke-83 di Liga Pro Saudi sejak bergabung dengan Al-Nassr pada awal 2023.
Al-Nassr yang Dominan Perpanjang Awal Sempurna
Penalti Ronaldo menggandakan keunggulan Al-Nassr setelah Angelo Gabriel membuka skor hanya dua menit memasuki babak kedua. Neom sudah kesulitan mengimbangi, dan semakin terpuruk ketika Luciano Rodríguez diusir keluar lapangan karena sikutannya yang sembrono di pertengahan babak kedua. Kartu merah itu secara efektif mengakhiri perlawanan mereka, dan Al-Nassr melenggang mulus meraih kemenangan liga kedelapan beruntun.
Sejak tiba di Riyadh, Ronaldo telah mencetak 35 gol di musim penuh pertamanya, diikuti 25 gol tahun lalu, dan kini berada di jalur untuk melampaui kedua catatan tersebut di musim ketiganya. Hanya Felix yang mengunggulinya musim ini, di mana pemain berusia 25 tahun itu menambahkan gol telat melawan Neom, yang merupakan gol kesepuluh musim ini.
Ronaldo Bagikan Pesan Tegas Pasca-Laga
Setelah peluit akhir dibunyikan, semua kejengkelan hilang. Di media sosial, ia mengunggah pesan yang seperti biasa penuh teka-teki, yang berbunyi: "Mengupayakan impian kami." Raksasa Saudi itu sedang memburu mahkota domestik pertama mereka di bawah kapten Ronaldo, dan dengan laju seperti ini, sedikit yang berani bertaruh melawan mereka.
Bahkan di usia 40 tahun, hasrat Ronaldo akan gol tidak berkurang. Pada 2025 saja, ia rata-rata mencetak lebih dari satu gol per pertandingan, membuatnya semakin dekat dengan tonggak sejarah 1.000 gol yang mistis. Di belakangnya dalam daftar pencetak gol Saudi adalah Aleksandar Mitrovic, yang 47 gol liganya sejak 2023 tampak sedikit dibandingkan dengan 83 gol Ronaldo yang menakjubkan.
Tugas Internasional Menanti Ronaldo
Jauh dari tugas domestik, fokus Ronaldo kini beralih ke sepakbola internasional. Ia akan bergabung dengan Portugal minggu ini untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, dengan pertandingan mendatang melawan Irlandia di Dublin dan Armenia di Lisbon. Menjelang pertandingan tersebut, ia kembali membahas pertanyaan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, apakah ia membutuhkan Piala Dunia untuk melengkapi warisannya?
"Jika Anda bertanya kepada saya, 'Cristiano, apakah bermimpi memenangkan Piala Dunia?' Tidak, itu bukan mimpi," kata Ronaldo kepada Piers Morgan Uncensored. "Memenangkan Piala Dunia, tidak akan mengubah nama saya dalam sejarah sepakbola, saya tidak akan berbohong. Satu hal yang saya yakini [adalah] saya akan menikmati momen itu. Momen adalah hal terpenting yang kita miliki. Kita belum lolos. Nikmati momennya.
"Dalam pikiran saya, saya tidak berpikir seperti itu. Tentu saja, Anda ingin menang, ya. Saat Anda bersaing, Anda ingin menang... bagi saya, [memenangkan Piala Dunia] tidak akan mengubah cara saya melihat sesuatu. Kami memenangkan tiga gelar untuk Portugal. Sebelumnya, Portugal tidak pernah memenangkan [apa pun]. Portugal tidak pernah memenangkan Piala Dunia. 'Ya, tapi mereka bisa menang.' Ya, kami akan berjuang untuk itu. Tapi [menggunakannya untuk] mendefinisikan [saya] di usia 40 tahun, 41? Mendefinisikan apa? Mendefinisikan apakah saya salah satu yang terbaik dalam sejarah? Untuk memenangkan satu kompetisi, enam pertandingan, tujuh pertandingan? Anda pikir itu adil? Itu tidak adil."
Setelah kembali dari tugas internasional, Ronaldo akan menghadapi Al-Khaleej yang berada di peringkat keenam pada 23 November, diikuti oleh pertandingan Piala AFC melawan Istiklol.
