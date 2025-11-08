Frustrasi, Cristiano Ronaldo Sindir Wasit Dengan Sinis Saat Al-Nassr Menang Atas Neom

Insiden itu terjadi setelah wasit meniup peluit babak pertama dengan skor masih imbang 0-0. Ronaldo terlihat jelas frustrasi karena wasit menghentikan serangan Al-Nassr yang menjanjikan. Saat berjalan menuju terowongan, ia mendekati ofisial pertandingan dan menyampaikan pesan tajam yang penuh ironi, seperti dilaporkan oleh The Sun.

Ronaldo terdengar berkata: “Bagus sekali, bagus sekali. Teruskan seperti itu, Anda memimpin pertandingan dengan baik – pertandingan yang sangat bagus.”

Ronaldo sedang mengejar impian yang dulu tampak mustahil, yaitu 1.000 gol karier, dan ia berhasil melakukannya saat paling dibutuhkan. Penalti diberikan setelah Joao Felix didorong dari belakang saat mengejar bola muntah dari upaya Ronaldo sendiri yang diblok. Ini memberi sang kapten peluang sempurna untuk menentukan hasil laga.

Ronaldo maju untuk mengambil tugas dari jarak 12 pas dan, menghadapi rekan senegaranya Luis Maximiano di bawah mistar gawang, ia tidak membuat kesalahan. Ia melepaskan tembakan rendah dan akurat ke sudut gawang untuk mencatatkan gol ke-953 dalam kariernya, yang juga merupakan gol ke-83 di Liga Pro Saudi sejak bergabung dengan Al-Nassr pada awal 2023.