Tolak Nama Cristiano Ronaldo! Mengejutkan, Ini Rekan Duet Favorit Wayne Rooney Selama Karier Di Manchester United

Rooney telah berbicara tentang kemitraan penyerangan favoritnya selama kariernya di Manchester United, menyebut Tevez sebagai pemain yang paling disukainya bermain bersama. Mantan kapten Inggris ini berbagi lapangan dengan banyak penyerang kelas dunia di bawah Sir Alex Ferguson, termasuk Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha, dan Javier Hernandez. Namun, ketika ditanya siapa yang paling melengkapinya, Rooney menunjuk pada etos kerja tanpa henti, agresi, dan pemahaman Tevez sebagai kualitas yang membuat kemitraan mereka berjalan dengan baik.

Rooney dan Tevez memimpin serangan United antara 2007 dan 2009, membentuk duo dinamis bersama Ronaldo yang membantu meraih dua gelar Liga Premier dan trofi Liga Champions 2008. Pasangan ini mencetak 47 gol selama periode tersebut, mewujudkan filosofi Ferguson tentang intensitas dan kelancaran dalam penyerangan. Meskipun kehebatan Ronaldo sering mencuri perhatian, Rooney bersikeras bahwa Tevezlah yang membawa yang terbaik dalam permainannya sendiri.

Tevez, yang bergabung dengan United dengan status pinjaman dari West Ham pada tahun 2007, langsung menjalin koneksi dengan Rooney melalui energi dan ketahanan yang sama di lapangan. Kemampuan mereka untuk saling bertukar posisi dan menekan bek dari depan menjadikan mereka salah satu pasangan penyerang yang paling ditakuti di Liga Premier.