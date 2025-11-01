Getty Images
Tolak Nama Cristiano Ronaldo! Mengejutkan, Ini Rekan Duet Favorit Wayne Rooney Selama Karier Di Manchester United
Rooney menyebut Tevez sebagai rekan penyerang terbaiknya di Man Utd
Rooney telah berbicara tentang kemitraan penyerangan favoritnya selama kariernya di Manchester United, menyebut Tevez sebagai pemain yang paling disukainya bermain bersama. Mantan kapten Inggris ini berbagi lapangan dengan banyak penyerang kelas dunia di bawah Sir Alex Ferguson, termasuk Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha, dan Javier Hernandez. Namun, ketika ditanya siapa yang paling melengkapinya, Rooney menunjuk pada etos kerja tanpa henti, agresi, dan pemahaman Tevez sebagai kualitas yang membuat kemitraan mereka berjalan dengan baik.
Rooney dan Tevez memimpin serangan United antara 2007 dan 2009, membentuk duo dinamis bersama Ronaldo yang membantu meraih dua gelar Liga Premier dan trofi Liga Champions 2008. Pasangan ini mencetak 47 gol selama periode tersebut, mewujudkan filosofi Ferguson tentang intensitas dan kelancaran dalam penyerangan. Meskipun kehebatan Ronaldo sering mencuri perhatian, Rooney bersikeras bahwa Tevezlah yang membawa yang terbaik dalam permainannya sendiri.
Tevez, yang bergabung dengan United dengan status pinjaman dari West Ham pada tahun 2007, langsung menjalin koneksi dengan Rooney melalui energi dan ketahanan yang sama di lapangan. Kemampuan mereka untuk saling bertukar posisi dan menekan bek dari depan menjadikan mereka salah satu pasangan penyerang yang paling ditakuti di Liga Premier.
Legenda Man Utd menjelaskan mengapa dia dan Tevez bisa bekerja sama dengan sangat baik
Berbicara di BBC Sport’s The Wayne Rooney Show, legenda United tersebut mengatakan: “Tevez, saya sangat menikmati bermain dengan Carlos dan saya menikmati bermain dengan semua dari mereka, tetapi dengan Carlos, ada hal besar di surat kabar ketika kami menandatangani dia yang mengatakan bahwa kami berdua terlalu mirip dan kami tidak bisa bermain bersama.”
“Dan ya, saya pikir bagi kami berdua, itu benar-benar seperti, Anda tahu, kami seperti, 'Oke, kami akan tunjukkan kepada kalian dan hal-hal [seperti itu],' dan kami agresif dan kami bekerja keras dan juga melakukan tackling, tapi kemudian saling melengkapi.”
“Salah satu dari kami bermain sebagai [No] 9, yang lain sebagai [No] 10 dan kami mengubahnya dan ya, jadi dia pasti yang paling saya suka bermain bersamanya.”
Pernyataan Rooney menyoroti bagaimana chemistry-nya dengan Tevez melampaui gol atau statistik. Sebaliknya, itu dibangun di atas pemahaman bersama, pergerakan yang tidak egois, dan keinginan yang tak tergoyahkan untuk mengalahkan lawan. Sementara Ronaldo memukau dengan kecemerlangan individunya, ikatan Rooney dengan Tevez berakar pada usaha bersama dan tekanan tanpa henti – kualitas yang membuat mereka tak terpisahkan di lapangan.
Rooney dan Tevez pernah membentuk kemitraan yang tangguh
Kemitraan Rooney-Tevez berlangsung singkat namun tak terlupakan. Kedua pemain membawa intensitas serupa yang membuat serangan Manchester United sangat ganas. Agresi mereka, energi, dan kemampuan untuk terus bertukar peran membuat bek lawan kebingungan, sementara kehadiran Ronaldo menambahkan dimensi ketiga yang menghancurkan.
Rooney dan Tevez saling melengkapi dengan sempurna karena keduanya bukanlah penyerang nombor sembilan tradisional. Keduanya senang turun ke belakang untuk menghubungkan permainan, melebar untuk menciptakan ruang, dan menekan dari depan untuk merebut kembali penguasaan bola. Chemistry mereka bersifat naluriah – cerminan dari akar sepak bola kelas pekerja mereka dan semangat yang sama untuk membuktikan kritik salah setelah keraguan awal mengenai kompatibilitas mereka.
Ketika merenungkan waktunya sebagai penyerang tengah di bawah Ferguson, Rooney juga mengakui bahwa kadang-kadang ia merasa peran tersebut kurang menyenangkan meskipun bentuknya sangat produktif. “Saya memiliki dua musim ketika saya bermain sebagai No 9, mencetak 34 gol di keduanya tetapi saya merasa bosan,” jelasnya. “Saya suka bermain sepak bola dan terlibat dalam permainan... Saya mencetak gol dan kami memenangkan pertandingan, tetapi saya ingin terlibat.”
Jalan berbeda Tevez dan Rooney setelah Old Trafford
Kagum Rooney terhadap Tevez menjadi pengingat era ketika serangan Manchester United menggabungkan etos kerja dengan bakat. Sementara warisan Ronaldo sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah tidak terbantahkan, refleksi Rooney menyoroti bahwa chemistry dalam sepak bola tidak selalu berkaitan dengan kekuatan bintang. Kemitraan mereka tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dalam sejarah Premier League justru karena campuran tersebut.
Bagi Tevez, yang melanjutkan karier dengan mewakili Manchester City, Juventus, Boca Juniors, dan Shanghai Shenhua sebelum pensiun pada 2022, ikatan dengan Rooney tetap menjadi salah satu periode yang mendefinisikan kariernya.
