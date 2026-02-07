Goal.com
Cabut Dari Al-Nassr? Ini Tujuh Opsi Cristiano Ronaldo: Duet Bareng Lionel Messi Hingga Balik Ke Manchester United

Kenapa sih Cristiano Ronaldo selalu saja dirundung nasib buruk?! Pertama, Erik ten Hag gagal mengakui kemampuan tak tertandinginya di Manchester United, lalu Fernando Santos merusak ambisinya di Piala Dunia 2022 bersama Portugal. Dan sekarang, para petinggi di Arab Saudi seolah berkonspirasi untuk memastikan puasa gelarnya di Timur Tengah berlanjut hingga tiga setengah musim. Jangan begitu dong, kasihan kan dia...

Ronaldo dikabarkan melakukan aksi mogok main di Al-Nassr sebagai bentuk protes atas kurangnya investasi dari Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi dibandingkan klub-klub lain di bawah naungan mereka: Al-Hilal, Al-Ittihad, dan Al-Ahli. Striker berusia 41 tahun itu bahkan diduga mencoba memblokir transfer Karim Benzema dari Al-Ittihad ke Al-Hilal di tenggat waktu bursa transfer. Ia menilai kepindahan itu tidak adil dan hanya dirancang untuk memberi keuntungan bagi Al-Hilal dalam perburuan gelar Saudi Pro League 2025/26.

Meski Ronaldo menolak tampil dalam laga derbi Al-Nassr kontra Al-Riyadh, transfer Benzema tetap jalan terus. Ia kemudian melanjutkan aksi mogoknya dengan absen kontra mantan klub Benzema, Al-Ittihad, Sabtu (8/2) dini hari WIB tadi. Jika tidak ada perubahan dalam kebijakan operasional PIF dalam beberapa minggu ke depan, pemenang Ballon d'Or lima kali itu dilaporkan akan meminta hengkang dari Stadion Al-Awwal Park pada akhir musim ini—dan siapa yang bisa menyalahkannya?!

Padahal, Al-Nassr "hanya" mendatangkan delapan pemain baru musim panas ini, termasuk bintang eks Chelsea dan Atletico Madrid, Joao Felix, serta legenda Bayern Munich, Kingsley Coman, dengan total biaya €90 juta. Selain itu, ada juga Inigo Martinez yang masuk dalam Tim Terbaik La Liga musim lalu setelah peran krusialnya membawa Barcelona juara.

Lupakan fakta bahwa PIF telah mendanai perpanjangan kontrak rekor dunianya Juni lalu—Ronaldo merasa dikhianati dan punya hak penuh untuk mulai menjajaki opsi lain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL merangkum tujuh langkah paling masuk akal bagi CR7 jika ia benar-benar memutus masa baktinya di Al-Nassr, dimulai dengan potensi kepulangan yang heroik...

  • Ronaldo-Man-Utd-2022-23Getty

    Manchester United

    Ronaldo mencetak 27 gol dalam 54 penampilan selama masa keduanya bersama Manchester United setelah kembali ke Old Trafford pada 2021, namun kemudian mencari cara untuk hengkang setelah terpinggirkan di bangku cadangan oleh manajer Belanda yang dianggap "tidak menghormati", Ten Hag.

    Empat tahun kemudian, Setan Merah berpotensi membawa Ronaldo kembali untuk periode ketiga, dan sang pemain sendiri mengaku tahu persis apa yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan klub.

    "Saya sedih karena itu salah satu klub terpenting di dunia, dan klub yang masih ada di hati saya," katanya dalam wawancara dengan Piers Morgan Uncensored pada November. "Anda harus bekerja sama dengan orang-orang cerdas untuk membangun dasar masa depan, seperti yang dilakukan Manchester United bertahun-tahun lalu. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, [David] Beckham, mereka menjadi pemain besar, tapi mereka memiliki masa muda.

    "Jadi Manchester United saat ini tidak memiliki struktur. Saya harap hal itu berubah di masa depan, karena potensi klub ini luar biasa. Ini adalah salah satu klub terpenting abad ini."

    Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim menunjukkan bahwa United mungkin memperhatikan kata-kata Ronaldo, dan merekrut kembali pemain internasional Portugal yang abadi itu dapat membantu mengembalikan masa kejayaan ke Theatre of Dreams. Bagaimana nilai tak ternilai dari kurva pembelajaran yang akan diberikan kembalinya Ronaldo kepada Benjamin Sesko, yang dibeli seharga £74 juta ($111 juta), jika pemain Slovenia itu menghabiskan satu atau dua tahun ke depan sebagai cadangan bagi pemenang Ballon d'Or lima kali, patut dipertimbangkan.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid

    "Saya bahagia di Real Madrid dan ingin tetap di sana serta menyelesaikan karier saya di sana jika memungkinkan," kata Ronaldo setelah memenangkan Ballon d'Or kelimanya pada Desember 2017. Lulusan akademi Sporting CP itu akhirnya pindah ke Juventus pada musim panas berikutnya, namun hingga kini ia tetap memiliki ikatan emosional yang unik dengan Los Blancos.

    "Periode saya di Real Madrid adalah yang paling bahagia bagi saya dalam hal sepak bola," katanya pada Januari 2025, dan Ronaldo masih bisa mengakhiri karier gemilangnya di Bernabeu, di mana ia pasti akan disambut kembali dengan tangan terbuka di tengah periode yang penuh gejolak, di mana Alvaro Arbeloa berusaha memperbaiki keadaan setelah masa jabatan Xabi Alonso yang berujung kegagalan selama tujuh bulan.

    Bintang utama Madrid saat ini, Kylian Mbappe, telah berulang kali menyebut Ronaldo sebagai 'idolanya' dan sering berkonsultasi dengan pemain Portugal itu sejak tiba di ibu kota Spanyol. Kesempatan untuk bekerja sama dengannya secara langsung dan berbagi sorotan mungkin menjadi skenario impian bagi pemain Prancis itu - atau mungkin tidak.

    Juga telah disarankan bahwa kelemahan terbesar Madrid saat ini adalah kurangnya pemain depan yang kembali membantu pertahanan, terutama Mbappe. Bagaimana merekrut Ronaldo dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah pertanyaan yang mungkin sebaiknya tidak dijawab.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle

    PIF juga kebetulan merupakan pemilik mayoritas Newcastle, yang berarti The Magpies berada dalam posisi yang ideal untuk membawa Ronaldo kembali ke Eropa. Menurut Marca, mereka sebenarnya bisa melakukannya pada 2023, karena kontrak pertama Ronaldo di Al-Nassr包含sebuah klausul yang memberinya opsi untuk bergabung dengan Newcastle jika mereka lolos ke Liga Champions.

    Pindah tidak pernah terjadi saat itu, tetapi apakah Newcastle kini memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar untuk pemain sekelas Ronaldo, mengingat mereka terpuruk di paruh bawah klasemen Premier League? Tentu saja, mereka harus menepikan duo £124 juta ($168 juta) Nick Woltemade dan Yoanne Wissa, tetapi keduanya tidak sebanding dengan Ronaldo yang tak kenal usia...

    Ronaldo akan menjadi rekrutan paling bergengsi dalam sejarah Newcastle. Kehadirannya menjamin lebih banyak perhatian dan ekspektasi yang lebih tinggi, dan kegagalan memenuhi ekspektasi tersebut akan membuat proyek Saudi di Tyneside semakin tertinggal. Apakah risiko ini layak diambil?...

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Inter Miami

    Ketika mantan gelandang Arsenal, Anders Limpar, ditanya tentang kemungkinan Ronaldo pindah ke MLS tahun lalu, dia memberikan jawaban yang sangat masuk akal.

    "Zlatan Ibrahimovic sudah ada di sana, Lionel Messi ada di sana sekarang, dan bayangkan jika Cristiano Ronaldo bergabung dengannya? Mengapa tidak? Itu akan menjadi pelengkap yang sempurna - dan bayangkan jika mereka bermain bersama, itu akan luar biasa," kata Limpar. "Saya pikir hanya ada satu orang yang bisa membuat itu terjadi, dan itu adalah David Beckham. Jika Anda bertanya kepada saya, Ronaldo seharusnya meninggalkan Arab Saudi dan membuat MLS lebih besar dari sebelumnya."

    Memang, Beckham sudah berhasil melakukan salah satu langkah terbesar dalam sejarah saat berhasil membawa Messi ke Miami pada 2023, dan tidak akan mengejutkan jika dia sudah menghubungi tim Ronaldo setelah mendengar kekecewaannya di Arab Saudi.

    Ronaldo juga akan bersemangat untuk meninggalkan jejaknya di liga lain, setelah - seperti yang mungkin dia klaim - merevolusi permainan di Arab Saudi. Dia telah menyarankan bahwa MLS "jelas" merupakan kompetisi yang lebih buruk daripada Pro League, tetapi seperti yang diamati Limpar, dia akan langsung membuatnya "lebih besar", dan potensial lebih baik.

    Messi telah memenangkan dua penghargaan MVP berturut-turut dan membawa Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka pada 2025, jadi apa yang bisa salah jika mentalitas tunggal Ronaldo ditambahkan ke dalam campuran?...

  • Cristiano Ronaldo Sporting 11082002Getty Images

    Sporting CP

    "Akan luar biasa melihatnya mengakhiri kariernya di Sporting CP. Itu akan menjadi yang terbaik, sebuah kisah indah bagi semua orang," kata Ricardo Sa Pinto, mantan rekan setim Ronaldo, dalam wawancara terbaru dengan Radio Marca. "Ketika kamu mencintai sepak bola seperti Cristiano, kamu tahu ada kisah-kisah yang hanya terjadi sekali. Itu akan menjadi kisah indah, sangat indah. Para penggemar Sporting pantas mendapatkannya. Dan dia pun pantas."

    Ibu Ronaldo, Dolores Aveiro, juga telah lama mendorong sang penyerang untuk kembali ke klub lamanya. "Ronaldo harus kembali ke sini," katanya pada 2021. "Jika itu pilihan saya, dia sudah ada di sini. Dia suka menonton pertandingan Sporting. Saya sudah bilang padanya: 'Anakku, sebelum aku mati, aku ingin melihatmu kembali ke Sporting'. Dia bilang: 'Kita lihat saja.'"

    Sporting mungkin bukan pilihan Eropa yang paling menarik bagi Ronaldo berdasarkan prestise, tetapi mereka adalah yang terbaik dalam hal romantisme. Dia menghabiskan enam tahun di klub Portugal itu sebelum bergabung dengan United pada 2003, dan meskipun dia mewakili kesuksesan terbesar sistem akademi mereka, dia hanya bermain dalam 31 pertandingan senior, mencetak lima gol, dan tidak memenangkan trofi di Stadion Jose Alvalade.

    Ada, maka, urusan yang belum selesai bagi Ronaldo di Lisbon. Apakah dia akan menjadi peningkatan dari striker utama Sporting saat ini, Luis Suarez, yang saat ini berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol Liga Portugal dengan 18 gol dari 19 penampilan pada musim 2025-26? Well, Suarez adalah penyerang yang kuat, penghubung, dan penekan dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi Ronaldo adalah Ronaldo, dan aura-nya saja sudah cukup untuk menakuti lawan-lawan Sporting.

    Pinto, maka, benar: Ini akan menjadi "cerita yang indah", bahkan jika tidak menghasilkan kesuksesan konkret apa pun.

  • Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Klub Saudi lainnya

    Ronaldo, bagaimanapun, sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan gaji fantastis sebesar £488.000 per hari (!) yang ia terima di Al-Nassr jika ia meninggalkan Timur Tengah. Jika kekuatan finansial menjadi salah satu motivasi utamanya di tahap akhir kariernya, ia sebaiknya tetap tinggal di Arab Saudi - meskipun itu tidak berarti ia harus terikat dengan Al-Nassr.

    Tim berbasis di Riyadh ini telah menghabiskan total €414 juta untuk transfer sejak kedatangan Ronaldo, melampaui Al Ittihad (€380 juta) dan Al Ahli (€386 juta), tetapi mereka masih jauh di belakang pengeluaran Al-Hilal sebesar €650 juta. Benzema adalah penambahan bintang terbaru di Al-Hilal, yang memenangkan gelar Liga Pro 2023-24 tanpa kalah satu pertandingan pun, dengan dana besar juga dihabiskan untuk pemain seperti Neymar, Ruben Neves, Malcom, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, dan Darwin Nunez.

    Jika tidak bisa mengalahkan mereka, mengapa tidak bergabung dengan mereka? Menurut CBS Sports, PIF mendesak Al-Hilal untuk merekrut Ronaldo sebelum Piala Dunia Klub yang diperluas pada 2025, jadi tidak mustahil mereka menargetkannya lagi, bahkan setelah merekrut Benzema.

    Rencana besarnya bisa saja untuk mempertemukan kembali Ronaldo dan Benzema, yang pernah meraih kesuksesan luar biasa bersama di Real Madrid. Di Madrid, Benzema bekerja keras dalam permainan membangun serangan sementara Ronaldo menunggu untuk mencetak gol dan mendapatkan pujian, jadi mengapa tidak memperkenalkan kembali dinamika itu ke skuad yang dipenuhi bintang?!

    Pemain internasional Portugal ini bisa membunuh dua burung dengan satu batu di Al-Hilal dengan mengakhiri kekeringan trofi selama enam tahun (belum memenangkan gelar besar sejak Coppa Italia 2021), dan mengukuhkan dirinya kembali sebagai wajah tak tertandingi sepak bola Saudi. Pendukung Al-Nassr mungkin merasa dikhianati, tapi itu bukan masalah Ronaldo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal vs HungaryGetty Images

    Pensiun!

    Pensiun juga menjadi topik pembicaraan, meskipun Ronaldo menampik kemungkinan tersebut saat berbicara dengan Canal 11 pada Oktober lalu.

    "Orang-orang, terutama keluargaku, berkata, 'Sudah waktunya kamu berhenti. Kamu sudah melakukan segalanya. Mengapa kamu ingin mencetak seribu gol?' Tapi aku tidak berpikir begitu," katanya. "Aku pikir aku masih bisa memberikan hal-hal baik, aku membantu klubku dan tim nasional, dan mengapa tidak terus melanjutkannya? Aku yakin bahwa ketika aku berhenti, aku akan merasa puas, karena aku telah memberikan segalanya. Saya tahu saya tidak punya banyak tahun lagi, tapi beberapa tahun yang tersisa, saya akan berusaha menikmati sepenuhnya."

    Ronaldo hanya butuh 39 gol lagi untuk mencapai angka ajaib empat digit dalam kariernya, dan rasanya akan seperti tragedi jika dia tidak mencapainya - setidaknya bagi dirinya sendiri.

    Piala Dunia yang sulit diraih masih menjadi targetnya, karena Portugal akan berpartisipasi dalam ajang 2026 di Amerika Utara sebagai salah satu favorit. Beberapa orang percaya bahwa Ronaldo menjadi penghalang kemajuan negaranya, mengingat dia hanya mencetak satu gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar dan sering menegur rekan setimnya karena tidak langsung mencari dia, tetapi Roberto Martinez dengan tegas menampik anggapan tersebut.

    "Dia adalah pemain yang, bagi kami, adalah penuntas. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi, memiliki pemain yang kini telah mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir (meliputi kualifikasi, pertandingan persahabatan, dan Nations League) untuk tim nasional adalah anugerah," kata pelatih Portugal itu bulan lalu. "Ini tentang masa kini; kita tidak membicarakan apa yang dia lakukan 10 tahun lalu. Jadi, bagi saya, komitmennya sangat penting. Dia adalah satu-satunya pemain di dunia dengan lebih dari 220 caps internasional. Jadi, dengan pengalaman Cristiano Ronaldo dan komitmen yang dia miliki... Dia adalah contoh. Dan dia adalah pemain yang menginspirasi ruang ganti."

    Bayangkan tim nasional Portugal tanpa Ronaldo? Mereka mungkin akan mengalahkan tim-tim lain dengan mudah, dengan Vitinha, Bruno Fernandes, dan Joao Neves menjadi sorotan utama. Tapi siapa yang butuh sepak bola yang mengalir lancar ketika Anda bisa langsung mengandalkan seorang pemain yang selalu percaya diri untuk mengejar kemenangan, bahkan ketika sepertinya ada opsi yang lebih baik?...

    Martinez benar; Ronaldo tetap menjadi anugerah bagi olahraga ini, setidaknya karena publisitas yang terus dia berikan. Namun, apakah kelanjutan karirnya bermanfaat bagi siapa pun selain Ronaldo sendiri, setidaknya patut diperdebatkan.

