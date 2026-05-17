Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney memimpin daftar nominasi Pemain Terbaik Musim Ini Liga Pro Arab Saudi
Pertarungan sengit memperebutkan gelar pada hari terakhir
Nominasi penghargaan musim 2025-26 diumumkan di tengah persaingan perebutan gelar yang sangat ketat. Menjelang pertandingan-pertandingan terakhir pada Kamis, Al Nassr telah membangun keunggulan tipis di puncak klasemen dengan 83 poin, unggul tepat dua poin dari Al Hilal yang belum terkalahkan. Pemuncak klasemen akan menghadapi Damac, dengan mengetahui bahwa kemenangan akan memastikan gelar juara, sementara rival mereka akan menghadapi ujian berat melawan Al Fayha. Tekanan sepenuhnya ada pada pemuncak klasemen untuk tetap tenang, karena satu kesalahan pun dapat memungkinkan penantang di posisi kedua merebut gelar juara di saat-saat terakhir.
Ronaldo dan Felix memburu gelar juara domestik
Cristiano Ronaldo tetap menjadi andalan Al Nassr dalam upayanya meraih gelar domestik. Pemain veteran ini telah mencetak 26 gol musim ini, dan baru-baru ini menjadi pemain ketiga di era modern yang mencetak 100 gol di Pro League. Dengan tujuh gelar Man of the Match, Ronaldo dipandang sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini.
Yang terpenting, ia membutuhkan kemenangan di hari terakhir untuk merebut trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr sejak bergabung pada 1 Januari 2023. Ia bergabung dengan rekan setimnya, Joao Felix, yang menikmati musim debut yang menakjubkan di klub tersebut, dalam daftar nominasi. Dengan mencetak tiga hat-trick, sebuah rekor untuk seorang gelandang, Felix juga memimpin daftar pemberi assist dengan 12 assist dan berada di posisi kedua dalam kontribusi gol.
Toney dan para bintang lainnya masuk dalam daftar calon terpilih
Toney telah menjalani musim yang luar biasa bersama Al-Ahli, dengan mencetak 32 gol dalam 31 pertandingan liga. Toney telah mencetak empat hat-trick dan meraih sembilan penghargaan Man of the Match. Sementara itu, Al-Qadsiah memiliki bintang mereka sendiri dalam diri Quinones, yang bergabung dengan klub 30 gol musim ini untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di liga utama dengan 50 gol, sekaligus meraih 13 penghargaan Man of the Match. Selain itu, Ruben Neves mengendalikan lini tengah Al Hilal, menjadi pemain pertama yang melampaui 2.000 umpan dan memimpin dalam jumlah umpan berbahaya. Untuk memastikan keadilan di antara kelima bintang ini, liga menyatakan: "Untuk memenuhi syarat mendapatkan penghargaan ini, seorang pemain harus telah berpartisipasi dalam setidaknya 40 persen dari total pertandingan timnya selama Liga Roshn Saudi 2025-26, terlepas dari posisi bermain atau kewarganegaraannya."
Mengatasi kekecewaan di level benua
Hasil dramatis pada Kamis nanti pada akhirnya akan menentukan gelar juara musim ini. Setelah menelan kekalahan telak 1-0 dari Gamba Osaka di final Liga Champions AFC 2 pada Sabtu lalu, Al-Nassr sangat ingin membalas kekalahan tersebut. Jika mereka berhasil mengalahkan Damac, gelar juara domestik ini akan meredakan kekecewaan mereka akibat kegagalan di ajang kontinental baru-baru ini dan memicu perayaan besar-besaran di seluruh Riyadh—serta di rumah Ronaldo.