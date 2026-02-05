Getty Images
Tepis Isu Mogok Main! Cristiano Ronaldo Buka Suara & Pamer Bukti Masih Setia Pada Al-Nassr
Ronaldo Unggah Kabar Terbaru
Ronaldo mengunggah foto dirinya sedang berlatih di Al-Nassr dan menambahkan beberapa emoji hati dengan warna khas klub, yang tampaknya menunjukkan komitmennya.
Tim saat ini sedang mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Al-Ittihad pada Jumat di Liga Pro Saudi. Al-Ittihad baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada striker bintang Karim Benzema, yang telah merampungkan kepindahan ke Al-Hilal—sebuah transfer yang diperkirakan membuat Ronaldo marah.
Superstar Portugal itu dilaporkan frustrasi melihat salah satu pesaing gelar utama timnya diperkuat musim dingin ini, sementara Al-Nassr menjalani jendela Januari yang sepi, hanya merekrut gelandang U-23 Haydeer Abdulkareem.
Kekacauan di Liga Pro Saudi
Absennya Ronaldo dari pertandingan terakhir Al-Nassr, dan kepindahan Benzema ke Al-Hilal, membuat Liga Pro Saudi berada dalam kekacauan di tengah musim.
Benzema bergabung dengan pemimpin liga, yang saat ini duduk satu poin di atas Al-Nassr yang dipimpin Ronaldo setelah 19 pertandingan, dan berharap untuk menyelesaikan musim di puncak. Benzema sebelumnya memenangkan Liga Pro Saudi pada 2024/25, sementara Ronaldo belum memenangkan trofi sejak pindah ke Timur Tengah.
Benzema menjelaskan keputusannya untuk pindah, mengatakan kepada media klub: "Pesan yang jelas - Anda tahu mentalitas saya - saya memiliki banyak ambisi. Saya akan bekerja; saya akan memberikan segalanya di lapangan. Saya akan membantu tim ini dan, Insya Allah, membawa trofi, karena bagi saya lebih penting membawa trofi."
"Dan kami memiliki tim yang bagus, penggemar yang baik, jadi bersama-sama, Insya Allah, kami akan melakukannya. Saya merasa baik. Saya senang berada di sini setelah latihan pertama saya dengan tim dan pelatih... Ini seperti Real Madrid di sini, di Asia, Anda tahu."
'Tanya Ronaldo Apa yang Salah'
CEO Al-Hilal, Esteve Calzado, ditanya tentang situasi mengenai Ronaldo di tengah pembicaraan tentang pemogokan. Namun, pimpinan klub merasa itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh pemain internasional Portugal tersebut.
Dia mengatakan kepada Cadena SER: "Anda harus bertanya padanya. Kami fokus pada diri kami sendiri. Pada akhirnya, ini bukan seolah-olah mereka [Al-Nassr] mengalami jendela transfer musim panas yang buruk dengan kedatangan Joao Felix [dan Kingsley] Coman."
"Ada persaingan dan gairah di negara ini yang tidak pernah saya bayangkan; saya pikir saya sudah melihat semuanya. Orang-orang menjadi gila dengan penandatanganan [Benzema]. Kami sedang mencari striker, dan peluang unik muncul. Pemenang Ballon d'Or, dengan bakat spektakuler—statistik berbicara sendiri. Selain itu, dia tidak perlu beradaptasi dengan liga kami. Semuanya berjalan lancar, itu dimungkinkan. Kami sangat senang. Saya tidak terkejut Benzema memilih kami, karena pada akhirnya Al-Hilal adalah klub paling populer dan kuat tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Asia. Kami siap bersaing untuk semua gelar."
Kapan Ronaldo Kembali?
Masih harus dilihat kapan Ronaldo akan kembali beraksi secara kompetitif untuk Al-Nassr.
Pembaruan terbarunya menunjukkan bahwa ia mungkin tersedia untuk pertandingan hari Jumat melawan Al-Ittihad, meski ada spekulasi bahwa ia akan sekali lagi absen untuk tim asuhan Jorge Jesus. Semua mata pasti akan tertuju pada daftar susunan pemain Al-Nassr pada Jumat untuk melihat apakah Ronaldo kembali dan siap memimpin timnya sekali lagi.
