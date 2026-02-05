Tepis Isu Mogok Main! Cristiano Ronaldo Buka Suara & Pamer Bukti Masih Setia Pada Al-Nassr

Absennya Ronaldo dari pertandingan terakhir Al-Nassr, dan kepindahan Benzema ke Al-Hilal, membuat Liga Pro Saudi berada dalam kekacauan di tengah musim.

Benzema bergabung dengan pemimpin liga, yang saat ini duduk satu poin di atas Al-Nassr yang dipimpin Ronaldo setelah 19 pertandingan, dan berharap untuk menyelesaikan musim di puncak. Benzema sebelumnya memenangkan Liga Pro Saudi pada 2024/25, sementara Ronaldo belum memenangkan trofi sejak pindah ke Timur Tengah.

Benzema menjelaskan keputusannya untuk pindah, mengatakan kepada media klub: "Pesan yang jelas - Anda tahu mentalitas saya - saya memiliki banyak ambisi. Saya akan bekerja; saya akan memberikan segalanya di lapangan. Saya akan membantu tim ini dan, Insya Allah, membawa trofi, karena bagi saya lebih penting membawa trofi."

"Dan kami memiliki tim yang bagus, penggemar yang baik, jadi bersama-sama, Insya Allah, kami akan melakukannya. Saya merasa baik. Saya senang berada di sini setelah latihan pertama saya dengan tim dan pelatih... Ini seperti Real Madrid di sini, di Asia, Anda tahu."