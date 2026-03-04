Cristiano Ronaldo berisiko absen dari pemusatan latihan terakhir Portugal menjelang Piala Dunia 2026 akibat cedera otot paha

Waktu terjadinya cedera ini sangat sensitif, mengingat Martinez sedang bersiap mengumumkan skuadnya untuk dua pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat. Portugal dijadwalkan menghadapi Meksiko pada 28 Maret dan timnas AS pada 31 Maret, pertandingan yang dianggap sebagai persiapan krusial untuk turnamen besar musim panas.

Ahli transfer Fabrizio Romano memberikan komentarnya mengenai situasi ini, menyarankan bahwa masa pemulihan bisa cukup lama untuk membuat Ronaldo absen sepenuhnya selama jeda internasional. Di media sosial, Romano mencatat: "Cristiano Ronaldo berpotensi absen hingga empat minggu akibat cedera otot. Tes lanjutan akan segera dilakukan karena Cristiano sedang bekerja dengan target jelas untuk kembali secepatnya setelah masalah otot paha. Dia diperkirakan akan absen dalam dua pertandingan mendatang karena pemulihannya bisa memakan waktu maksimal 2-4 minggu - kehadirannya bersama Portugal bulan ini juga bergantung pada hal ini."