Cristiano Ronaldo berisiko absen dari pemusatan latihan terakhir Portugal menjelang Piala Dunia 2026 akibat cedera otot paha
Kekecewaan mendalam bagi pemain senior
Kekhawatiran muncul setelah insiden antara Al-Nassr dan Al-Fayha, di mana pemain berusia 41 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-81. Klub raksasa Saudi tersebut kemudian memberikan pembaruan yang mengkhawatirkan mengenai kondisi bintang mereka. Dalam pernyataan resmi, klub mengumumkan: "Cristiano Ronaldo didiagnosis menderita cedera otot paha setelah pertandingan terakhir melawan Al-Fayha. Ia telah memulai program rehabilitasi dan akan dievaluasi setiap hari." Berita ini datang pada waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi klub dan negara, karena musim memasuki fase paling kritis.
Portugal menghadapi masalah cedera
Waktu terjadinya cedera ini sangat sensitif, mengingat Martinez sedang bersiap mengumumkan skuadnya untuk dua pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat. Portugal dijadwalkan menghadapi Meksiko pada 28 Maret dan timnas AS pada 31 Maret, pertandingan yang dianggap sebagai persiapan krusial untuk turnamen besar musim panas.
Ahli transfer Fabrizio Romano memberikan komentarnya mengenai situasi ini, menyarankan bahwa masa pemulihan bisa cukup lama untuk membuat Ronaldo absen sepenuhnya selama jeda internasional. Di media sosial, Romano mencatat: "Cristiano Ronaldo berpotensi absen hingga empat minggu akibat cedera otot. Tes lanjutan akan segera dilakukan karena Cristiano sedang bekerja dengan target jelas untuk kembali secepatnya setelah masalah otot paha. Dia diperkirakan akan absen dalam dua pertandingan mendatang karena pemulihannya bisa memakan waktu maksimal 2-4 minggu - kehadirannya bersama Portugal bulan ini juga bergantung pada hal ini."
Bintang Al-Nassr masuk rehabilitasi
Cedera ini menjadi pukulan berat bagi ambisi gelar Al-Nassr, mengingat penyerang andal mereka telah mencetak 21 gol musim ini. Tim medis klub kini bekerja tanpa henti untuk mengelola proses pemulihan pemain berusia 41 tahun tersebut. Meskipun pemain ini terkenal sangat dedikasi terhadap kondisi fisiknya, sifat robekan otot pada tahap karier ini seringkali memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk mencegah kerusakan jangka panjang yang dapat mengancam partisipasinya di Piala Dunia. Jika pembaruan dari Romano akurat, Ronaldo akan absen dalam dua pertandingan Saudi Pro League Al-Nassr berikutnya melawan Neom dan Al-Khaleej.
Rumor geopolitik dibantah
Berita cedera ini juga bertepatan dengan spekulasi mengenai status Ronaldo di Arab Saudi akibat ketidakstabilan regional. Beberapa laporan menyarankan bahwa pemain tersebut telah meninggalkan negara tersebut karena alasan keamanan, namun klaim-klaim ini telah dibantah oleh pihak-pihak yang dekat dengan pemain, dengan Al-Nassr merilis foto-foto penyerang tersebut yang aktif berlatih di kompleks latihan mereka.
Federasi Sepak Bola Portugal akan terus memantau situasi dengan cermat sebelum Martinez secara resmi menyerahkan daftar skuadnya. Jika Ronaldo tidak tersedia, hal ini akan memaksa manajer untuk mencoba formasi serangan alternatif melawan lawan dari Amerika Utara. Para penggemar di seluruh dunia akan menahan napas, berharap bahwa pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional dapat mengatasi rintangan terbaru ini dan memimpin negaranya dalam kampanye Piala Dunia terakhir pada musim panas ini.
