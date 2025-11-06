"Yang Lebih Besar & Lebih Baik" - Cristiano Ronaldo Diyakini Akan Mengikuti Jejak David Beckham Ketimbang Jadi Manajer

Mantan bintang United lainnya, Wes Brown, sebelumnya mengatakan bahwa Ronaldo dapat melakukan apa saja yang dia inginkan setelah pensiun. Dia berkata ketika ditanya apakah CR7 akan mengikuti jejak Ryan Reynolds dan Tom Brady dengan menjadi seorang investor: "Anda tidak pernah tahu apa yang ingin dilakukan Cristiano Ronaldo, tetapi Anda tidak bisa meragukannya setelah semua yang telah dia capai. Saya pikir pertama-tama, itu tergantung bagaimana dia melakukannya di Arab Saudi, karena tidak jelas dia akan berhenti dalam waktu dekat - dia masih mencetak banyak gol untuk Al Nassr. Tapi dia bisa saja pindah ke ruang dewan, dia punya kemampuan untuk menghindari dunia pelatihan dan masuk ke tingkat eksekutif, 100 persen. Mengapa tidak? Jika dia menikmatinya, itu akan sempurna baginya."

Danny Simpson, seorang lagi yang pernah bekerja dengan Ronaldo di Old Trafford, telah mengatakan kepada GOAL tentang kemungkinan kembalinya pemain Portugal tersebut ke Manchester dalam kapasitas direktur: "Saya tidak akan mengatakan tidak. Jika Anda melihat mentalitasnya, dia jelas peduli tentang klub ini. Saya pikir dia akan mengatakan itu karena dia ingin kembali lagi tetapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak berpikir dia menyukai cara dia meninggalkan klub sehingga dia ingin kembali dan membuat United hebat lagi, pada tingkat tertentu dalam membuat keputusan.

"Sisi bisnis jelas sangat berbeda, tetapi dia juga seorang pengusaha. Anda tidak bisa meremehkan tim yang dia miliki di sekelilingnya. Saya akan senang jika dia melakukannya karena saya pikir dia punya banyak hal untuk ditawarkan, bahkan pada sisi permainan yang satu ini ke depannya. Hanya mentalitas dan segala hal yang dilakukannya, dia mencapainya. Itulah yang United butuhkan."