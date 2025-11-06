Getty
"Yang Lebih Besar & Lebih Baik" - Cristiano Ronaldo Diyakini Akan Mengikuti Jejak David Beckham Ketimbang Jadi Manajer
Apa yang akan Ronaldo lakukan setelah pensiun?
Ronaldo telah berkomitmen pada kontrak baru di klub Saudi Pro League, Al-Nassr, yang dimaksudkan untuk membawanya hingga musim panas 2027. Dia diharapkan untuk tampil di final Piala Dunia musim panas mendatang, sambil terus mengejar 1.000 gol karier.
Dia mengakui bahwa sepatu rekor yang memecahkan akan digantung untuk terakhir kalinya di masa depan yang tidak terlalu jauh, dengan mustahil baginya untuk terus bermain selamanya. Setelah memberikan segalanya untuk menyempurnakan seni sepak bola, akan menjadi kejutan besar jika CR7 memutuskan sepenuhnya hubungan dengan permainan setelah mengakhiri hari-hari bermainnya.
Banyak yang telah memandangnya sebagai calon manajer Portugal, mengingat betapa bangganya dia mewakili negaranya, namun melatih akan membawa stres yang tidak dibutuhkan oleh pemenang lima kali Ballon d'Or tersebut. Sebagai gantinya, dia dapat melihat untuk menginvestasikan sebagian dari kekayaan pribadinya yang besar ke dalam sebuah waralaba baru atau kekuatan super global yang sudah mapan.
Beckham Berikutnya: Mengapa Ronaldo Akan Menghindari Pelatihan
Sheringham, yang merupakan bagian dari skuad Treble United pada tahun 1999, berpendapat bahwa Ronaldo lebih mungkin untuk menempuh jalur yang sama seperti ikon No.7 lainnya daripada mengikuti jejak seperti Wayne Rooney dan Michael Carrick ke dalam manajemen.
Mantan penyerang Inggris Sheringham mengatakan kepada Oddspedia: “Saya tidak bisa melihat Cristiano Ronaldo memasuki manajemen setelah ia pensiun. Dia jauh lebih mungkin untuk memiliki klub daripada mengelola satu - seperti yang dilakukan David Beckham di Inter Miami.
“Ada hal-hal yang lebih besar dan lebih baik daripada menjadi manajer untuk Ronaldo. Dia adalah seseorang yang ingin menaklukkan dunia; itu sudah menjadi sifatnya dan dia telah menunjukkannya di lapangan sepak bola selama puluhan tahun. Dalam posisi kepemilikan, dia akan memiliki pengawasan penuh atas operasi dan personel klub, dibandingkan dengan menjadi manajer, di mana dia akan berada di bawah kendali dewan klub.
“Dunia manajemen klub sepak bola benar-benar berbeda dengan karir seorang pemain, dan saya tidak bisa melihat Ronaldo memasuki lingkungan itu sebagai manajer.”
Kembali ke Man Utd? Apa yang bisa terjadi di masa depan
Mantan bintang United lainnya, Wes Brown, sebelumnya mengatakan bahwa Ronaldo dapat melakukan apa saja yang dia inginkan setelah pensiun. Dia berkata ketika ditanya apakah CR7 akan mengikuti jejak Ryan Reynolds dan Tom Brady dengan menjadi seorang investor: "Anda tidak pernah tahu apa yang ingin dilakukan Cristiano Ronaldo, tetapi Anda tidak bisa meragukannya setelah semua yang telah dia capai. Saya pikir pertama-tama, itu tergantung bagaimana dia melakukannya di Arab Saudi, karena tidak jelas dia akan berhenti dalam waktu dekat - dia masih mencetak banyak gol untuk Al Nassr. Tapi dia bisa saja pindah ke ruang dewan, dia punya kemampuan untuk menghindari dunia pelatihan dan masuk ke tingkat eksekutif, 100 persen. Mengapa tidak? Jika dia menikmatinya, itu akan sempurna baginya."
Danny Simpson, seorang lagi yang pernah bekerja dengan Ronaldo di Old Trafford, telah mengatakan kepada GOAL tentang kemungkinan kembalinya pemain Portugal tersebut ke Manchester dalam kapasitas direktur: "Saya tidak akan mengatakan tidak. Jika Anda melihat mentalitasnya, dia jelas peduli tentang klub ini. Saya pikir dia akan mengatakan itu karena dia ingin kembali lagi tetapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak berpikir dia menyukai cara dia meninggalkan klub sehingga dia ingin kembali dan membuat United hebat lagi, pada tingkat tertentu dalam membuat keputusan.
"Sisi bisnis jelas sangat berbeda, tetapi dia juga seorang pengusaha. Anda tidak bisa meremehkan tim yang dia miliki di sekelilingnya. Saya akan senang jika dia melakukannya karena saya pikir dia punya banyak hal untuk ditawarkan, bahkan pada sisi permainan yang satu ini ke depannya. Hanya mentalitas dan segala hal yang dilakukannya, dia mencapainya. Itulah yang United butuhkan."
Tawaran Trofi & Cristiano Jr: Tujuan segera Ronaldo
Ronaldo telah mengungkapkan bahwa ia masih memperhatikan bagaimana United tampil, setelah menjalani dua periode bersama raksasa Premier League tersebut, tetapi saat ini ia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk dihadapi. Ia sedang mengejar lebih banyak trofi besar bersama Al-Nassr dan telah melihat adanya saran bahwa ia akan bermain cukup lama hingga putranya Cristiano Junior menjadi rekan satu klub.
