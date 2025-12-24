Getty Images
Mampukah Cristiano Ronaldo Benar-Benar Wujudkan 1.000 Gol? Target Ambisius Megabintang Portugal Itu Dibahas
Sebuah tonggak bersejarah dalam jangkauan
Perpanjangan kontrak dua tahun terbaru Ronaldo di Al-Nassr akan membuatnya bermain hingga setidaknya 2027, memicu spekulasi bahwa pemain berusia 40 tahun tersebut bisa melanjutkan kariernya bahkan lebih lama. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa suatu hari nanti dia mungkin akan berbagi lapangan dengan putra sulungnya, Cristiano Jr. Yang jelas, hasratnya terhadap permainan tetap tak pudar. Dia hanya berjarak 45 gol dari angka ajaib, setelah mencetak 955 gol, dan banyak yang percaya bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Ronaldo mencapai tonggak tersebut.
Hidup di masa kini, tidak mengejar totalitas
Daripada menggambarkan target 1.000 gol sebagai obsesi, Martinez melihatnya sebagai hasil alami dari standar harian Ronaldo.
Dalam sebuah wawancara dengan Marca, sang pelatih mengatakan: "Dia berada di titik yang sangat baik dalam kariernya. Dan dia mencapainya karena dia hidup di saat ini. Ketika dia berbicara tentang tujuannya, dia menghindari pemikiran jangka panjang: mencapai 1.000 pertandingan, bermain dalam sejumlah pertandingan... Rahasianya adalah menjadi yang terbaik yang dia bisa hari ini dan menikmati setiap hari. Jadi, angkanya akan menjadi konsekuensi dari hari dia memutuskan untuk pensiun. Saya tidak berpikir itu adalah tujuan."
Di lapangan, kontribusi Ronaldo tetap signifikan. Dia mencetak lima gol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, menegaskan nilai abadi dirinya. Namun, perannya tidak tanpa kontroversi. Beberapa bagian dari basis penggemar mempertanyakan apakah Portugal berfungsi lebih lancar tanpanya, terutama setelah kekalahan memalukan dari Republik Irlandia, di mana Ronaldo diusir keluar lapangan karena menyikut Dara O’Shea. Debat semakin memanas ketika Portugal kemudian mengalahkan Armenia 9-1 dalam pertandingan berikutnya, pertandingan yang Ronaldo lewatkan karena skorsing. Kontras ini membangkitkan kembali argumen-yang sudah marak tentang keseimbangan, evolusi, dan apakah tim nasional terhambat oleh pemain terhebat mereka sepanjang masa.
Namun, Martínez telah tegas dalam tanggapannya terhadap keraguan tersebut dan berkata: "Sikap. Ada tiga pilar yang terus-menerus kami analisis: bakat, pengalaman, dan sikap yang dapat dia bawa ke Selecao. Tuntutan maksimum yang dia berikan pada dirinya sendiri untuk hadir dan membantu adalah apa yang membuat kapten tim nasional selalu ada dalam daftar. Hasrat untuk menjadi yang terbaik itu menular. 25 gol dalam 30 pertandingan bermain sebagai penyerang menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan di lapangan sangat berkontribusi untuk tim nasional."
Seorang penyerang yang diperbarui di bawah Martinez
Patut dicatat bahwa level mencetak gol Ronaldo di bawah Martínez telah melampaui apa pun yang dia capai dengan pelatih Portugal sebelumnya. Penjelasannya, menurut manajer, terletak pada evolusi taktis Ronaldo.
Dia berkata: "Persentase yang Anda bicarakan banyak berkaitan dengan perubahan posisinya. Kita berbicara tentang pemain yang memulai sebagai pemain sayap yang sangat mahir dan sekarang lebih menjadi target man di dalam kotak penalti. Kita benar-benar melihatnya: Cristiano mempengaruhi lawan. Ketika dia ada di lapangan, ruang lain terbuka karena ada dua pemain yang akan fokus untuk menjaganya."
Satu Piala Dunia terakhir di depan mata
Ronaldo telah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di panggung terbesar sepakbola. Dia menerima larangan bertanding tiga pertandingan setelah kartu merahnya melawan Irlandia, meskipun FIFA menangguhkan dua dari pertandingan tersebut dalam masa percobaan satu tahun. Keputusan tersebut, yang banyak dikritik di beberapa pihak, tetap membuat Ronaldo memenuhi syarat untuk tampil di fase grup jika terpilih. Bagaimana Martínez akan memainkan dia musim panas mendatang masih harus dilihat. Portugal telah ditarik ke dalam grup yang berisi Uzbekistan, Kolombia, dan pemenang play-off antar-konfederasi yang melibatkan Kaledonia Baru, Jamaika, dan DR Kongo.
