Mampukah Cristiano Ronaldo Benar-Benar Wujudkan 1.000 Gol? Target Ambisius Megabintang Portugal Itu Dibahas

Daripada menggambarkan target 1.000 gol sebagai obsesi, Martinez melihatnya sebagai hasil alami dari standar harian Ronaldo.

Dalam sebuah wawancara dengan Marca, sang pelatih mengatakan: "Dia berada di titik yang sangat baik dalam kariernya. Dan dia mencapainya karena dia hidup di saat ini. Ketika dia berbicara tentang tujuannya, dia menghindari pemikiran jangka panjang: mencapai 1.000 pertandingan, bermain dalam sejumlah pertandingan... Rahasianya adalah menjadi yang terbaik yang dia bisa hari ini dan menikmati setiap hari. Jadi, angkanya akan menjadi konsekuensi dari hari dia memutuskan untuk pensiun. Saya tidak berpikir itu adalah tujuan."

Di lapangan, kontribusi Ronaldo tetap signifikan. Dia mencetak lima gol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, menegaskan nilai abadi dirinya. Namun, perannya tidak tanpa kontroversi. Beberapa bagian dari basis penggemar mempertanyakan apakah Portugal berfungsi lebih lancar tanpanya, terutama setelah kekalahan memalukan dari Republik Irlandia, di mana Ronaldo diusir keluar lapangan karena menyikut Dara O’Shea. Debat semakin memanas ketika Portugal kemudian mengalahkan Armenia 9-1 dalam pertandingan berikutnya, pertandingan yang Ronaldo lewatkan karena skorsing. Kontras ini membangkitkan kembali argumen-yang sudah marak tentang keseimbangan, evolusi, dan apakah tim nasional terhambat oleh pemain terhebat mereka sepanjang masa.

Namun, Martínez telah tegas dalam tanggapannya terhadap keraguan tersebut dan berkata: "Sikap. Ada tiga pilar yang terus-menerus kami analisis: bakat, pengalaman, dan sikap yang dapat dia bawa ke Selecao. Tuntutan maksimum yang dia berikan pada dirinya sendiri untuk hadir dan membantu adalah apa yang membuat kapten tim nasional selalu ada dalam daftar. Hasrat untuk menjadi yang terbaik itu menular. 25 gol dalam 30 pertandingan bermain sebagai penyerang menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan di lapangan sangat berkontribusi untuk tim nasional."