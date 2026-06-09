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Cristian Romero ke Man Utd?! Setan Merah 'siapkan tawaran' untuk kapten Tottenham
United membidik pemimpin lini belakang
Man Utd dilaporkan telah mengidentifikasi Romero sebagai target utama di lini belakang, menurut jurnalis Argentina Gaston Edul. Setan Merah dikabarkan sedang mencari stabilitas yang lebih baik di lini belakang dan memandang pemain internasional Argentina tersebut sebagai tambahan yang ideal untuk skuad mereka. Romero telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah paling andal di Liga Premier sejak bergabung dari Atalanta. United dilaporkan telah memantau situasinya dengan cermat dan kini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran serius bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Tottenham bertekad mempertahankan Romero
GiveMeSportmelaporkan bahwa Spurs enggan melepas Romero, yang telah menjadi sosok sentral dalam skuad sejak bergabung dengan klub. Kualitas kepemimpinannya dan gaya bertahan yang agresif telah menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di tim. The Lilywhites dikabarkan memandang Romero sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka.
Negosiasi apa pun bisa jadi sulit, dengan Tottenham diperkirakan akan meminta biaya yang besar sebelum mempertimbangkan penjualan ke rival di Liga Premier. Sementara itu, United dikabarkan menganggap bek tersebut sebagai salah satu target transfer utama mereka saat mereka berusaha mengatasi masalah yang sudah lama ada di lini belakang.
Hubungan dengan Argentina menambah daya tarik
Salah satu faktor di balik minat United adalah prospek untuk menduetkan Romero dengan rekan setimnya di timnas Argentina, Lisandro Martinez. Kedua bek ini telah meraih kesuksesan bersama di level internasional dan sudah memiliki kerja sama yang solid. Cedera-cedera yang dialami lini pertahanan United selama 18 bulan terakhir sering kali mengganggu susunan pemain dan konsistensi tim. Pengalaman serta kualitas Romero dilaporkan dipandang sebagai aset yang dapat membantu memperkuat tim.
Namun, United bukanlah satu-satunya tim yang memburu tanda tangan Romero. Raksasa Spanyol, Barcelona, dilaporkan juga memantau situasi sang bek dengan cermat.
- Getty Images Sport
Waktunya mengambil keputusan semakin dekat
Perhatian kini akan tertuju pada apakah United akan secara resmi mengajukan tawaran saat jendela transfer semakin mendekat. Setiap pendekatan akan menguji tekad Tottenham untuk mempertahankan salah satu pemain terpenting mereka, dan meyakinkan Spurs untuk melepas kapten mereka kemungkinan besar akan tetap menjadi hambatan terbesar dalam setiap kesepakatan potensial.
Selain itu, pendekatan apa pun kemungkinan besar akan dilakukan setelah Piala Dunia karena Romero masuk dalam skuad Argentina dan diharapkan memimpin barisan pertahanan Albiceleste dalam upaya mempertahankan gelar mereka.