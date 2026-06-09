Cristian Romero ke Man Utd?! Setan Merah 'siapkan tawaran' untuk kapten Tottenham

GiveMeSportmelaporkan bahwa Spurs enggan melepas Romero, yang telah menjadi sosok sentral dalam skuad sejak bergabung dengan klub. Kualitas kepemimpinannya dan gaya bertahan yang agresif telah menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di tim. The Lilywhites dikabarkan memandang Romero sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka.

Negosiasi apa pun bisa jadi sulit, dengan Tottenham diperkirakan akan meminta biaya yang besar sebelum mempertimbangkan penjualan ke rival di Liga Premier. Sementara itu, United dikabarkan menganggap bek tersebut sebagai salah satu target transfer utama mereka saat mereka berusaha mengatasi masalah yang sudah lama ada di lini belakang.