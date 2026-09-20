Kecenderungan Inter melakukan kebangkitan dramatis berlanjut di ibu kota saat mereka bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2, tetapi karakter penampilan itu membuat Chivu menuntut lebih dari para pemainnya. Untuk ketiga kalinya musim ini, Inter tertinggal dua gol sebelum menemukan ritme permainan mereka, sebuah tren yang ingin segera dihapus mantan bek tersebut. Berbicara setelah peluit akhir, Chivu menegaskan bahwa meski semangat yang ditunjukkan pada babak kedua patut diapresiasi, kurangnya daya gedor pada awal laga menjadi alasan serius untuk dikhawatirkan.

"Saya akan mulai dari babak kedua, karena saya sudah memberi tahu para pemain apa yang saya pikirkan tentang itu saat jeda babak pertama dan itu tetap di antara kami," jelas Chivu. "Itulah kebenaran mutlak, itulah yang saya pikirkan, dan saya yakin mereka juga mengetahuinya. Saya juga mengatakannya kepada mereka sepanjang pekan."