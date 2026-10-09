Flash Press Agency
Diterjemahkan oleh
Cristian Chivu menepis pembicaraan soal persaingan gelar yang 'anti-Inter' jelang laga kontra Parma
Chivu mempertanyakan cara media membingkai persaingan gelar
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu menanggapi pertanyaan terkait komentar pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini, yang secara terbuka ikut masuk dalam perbincangan perebutan gelar. Chivu mempertanyakan mengapa media terus-menerus mencari penantang 'anti-Inter' alih-alih membingkai persaingan itu secara netral.
Sang juara berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 13 poin dari lima pertandingan.
"Mengapa kita tidak membicarakan anti-Roma, anti-Como, anti-Juve, atau anti-Milan, tetapi kita selalu membicarakan anti-Inter?" tanya Chivu.
- AFP
Berjuang untuk meraih kesuksesan tanpa mahkota yang diproklamasikan sendiri
Chivu menegaskan bahwa menyandang gelar Scudetto tidak menjamin kesuksesan tanpa usaha berkelanjutan di atas lapangan. "Kami sadar siapa kami, tetapi untuk mengakhiri daya saing kami dengan baik, kami harus berjuang," ujar Chivu.
"Kami tidak perlu seseorang mengingatkan kami bahwa kami ingin menaruh mahkota di kepala kami, kami harus berjuang untuk melakukannya."
"Saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini, kami punya 13 poin, ada tim yang punya 11, masih terlalu dini."
Kedewasaan yang dipelajari dari kemenangan pada kampanye sebelumnya
Merefleksikan kampanye peraih gelar musim lalu, Chivu memuji kedewasaan skuadnya karena tidak pernah meremehkan lawan, bahkan setelah kehilangan poin dalam derby-derby besar. "Di atas kertas, pertandingan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menceritakan seluruh kebenaran dan kami menyadari hal ini," kata Chivu.
"Kami kalah dalam derby dan pertandingan penting lainnya, tetapi kami tidak melakukan kesalahan dalam pertandingan lain mana pun dan itulah sebabnya kami memenangkan kejuaraan."
"Kami harus bekerja keras dan berkomitmen untuk memenangkan setiap pertandingan."
- Getty Images Sport
Siap untuk ujian Parma asuhan Gilardino
Inter menjamu Parma di San Siro pada Sabtu, dengan tim tamu menampilkan pelatih baru Alberto Gilardino setelah kepergian Carlos Cuesta. Chivu memperingatkan timnya untuk mengantisipasi pertarungan sengit melawan lawan yang mampu memberikan perlawanan keras.
Inter berusaha memperpanjang awal tak terkalahkan mereka di musim Serie A.
Chivu berharap para pemainnya menunjukkan fokus maksimal sejak peluit pertama.
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