Pelatih Inter Milan Cristian Chivu menanggapi pertanyaan terkait komentar pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini, yang secara terbuka ikut masuk dalam perbincangan perebutan gelar. Chivu mempertanyakan mengapa media terus-menerus mencari penantang 'anti-Inter' alih-alih membingkai persaingan itu secara netral.

Sang juara berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 13 poin dari lima pertandingan.

"Mengapa kita tidak membicarakan anti-Roma, anti-Como, anti-Juve, atau anti-Milan, tetapi kita selalu membicarakan anti-Inter?" tanya Chivu.