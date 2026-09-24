AFP
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'Cris adalah simbol Portugal!' - Mengapa Jorge Jesus membela status Cristiano Ronaldo sambil mengeluarkan peringatan keras
Jorge Jesus memuji Cristiano Ronaldo sebagai simbol Portugal
Pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, menanggapi kritik media terhadap kapten Cristiano Ronaldo menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Wales pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Manajer berusia 72 tahun itu mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 41 tahun tersebut akan menjadi starter saat tim memulai upaya mempertahankan gelarnya.
Jesus, yang sebelumnya menangani Ronaldo di Al-Nassr, dengan penuh semangat membela pentingnya sang kapten bagi negaranya.
Ia menegaskan bahwa Ronaldo tetap menjadi bagian penting dari identitas tim nasional.
- AFP
Pelatih menggunakan kerumunan penonton di stadion Hong Kong untuk membuktikan nilai Ronaldo
Berbicara di Portugal Football Summit, Jesus mengutip contoh yang sangat jelas dari masa ketika ia melatih Al-Nassr untuk menggambarkan status dan pengaruh global Ronaldo yang tak tertandingi. Ia mencatat bahwa jumlah penonton pertandingan berubah dari 3.000 penonton tanpa Ronaldo menjadi stadion penuh berisi 55.000 orang saat sang penyerang tampil di Hong Kong.
Namun, sang pelatih kepala menegaskan bahwa status saja tidak menjamin peran otomatis selama 90 menit di setiap pertandingan.
"Cris adalah simbol Portugal dan tim nasional," jelas Jesus. "Tetapi itu saja tidak cukup baginya untuk selalu bermain. Kami memainkan satu pertandingan di Hong Kong tanpa dia dan ada 3.000 orang; ketika dia bermain ada 55.000. Dia bermain besok dan saya harap dia mencetak satu atau dua gol."
Jesus menghadirkan dinamika taktis baru dengan fokus pada performa
Bersatu kembali dengan Ronaldo di level internasional, Jesus memaparkan rencananya untuk menerapkan dinamika taktik baru sambil tetap menghormati fondasi yang sudah terbentuk dalam skuad. Ia kembali menegaskan preferensinya untuk bermain dengan gelandang bertahan murni dan skema dua penyerang.
Sang pelatih menegaskan bahwa meski kepemimpinan Ronaldo tetap vital, pemilihan skuad untuk jangka panjang akan dinilai berdasarkan performa saat ini, bukan pencapaian masa lalu.
Ia menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad untuk cepat beradaptasi dengan konsep taktiknya.
- Getty Images Sport
Juara bertahan memburu poin maksimal melawan Wales
Portugal memulai kampanye Grup A4 UEFA Nations League dengan target meraih awal kemenangan di bawah arahan Jesus di Lisbon. Portugal akan menghadapi tim Wales yang terorganisasi sebelum bersiap untuk laga grup berikutnya melawan Norwegia di Estadio do Dragao.
Ronaldo ingin menjadi tumpuan lini serang dan menambah rekor golnya di level internasional.
Portugal memasuki pertandingan hari Kamis dengan fokus mempertahankan gelar UEFA Nations League mereka.
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