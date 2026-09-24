Pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, menanggapi kritik media terhadap kapten Cristiano Ronaldo menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Wales pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Manajer berusia 72 tahun itu mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 41 tahun tersebut akan menjadi starter saat tim memulai upaya mempertahankan gelarnya.

Jesus, yang sebelumnya menangani Ronaldo di Al-Nassr, dengan penuh semangat membela pentingnya sang kapten bagi negaranya.

Ia menegaskan bahwa Ronaldo tetap menjadi bagian penting dari identitas tim nasional.



