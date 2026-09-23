Kapten Norwegia Martin Odegaard berbicara kepada para wartawan bersama pelatih Stale Solbakken menjelang laga pembuka Grup 4 UEFA Nations League pada Kamis malam melawan Denmark. Pertandingan itu menandai kembalinya Norwegia ke Ullevaal Stadion setelah kampanye bersejarah mereka hingga perempat final Piala Dunia di Amerika Utara.

Meski menjalani tahun yang terganggu cedera, gelandang Arsenal itu menegaskan bahwa dirinya kini kembali berada dalam kondisi fisik terbaik.

Odegaard menyoroti perkembangan taktik skuad dan kepercayaan diri mereka sebagai aset utama saat memasuki Liga A.