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CR7 memang gila! Odegaard yang tersenyum memperingatkan negara tetangga, Denmark, jelang reuni dengan idolanya, Ronaldo
Odegaard memimpin Norwegia menghadapi Denmark dengan penuh kepercayaan diri
Kapten Norwegia Martin Odegaard berbicara kepada para wartawan bersama pelatih Stale Solbakken menjelang laga pembuka Grup 4 UEFA Nations League pada Kamis malam melawan Denmark. Pertandingan itu menandai kembalinya Norwegia ke Ullevaal Stadion setelah kampanye bersejarah mereka hingga perempat final Piala Dunia di Amerika Utara.
Meski menjalani tahun yang terganggu cedera, gelandang Arsenal itu menegaskan bahwa dirinya kini kembali berada dalam kondisi fisik terbaik.
Odegaard menyoroti perkembangan taktik skuad dan kepercayaan diri mereka sebagai aset utama saat memasuki Liga A.
- Getty Images Sport
Bintang Arsenal beri penghormatan kepada mantan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo
Menatap laga ganda Norwegia yang akan datang melawan Portugal, Odegaard merefleksikan hubungan pribadinya dengan Cristiano Ronaldo. Setelah melakoni debutnya untuk Real Madrid beberapa tahun lalu dengan masuk sebagai pemain pengganti bagi superstar Portugal itu, gelandang Norwegia tersebut mengungkapkan kekaguman yang sangat besar terhadap karier Ronaldo.
Odegaard menegaskan bahwa menguji dirinya melawan Ronaldo di level internasional tetap menjadi pencapaian spesial.
"Apa pendapat saya tentang kariernya? Saya rasa semua orang di sini setuju bahwa itu benar-benar luar biasa," kata Odegaard. "Saya belajar banyak darinya."
Kapten memanaskan rivalitas jelang duel sesama Skandinavia
Mengalihkan perhatiannya ke derby pada Kamis, Odegaard menekankan pentingnya menghadapi rival regional Denmark dan Swedia. Ia menyatakan bahwa mengalahkan negara-negara tetangga tetap sangat penting bagi para pendukung Norwegia, sambil menjanjikan pendekatan agresif di Ullevaal yang akan dipadati penonton.
Gelandang itu menyoroti bahwa Norwegia memiliki kestabilan taktis yang jauh lebih baik daripada dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.
"Harus ada rivalitas di sana, dan saya merasa memang ada. Mengalahkan tetangga Anda selalu penting," jelas Odegaard. "Kami kini memiliki kestabilan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Selain itu, kami telah menunjukkan bahwa kami pantas berada di antara tim-tim terbaik."
- AFP
Odegaard mengenang tersingkir emosional di Piala Dunia dan persatuan nasional
Odegaard berbicara tentang dampak emosional setelah tersingkirnya Norwegia di perempat final Piala Dunia melawan Inggris, sembari mengenang bagaimana istrinya, Helene Spilling, menangis terisak di tribune. Sang kapten mengungkapkan kebanggaan besar atas cara tim nasional menyatukan seluruh negeri selama turnamen.
Norwegia akan memasuki periode Nations League yang padat dengan pertandingan melawan Denmark, Portugal, dan Wales.
"Sungguh 'gila sekali' melihat antusiasme masyarakat Norwegia," kenang Odegaard. "Saya merasa emosional. Semua orang yang ada di sana merasakannya, dan banyak yang merasakan hal itu ketika kami tersingkir. Seluruh negeri merasakan ikatan dengan tim kami."
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