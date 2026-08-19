Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Coventry City mendapat pukulan besar saat Frank Lampard mengungkapkan Haji Wright akan absen hingga tiga bulan
Coventry City mendapat pukulan besar akibat cedera
Coventry City akan tanpa Wright saat kembali ke Premier League, seperti dilaporkan oleh talkSPORT. Lampard mengonfirmasi bahwa penyerang itu bisa menepi hingga tiga bulan akibat cedera paha depan yang serius. Kemunduran ini berarti Wright tidak akan terlibat ketika Coventry memulai kampanye baru dengan laga tandang ke Arsenal pada Jumat malam.
Pemain berusia 28 tahun itu menikmati musim yang luar biasa pada musim lalu, mencetak 17 gol untuk membantu timnya mengamankan gelar Championship dan promosi. Ia absen dalam dua laga uji coba pramusim terakhir melawan Espanyol dan Monaco, dan ketidakhadirannya meninggalkan lubang besar dalam skuad saat mereka bersiap menjalani pertandingan pertama di kasta tertinggi dalam 25 tahun.
- Getty
Lampard mengungkapkan kekecewaannya atas cedera Wright
Berbicara menjelang bentrokan melawan Arsenal, Lampard membahas situasi itu secara langsung. "Haji Wright tidak akan tersedia untuk laga melawan Arsenal," kata Lampard. "Dia tidak akan tersedia untuk beberapa waktu; dia mengalami cedera paha depan yang sangat serius, yang mengecewakan bagi Haji dan bagi kami. Ini jelas akan memakan waktu beberapa pekan, bahkan bisa sampai 12 pekan."
Kehilangan ini terasa sangat berat mengingat pujian terbaru sang manajer untuk Wright. Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL kemarin, Lampard menyoroti pentingnya Wright, dengan mencatat bagaimana hat-trick-nya melawan Middlesbrough musim lalu menunjukkan daya saing yang dibutuhkan untuk divisi teratas.
Coventry beralih ke rekrutan baru untuk menambah daya gedor
Selagi Wright menjalani pemulihan, Coventry bergerak cepat di bursa transfer untuk memperkuat opsi mereka di lini serang. Klub itu telah merekrut dua penyerang hanya dalam pekan ini, dengan mendatangkan Taiwo Awoniyi dari Nottingham Forest dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £9 juta dan Sidiki Cherif dari Fenerbahce.
Awoniyi datang dengan pengalaman empat musim di Premier League, setelah mencetak 21 gol liga selama membela Nottingham Forest. Kehadirannya akan menciptakan persaingan ketat untuk tempat di starting XI bersama Ellis Simms dan Brandon Thomas-Asante. Selain itu, Coventry telah memecahkan rekor transfer mereka empat kali pada jendela transfer ini, dengan menggelontorkan £23,1 juta untuk gelandang Caleb Yirenkyi demi memastikan mereka siap menghadapi jadwal yang menuntut.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Coventry City?
Coventry akan berupaya meraih hasil positif melawan Arsenal pada Jumat tanpa pencetak gol terbanyak mereka. Lampard belum menutup kemungkinan adanya perekrutan tambahan sebelum tenggat waktu pada 31 Agustus, saat klub itu berusaha mempertahankan statusnya di Premier League. Sementara itu, Wright akan memulai program rehabilitasi ekstensif, dengan harapan bisa kembali dalam waktu tiga bulan untuk akhirnya melakoni debut yang telah lama dinantikan di kompetisi teratas Inggris.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami