Coventry City akan tanpa Wright saat kembali ke Premier League, seperti dilaporkan oleh talkSPORT. Lampard mengonfirmasi bahwa penyerang itu bisa menepi hingga tiga bulan akibat cedera paha depan yang serius. Kemunduran ini berarti Wright tidak akan terlibat ketika Coventry memulai kampanye baru dengan laga tandang ke Arsenal pada Jumat malam.

Pemain berusia 28 tahun itu menikmati musim yang luar biasa pada musim lalu, mencetak 17 gol untuk membantu timnya mengamankan gelar Championship dan promosi. Ia absen dalam dua laga uji coba pramusim terakhir melawan Espanyol dan Monaco, dan ketidakhadirannya meninggalkan lubang besar dalam skuad saat mereka bersiap menjalani pertandingan pertama di kasta tertinggi dalam 25 tahun.