Corsport - Inter, Zhang menggugat Oaktree: sengketa senilai hingga 450 juta, apa yang mungkin terjadi

Oleh karena itu, inti permasalahan ini adalah menentukan nilai Inter setelah dikurangi utang, bukan berdasarkan data saat ini, yang nilainya akan jauh lebih tinggi daripada jumlah yang harus dibayarkan Zhang kepada Oaktree. Meskipun ekuitas konsolidasi tetap negatif, nilai sebuah perusahaan tidak sama dengan hasil laporan keuangan: nilai tersebut justru bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan laba dan arus kas. Bagi klub sepak bola, metode yang paling umum digunakan adalah menerapkan kelipatan terhadap pendapatan operasional; skema ini sederhana dan bersifat perkiraan, namun secara umum diterima oleh pasar. Keputusan kemungkinan besar akan diambil oleh tim ahli, dengan mengambil rata-rata dari berbagai metode: jika nilai yang dihasilkan lebih tinggi daripada utang sebesar hampir 400 juta, selisihnya harus dibayarkan kepada Zhang. Dana-dana investasi menargetkan imbal hasil tahunan sebesar 14–15%: oleh karena itu, meningkatkan nilai aset yang diakuisisi merupakan perlombaan melawan waktu yang biayanya sangat tinggi, dan sengketa hukum yang mendorong biaya akuisisi ke atas akan secara signifikan mengurangi margin keuntungan.



