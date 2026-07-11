Steven Zhang menggugat Oaktree ke pengadilan: menurut laporan Corriere dello Sport dan beberapa kabar yang beredar, mantan pemilik Inter Milan tersebut dilaporkan telah mengajukan gugatan terhadap dana investasi asal Amerika Serikat tersebut, yang nilainya bisa mencapai 450 juta euro.
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Corsport - Inter, Zhang menggugat Oaktree: sengketa senilai hingga 450 juta, apa yang mungkin terjadi
SENGKETA
Dua tahun setelah akuisisi Inter, transaksi tersebut berpotensi menjadi lebih memberatkan bagi Oaktree daripada yang diperkirakan, jika gugatan hukum yang diajukan di Luksemburg oleh mantan presiden Zhang berhasil. Tuntutan tersebut, secara hukum, tampaknya tidak tanpa dasar: pada April 2024, pinjaman sebesar 250 juta yang diberikan tiga tahun sebelumnya oleh Oaktree kepada Zhang telah jatuh tempo, yang nilainya telah meningkat menjadi sekitar 400 juta akibat kapitalisasi bunga tahunan sebesar 12%. Mengingat Zhang tidak mampu melunasinya, Oaktree melakukan eksekusi jaminan atas saham klub, yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.
HUKUM LUXEMBURG
Hukum Luksemburg memungkinkan kreditor untuk segera mengambil alih aset yang disita tanpa melalui lelang pengadilan, seperti yang biasanya terjadi, misalnya, di Italia: oleh karena itu, transaksi serupa disusun melalui perusahaan-perusahaan Luksemburg, seperti yang telah terjadi ketika Elliott menjadi pemilik AC Milan setelah Yonghong Li mengalami kebangkrutan. Namun, efisiensi mekanisme ini tidak boleh merugikan debitur melebihi batas yang wajar: selisih antara nilai aset yang disita dan utang menjadi hak debitur, sementara kreditor berhak untuk melunasi piutangnya, bukan untuk memperkaya diri secara berlebihan. Inilah yang disebut “patto marciano”, prinsip yang diakui dalam semua sistem hukum negara-negara beradab.
PERMOHONAN
Oleh karena itu, inti permasalahan ini adalah menentukan nilai Inter setelah dikurangi utang, bukan berdasarkan data saat ini, yang nilainya akan jauh lebih tinggi daripada jumlah yang harus dibayarkan Zhang kepada Oaktree. Meskipun ekuitas konsolidasi tetap negatif, nilai sebuah perusahaan tidak sama dengan hasil laporan keuangan: nilai tersebut justru bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan laba dan arus kas. Bagi klub sepak bola, metode yang paling umum digunakan adalah menerapkan kelipatan terhadap pendapatan operasional; skema ini sederhana dan bersifat perkiraan, namun secara umum diterima oleh pasar. Keputusan kemungkinan besar akan diambil oleh tim ahli, dengan mengambil rata-rata dari berbagai metode: jika nilai yang dihasilkan lebih tinggi daripada utang sebesar hampir 400 juta, selisihnya harus dibayarkan kepada Zhang. Dana-dana investasi menargetkan imbal hasil tahunan sebesar 14–15%: oleh karena itu, meningkatkan nilai aset yang diakuisisi merupakan perlombaan melawan waktu yang biayanya sangat tinggi, dan sengketa hukum yang mendorong biaya akuisisi ke atas akan secara signifikan mengurangi margin keuntungan.
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