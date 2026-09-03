Corriere della Seria - Ausilio dan "perpanjangan kontrak yang ofensif": Inter terkejut, berapa yang telah ditawarkannya

Dana Amerika itu - tulis Corriere della Sera - merasa sudah melakukan semaksimal mungkin. Di viale della Liberazione mereka terkejut: keretakan itu pun terjadi. Kemarin, kepergian itu resmi diumumkan, lewat kata-kata Ausilio: "Setelah 28 tahun yang tak terlupakan, tibalah momen paling sulit: mengucapkan salam perpisahan kepada sesuatu yang bagi saya tak pernah sekadar menjadi sebuah tim, melainkan kulit kedua - tulis Ausilio melalui situs resmi Inter -. Dalam hampir tiga dekade, saya memberikan kepada Inter setiap detik hidup saya, setiap energi, setiap denyut. Inter ada dalam darah saya, itulah udara yang saya hirup setiap hari. Ucapan terima kasih saya yang paling dalam dan mengharukan saya tujukan kepada kalian para suporter, jiwa yang berdenyut dari seragam ini, yang telah menemani dan mendukung saya dalam perjalanan tanpa akhir ini. Terima kasih kepada para pemilik, para petinggi, dan seluruh kolaborator, yang selama bertahun-tahun telah memberi saya kepercayaan, dengan memberikan kehormatan kepada saya untuk memimpin area olahraga dari raksasa sepakbola dunia ini. Dan terima kasih kepada semua pelatih, pemain, para juara besar, dan pria-pria sejati, yang dengan talenta dan keringat mereka telah mengangkat trofi ke langit yang akan selamanya terukir dalam sejarah klub ini, seperti Bintang Kedua Inter. Saya meninggalkan peran ini, tetapi saya tak akan pernah bisa melepaskan diri dari warna-warna ini. Hari ini bukan hanya satu bab profesional yang ditutup: sepotong jiwa saya terpisah dari apa yang paling saya cintai. Terima kasih, Inter".