Terkait wawancara Maldini, Corriere melaporkan bahwa ada satu kalimat yang paling menyita perhatian presiden FIGC: "Malagò tidak menepati kesepakatan". Perkataan yang menimbulkan kekecewaan dan kepahitan - demikian tertulis di harian tersebut - dan yang tidak diduga oleh orang nomor satu FIGC itu, jika benar bahwa ia sendiri kepada Gazzetta pernah mengatakan ingin bertemu Maldini setelah liburan. Mungkin pada titik ini itu tidak akan diperlukan. Dan mungkin, tutup Corriere, wawancara itu semakin menguatkan keyakinan Malagò bahwa ia telah benar menjauh dari sosok yang begitu tidak condong pada dialog.