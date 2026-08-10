Minggu yang brutal. Itulah yang dijalani kemarin oleh Giovanni Malagò, presiden FIGC. Corriere della Sera mengungkap sejumlah latar belakang dari hari yang dijalani kemarin oleh bos Federasi Sepakbola Italia itu, yang dimulai dengan membaca wawancara yang diberikan Paolo Maldini justru kepada Corsera dan berakhir dengan polemik dari kejauhan dengan CONI terkait penunjukan Diana Bianchedi sebagai kepala delegasi tim nasional Italia.
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Corriere della Sera - Malagò, kecewa dan pahit atas wawancara Maldini. Dan tidak memberi tahu Mancini serta Ranieri soal Bianchedi
Kekecewaan dan kepahitan atas wawancara Maldini
Terkait wawancara Maldini, Corriere melaporkan bahwa ada satu kalimat yang paling menyita perhatian presiden FIGC: "Malagò tidak menepati kesepakatan". Perkataan yang menimbulkan kekecewaan dan kepahitan - demikian tertulis di harian tersebut - dan yang tidak diduga oleh orang nomor satu FIGC itu, jika benar bahwa ia sendiri kepada Gazzetta pernah mengatakan ingin bertemu Maldini setelah liburan. Mungkin pada titik ini itu tidak akan diperlukan. Dan mungkin, tutup Corriere, wawancara itu semakin menguatkan keyakinan Malagò bahwa ia telah benar menjauh dari sosok yang begitu tidak condong pada dialog.
Bianchedi: Malago' tidak memberi tahu Mancini dan Ranieri
Lalu ada pula persoalan Bianchedi. Corriere della Seramengungkap bahwa presiden Buonfiglio baru diberi tahu oleh Malagò pada pukul 21.00 Sabtu malam dan oleh Bianchedi sendiri kemarin pagi, setelah "pengumuman" dilakukan. Malagò bertindak sendiri - tambah harian tersebut -, bahkan tidak berbicara dengan Mancini maupun Claudio Ranieri. Langkah ini juga mengejutkan banyak (semua?) komponen federasi. Presiden FIGC yakin tidak ada masalah.
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