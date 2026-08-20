Menurut berbagai sumber, musim panas ini Oak­tree telah menerima berbagai mani­festasi minat dari para investor yang siap menjadi pemegang saham minoritas Inter. Seperti ditulis Corriere della Sera, yang maju disebut berasal dari fund besar maupun family office Italia dan asing yang mengelola kekayaan dinasti-dinasti pengusaha penting. Harian tersebut menambahkan, dana asal Amerika Serikat itu sedang menelaah proposal yang diterima dan dalam beberapa pekan ke depan bisa memperdalam dialog dengan satu atau lebih pihak peminat.





Penjualan saham minoritas akan memungkinkan dana AS itu memetik hasil dari pekerjaan yang dilakukan dalam dua tahun pengelolaan Inter ini, di mana antara lain klub kembali mencatat laba dan telah mendapat lampu hijau untuk pembangunan stadion baru milik sendiri. Masuknya pemegang saham baru juga akan memungkinkan penetapan 'harga dasar lelang': valuasi yang diberikan kepada Inter dalam operasi ini akan menjadi harga acuan minimum menjelang kemungkinan penjualan seluruh modal klub di masa depan.



