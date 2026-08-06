Joaquín Correa siap menutup lingkaran kariernya. Setelah bertahun-tahun berkarier di Eropa bersama Lazio, Inter, dan Sampdoria, penyerang Argentina itu kini tinggal selangkah lagi untuk kembali ke Estudiantes, klub yang melambungkannya ke sepak bola profesional sebelum kepindahannya ke Italia. Sebuah kepulangan dengan nilai simbolis yang kuat, yang akan membawa "Tucu" kembali ke tempat semuanya bermula.
Operasi ini kini sudah memasuki tahap akhir. Estudiantes sedang merampungkan kesepakatan dengan Botafogo untuk transfer permanen pemain kelahiran 1994 tersebut, yang setelah formalitas terakhir diselesaikan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub asal La Plata itu. Keinginan sang pemain untuk pulang ke tanah air memiliki bobot penting dalam negosiasi ini, yang dipercepat dalam beberapa jam terakhir hingga akhirnya mencapai lampu hijau.