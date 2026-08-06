Di balik kepulangan Correa, ada terutama tekad kuat dari presiden Juan Sebastián Verón, yang juga pernah membela Lazio, Inter, dan Sampdoria (selain Parma). Mantan gelandang itu, ikon sejati Estudiantes, mendorong dengan penuh keyakinan untuk memulangkan playmaker Argentina tersebut ke klub merah-putih. Di antara keduanya juga ada ikatan personal: Verón, bahkan, pernah menjadi rekan setim Correa pada awal kariernya, turut berkontribusi pada perkembangannya di akademi dan tim utama klub.





Peran penting juga dimainkan Alessandro Lucci, agen sang penyerang: seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, Lucci bekerja untuk memangkas jarak antara Estudiantes dan Botafogo, mempermudah tercapainya kesepakatan ekonomi antara kedua pihak dan memungkinkan kembalinya kliennya ke tim pujaan hatinya.





Bagi Correa, ini adalah awal baru setelah perjalanan panjang di sepak bola Eropa. Tiba di Italia pada 2015 bersama Sampdoria, ia kemudian menanjak bersama Lazio, sebelum pindah ke Inter, tempat ia menjalani musim-musim yang diwarnai pasang surut. Kini, keputusan untuk kembali ke Estudiantes menjadi kesempatan untuk menemukan lagi kontinuitas, antusiasme, dan kehangatan publik yang pernah melihatnya melangkahkan kaki pertama di sepak bola level tertinggi.







