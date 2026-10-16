Coppa Italia bakal dirombak? Lega Serie A mempertimbangkan format baru dengan fase grup

Lega Serie A tengah mempertimbangkan perubahan format Coppa Italia mulai musim 2027/28. Seperti dilaporkan Gazzetta.it, dalam rapat klub yang berlangsung hari ini, telah dibahas "potensi perubahan format Coppa Italia menjelang tender baru hak siar kompetisi tersebut". Pada akhir musim 2026-27, kontrak senilai 56 juta euro per tahun dengan Mediaset untuk menayangkan Coppa Italia secara gratis akan berakhir. Menurut edisi daring surat kabar tersebut, Lega Serie A ingin meningkatkan nilai kesepakatan itu dalam lelang berikutnya.