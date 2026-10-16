Lega Serie A tengah mempertimbangkan perubahan format Coppa Italia mulai musim 2027/28. Seperti dilaporkan Gazzetta.it, dalam rapat klub yang berlangsung hari ini, telah dibahas "potensi perubahan format Coppa Italia menjelang tender baru hak siar kompetisi tersebut". Pada akhir musim 2026-27, kontrak senilai 56 juta euro per tahun dengan Mediaset untuk menayangkan Coppa Italia secara gratis akan berakhir. Menurut edisi daring surat kabar tersebut, Lega Serie A ingin meningkatkan nilai kesepakatan itu dalam lelang berikutnya.
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Coppa Italia bakal dirombak? Lega Serie A mempertimbangkan format baru dengan fase grup
Fase grup kembali?
Tujuannya adalah menambah jumlah peserta dengan memperbanyak tim Serie C yang mengikuti turnamen. Penerapan fase grup juga tengah dikaji untuk tahap awal kompetisi, format yang terakhir kali digunakan pada musim 2004/05, sebelum sistem pertandingan gugur yang berlaku saat ini diterapkan sejak babak pendahuluan.
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