Conference League, hasil dan klasemen babak 16 besar: Rayo dan Strasbourg tampil bagus. Crystal Palace mengecewakan

Tanpa masalah besar dan dengan gol salto, Shakhtar menang tandang di kandang Lech Poznan (1-3). Kemenangan tandang lainnya di Turki, di mana Rayo Vallecano mengalahkan Samsunspor dengan skor 3-1. Panichelli kembali mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Strasbourg di kandang Rijeka. AZ juga tampil baik dengan mengalahkan Sparta Praha 2-1 berkat dua gol dari Parrott.

AEK menang dengan mudah di kandang Celje: 4-0 dan sudah memastikan lolos. Mainz bermain imbang tanpa gol di kandang Sigma Omoluc, begitu pula Crystal Palace yang tidak bisa melampaui skor 0-0 di kandang melawan AEK Larnaca (dari pertandingan ini akan muncul lawan Viola). Dalam seminggu, pertandingan leg kedua akan digelar dengan kandang terbalik.