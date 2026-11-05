94' - Pada menit terakhir waktu tambahan, Pasalic mencoba melepaskan tembakan, tetapi bola melambung tinggi

82' - Atalanta menyamakan kedudukan lewat sentuhan Krstovic dari jarak dekat dalam situasi sepak pojok

80' - Ederson nyaris menyamakan kedudukan lewat tendangan voli kaki kanan yang ditepis Anarbekov

75' - Carnesecchi menggagalkan tembakan dari jarak dekat

71' - Tendangan kaki kanan Elmas yang bagus ditepis dengan baik oleh kiper lawan

64' - Gol Elmas dianulir karena ia jelas berada dalam posisi offside

59' - Tendangan voli kaki kanan Idele melambung di atas mistar

53' - Gual, yang berhadapan satu lawan satu dengan Carnesecchi setelah serangan balik, menembus pertahanan dan mencetak gol lewat tendangan kaki kiri yang akurat, memanfaatkan umpan Edmilson

48' - Rowe kembali mencoba lewat tendangan melengkung, tetapi bola melambung jauh di atas dan melebar dari gawang

41' - Samardzic mencoba melepaskan tembakan, tetapi gagal

32' - Scamacca mencoba lewat tendangan kaki kanan yang dengan mudah ditangkap Anarbekov

30' - Pasalic menyia-nyiakan peluang dari jarak sangat dekat

29' - Carnesecchi melakukan dua penyelamatan atas dua tembakan lemah beruntun para pemain Kazakhstan dari tepi kotak penalti

25' - Rowe kembali mencoba lewat tendangan melengkung kaki kanan yang bagus, tetapi kiper lawan menepisnya menjadi sepak pojok

11' - Kasabulat nyaris mencetak gol bunuh diri lewat umpan balik yang sangat berbahaya

5' - Rowe kembali mendapat peluang, tetapi sundulannya melambung di atas mistar

4' - Rowe mencoba menembak dari tepi kotak penalti, tetapi kiper Kazakhstan menyelamatkannya

2' - Kairat mencoba mengancam lewat sundulan Edmilson