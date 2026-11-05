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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Conference League: Atalanta tampil buruk, bermain imbang dengan Kairat Almaty berkat Krstovic

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League

Pada matchday keempat Conference League, Atalanta bermain imbang 1-1 dengan Kairat Almaty.

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MON

MON

Serie A

08 Nov 2026

ATA

ATA

Pada matchday keempat Conference League, Atalanta bermain imbang 1-1 di kandang melawan Kairat Almaty. Atalanta lebih dulu tertinggal, tetapi kemudian menyamakan kedudukan lewat Krstovic pada babak kedua. Di klasemen, tuan rumah Atalanta kini mengoleksi 4 poin, sementara tim asal Kazakhstan itu mengumpulkan 2 poin. Tim asuhan Sarri tampil kurang meyakinkan. Mereka menciptakan sangat sedikit peluang, tertinggal pada awal babak kedua, kembali berada dalam bahaya, lalu hanya mampu memperbaiki keadaan sebagian berkat gol Krstovic menjelang akhir pertandingan. Krstovic masuk dari bangku cadangan.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

PENCETAK GOL: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    94' - Pada menit terakhir waktu tambahan, Pasalic mencoba melepaskan tembakan, tetapi bola melambung tinggi

    82' - Atalanta menyamakan kedudukan lewat sentuhan Krstovic dari jarak dekat dalam situasi sepak pojok

    80' - Ederson nyaris menyamakan kedudukan lewat tendangan voli kaki kanan yang ditepis Anarbekov

    75' - Carnesecchi menggagalkan tembakan dari jarak dekat

    71' - Tendangan kaki kanan Elmas yang bagus ditepis dengan baik oleh kiper lawan

    64' - Gol Elmas dianulir karena ia jelas berada dalam posisi offside

    59' - Tendangan voli kaki kanan Idele melambung di atas mistar

    53' - Gual, yang berhadapan satu lawan satu dengan Carnesecchi setelah serangan balik, menembus pertahanan dan mencetak gol lewat tendangan kaki kiri yang akurat, memanfaatkan umpan Edmilson 

    48' - Rowe kembali mencoba lewat tendangan melengkung, tetapi bola melambung jauh di atas dan melebar dari gawang

    41' - Samardzic mencoba melepaskan tembakan, tetapi gagal

    32' - Scamacca mencoba lewat tendangan kaki kanan yang dengan mudah ditangkap Anarbekov

    30' - Pasalic menyia-nyiakan peluang dari jarak sangat dekat

    29' - Carnesecchi melakukan dua penyelamatan atas dua tembakan lemah beruntun para pemain Kazakhstan dari tepi kotak penalti

    25' - Rowe kembali mencoba lewat tendangan melengkung kaki kanan yang bagus, tetapi kiper lawan menepisnya menjadi sepak pojok

    11' - Kasabulat nyaris mencetak gol bunuh diri lewat umpan balik yang sangat berbahaya

    5' - Rowe kembali mendapat peluang, tetapi sundulannya melambung di atas mistar

    4' - Rowe mencoba menembak dari tepi kotak penalti, tetapi kiper Kazakhstan menyelamatkannya

    2' - Kairat mencoba mengancam lewat sundulan Edmilson 

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    PENCETAK GOL: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). Pelatih: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Pelatih: Arutyunyan

    WASIT: Weinberger

    KARTU KUNING: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

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ATA

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