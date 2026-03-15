Tim wasit pertandingan Como vs Roma:Wasit: Davide Massa (Imperia)
Asisten wasit: Meli-Alassio
Wasit keempat: Sozza
Wasit video (VAR): Fabbri Asisten
wasit video (AVAR): Gariglio
Pada menit ketujuh, pertandingan Como vs Roma langsung terbuka dengan Giallorossi memimpin berkat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Malen. Semuanya bermula dari umpan balik yang ceroboh dari Caqueret yang mengejutkan Diego Carlos. Bek mantan pemain Sevilla itu terlambat melakukan intervensi terhadap El Shaarawy yang terjatuh ke tanah. Massa tidak ragu dan langsung memberikan penalti. Di DAZN, Luca Marelli setuju dengan keputusan wasit: "Ada pelanggaran dan ini adalah SPA yang tidak dikenakan sanksi, sehingga Massa tidak mengeluarkan kartu kuning kepada Diego Carlos. Ini bukan DOGSO, di mana wasit seharusnya mengeluarkan kartu merah."
Pada menit ke-65, Como melancarkan serangan balik melalui Baturina yang mengoper bola kepada Diao. Penyerang tersebut berhasil merebut bola pantul dari Rensch, yang mencoba menahannya namun tak mampu menghentikannya. Wesley yang berhasil menghentikannya, namun ia sudah mendapat kartu kuning sebelumnya dan karenanya diusir dari lapangan. Di DAZN, Luca Marelli mengungkapkan keraguannya: "Dari tayangan ulang sudut depan, sepertinya Wesley tidak melakukan kontak yang keras, sementara ada penarikan baju oleh Rensch. Menurut Massa, intervensi dari sudut pandang SPA dilakukan oleh Wesley."