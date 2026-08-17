Nilai total tawaran tersebut sekitar 30 juta euro, terdiri dari pinjaman (5 juta euro) dan kewajiban pembelian permanen (25 juta euro). Como sedang mencari penyerang baru dan target utamanya tetap pemain kelahiran 2000 tersebut. Klub ungu itu tidak ingin menjual sang pemain dan karena itu tidak berniat mempertimbangkan angka-angka ini: Fiorentina hanya akan melepasnya jika ada tawaran yang tak bisa ditolak, sehingga Como jelas harus menaikkan tawarannya jika ingin merekrut sang pemain.