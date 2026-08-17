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Como, tawaran baru kepada Fiorentina untuk Kean: angka-angka dan formulanya

Como
Fiorentina

Penyerang Timnas Italia itu menjadi target utama Fabregas: tawaran yang ditingkatkan masih belum cukup bagi Fiorentina, tetapi...

Datang kabar penting terkait masa depan penyerang Fiorentina, Moise Kean, dengan tawaran baru dari Como asuhan Cesc Fabregas.



  • TAWARAN

    Nilai total tawaran tersebut sekitar 30 juta euro, terdiri dari pinjaman (5 juta euro) dan kewajiban pembelian permanen (25 juta euro). Como sedang mencari penyerang baru dan target utamanya tetap pemain kelahiran 2000 tersebut. Klub ungu itu tidak ingin menjual sang pemain dan karena itu tidak berniat mempertimbangkan angka-angka ini: Fiorentina hanya akan melepasnya jika ada tawaran yang tak bisa ditolak, sehingga Como jelas harus menaikkan tawarannya jika ingin merekrut sang pemain.

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