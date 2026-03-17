Como, Suwarso: "Fabregas? Kepergiannya tidak akan membuat segalanya runtuh. Mengenai fair play finansial..."

Presiden Como yang saat ini berada di peringkat keempat, Mirwan Suwarso, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport membahas kondisi terkini dan masa depan klub asal Como tersebut, mulai dari nasib Cesc Fabregas. Berikut ini adalah kutipan-kutipan terpentingnya.

Adrenalin kemenangan melawan Roma?

"Bagi saya, bagi kami, itu adalah pertandingan seperti biasa. Tidak ada tekanan karena saat ini kami sudah jauh melampaui target kami."

Apa itu…?

"Meningkatkan peringkat kesepuluh tahun lalu dari segi olahraga. Meningkatkan pendapatan dan menaikkan nilai para pemain."

Di Eropa akan ada aturan fair play finansial.

"Saat ini kami masih kurang sekitar 75 juta dari batas atas UEFA. Perlu juga disebutkan bahwa tidak ada studi kasus seperti kami, yaitu sebuah klub yang dalam waktu dua tahun telah bangkit kembali ke Serie A setelah lebih dari 20 tahun dan berhasil mencapai kompetisi Eropa. Namun, pendapatan kami tumbuh pesat dan hal ini membuat kami yakin bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan kami akan mampu memenuhi persyaratan fair play finansial. Bagi tim-tim yang baru pertama kali atau setelah sekian lama kembali ke kompetisi Eropa, margin tersebut diperbolehkan."