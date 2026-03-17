Suwarso ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Como, Suwarso: "Fabregas? Kepergiannya tidak akan membuat segalanya runtuh. Mengenai fair play finansial..."

Presiden Como juga membahas masa depan Nico Paz

Presiden Como yang saat iniberada di peringkat keempat, Mirwan Suwarso, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport membahas kondisi terkini dan masa depan klub asal Como tersebut, mulai dari nasib Cesc Fabregas. Berikut ini adalah kutipan-kutipan terpentingnya. 

Adrenalin kemenangan melawan Roma? 

"Bagi saya, bagi kami, itu adalah pertandingan seperti biasa. Tidak ada tekanan karena saat ini kami sudah jauh melampaui target kami." 

Apa itu…? 

"Meningkatkan peringkat kesepuluh tahun lalu dari segi olahraga. Meningkatkan pendapatan dan menaikkan nilai para pemain."

Di Eropa akan ada aturan fair play finansial. 

"Saat ini kami masih kurang sekitar 75 juta dari batas atas UEFA. Perlu juga disebutkan bahwa tidak ada studi kasus seperti kami, yaitu sebuah klub yang dalam waktu dua tahun telah bangkit kembali ke Serie A setelah lebih dari 20 tahun dan berhasil mencapai kompetisi Eropa. Namun, pendapatan kami tumbuh pesat dan hal ini membuat kami yakin bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan kami akan mampu memenuhi persyaratan fair play finansial. Bagi tim-tim yang baru pertama kali atau setelah sekian lama kembali ke kompetisi Eropa, margin tersebut diperbolehkan."

  • FABREGAS

    Fabregas adalah tokoh utama dalam semua ini. Jika Anda pergi ke Eropa tahun depan, apakah Anda ingin menikmati apa yang telah ia capai? 

    "Cesc itu seperti seorang CEO di dunia sepak bola. Di perusahaan besar, tidak lazim menanyakan kepada seorang manajer kapan dia ingin pergi. Kami senang dia bersama kami, tapi kami tahu bahwa dalam hidup segala hal bisa terjadi. Kami menikmati momen ini. Kami telah menciptakan sistem yang menurut kami, jika suatu saat dia pergi, hal itu tidak akan membuat segalanya runtuh." 

  • NICO PAZ

    Apakah Nico Paz juga akan tetap bertahan? 

    "Keputusan sepenuhnya ada di tangan Real Madrid. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dan bertindak sesuai dengan situasinya. Kami tetap akan senang untuknya dan mulai bekerja untuk mencari penggantinya. Untuk saat ini, dia sangat nyaman di sini, di dalam keluarga besar ini." 

