Ada perubahan pada menit-menit terakhir dalam susunan pemain resmi Fiorentina-Como. Pelatih Como, Cesc Fabregas, harus mengubah susunan pemain sesaat sebelum peluit kick-off dibunyikan dengan memasukkan Smolcic menggantikan Yan Couto.
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Como, Smalcic menggantikan Couto pada saat-saat terakhir: ada masalah saat pemanasan
Bek asal Brasil itu semula masuk dalam sebelas pemain inti yang tercantum dalam daftar susunan pemain resmi, tetapi digantikan sesaat sebelum masuk ke lapangan. Sembari menunggu keterangan resmi, menurut fantacalcio.it, keputusan tersebut tampaknya disebabkan oleh keluhan fisik yang dialami sang pemain saat pemanasan sebelum pertandingan.
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