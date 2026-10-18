Bek asal Brasil itu semula masuk dalam sebelas pemain inti yang tercantum dalam daftar susunan pemain resmi, tetapi digantikan sesaat sebelum masuk ke lapangan. Sembari menunggu keterangan resmi, menurut fantacalcio.it, keputusan tersebut tampaknya disebabkan oleh keluhan fisik yang dialami sang pemain saat pemanasan sebelum pertandingan.



