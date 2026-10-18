Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Como, Smalcic menggantikan Couto pada saat-saat terakhir: ada masalah saat pemanasan

Fiorentina vs Como
Como
Y. Couto
Serie A
Fiorentina
I. Smolcic

Pergantian bagi Cesc Fabregas setelah daftar susunan pemain diserahkan

Ada perubahan pada menit-menit terakhir dalam susunan pemain resmi Fiorentina-Como. Pelatih Como, Cesc Fabregas, harus mengubah susunan pemain sesaat sebelum peluit kick-off dibunyikan dengan memasukkan Smolcic menggantikan Yan Couto.

  • Bek asal Brasil itu semula masuk dalam sebelas pemain inti yang tercantum dalam daftar susunan pemain resmi, tetapi digantikan sesaat sebelum masuk ke lapangan. Sembari menunggu keterangan resmi, menurut fantacalcio.it, keputusan tersebut tampaknya disebabkan oleh keluhan fisik yang dialami sang pemain saat pemanasan sebelum pertandingan.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
COM

COM

Champions League

21 Okt 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 Okt 2026

FIO

FIO